Detenido un hombre tras agredir con un arma blanca a una mujer en Cuenca

La Policía Nacional ha detenido este martes a un hombre por agredir a una mujer de 37 años con un arma blanca en Cuenca. La víctima ha sido trasladada en UVI al Hospital Universitario de la ciudad castellana y, según fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), la afectada permanece en observación, pendiente de pruebas complementarias.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que el hecho ha ocurrido a las 03:15 horas en la calle conquense de Nohales, en el barrio de San Antón. La mujer terminó herida después de sufrir la agresión por parte del individuo. Al lugar del suceso han acudido los agentes de la Policía, que han detenido al arrestado en su inmueble particular.

De momento, se desconocen más detalles de la violencia ejercida sobre la mujer. Sin embargo, las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho, pero, por ahora, se descarta que se trate de un caso de violencia de género.

¿Cuál es la condena?

En España, agredir con un arma blanca conlleva penas de entre 2 y 5 años de cárcel, pudiendo ser superiores en caso de que se determine que sea por violencia de género. El tiempo en prisión depende de varios factores, tal y como estipula el Código Penal:

Por delito de lesiones graves con agravante de uso de arma (artículo 148.1.º) y si esta causa lesiones que requieran tratamiento médico o quirúrgico, iría de 2 a 5 años. Si el delito incluye también violencia de género (artículo 148.4.º), aplicado en caso de que la víctima mantenga un vínculo afectivo con el individuo, oscilaría también entre los 2 y los 5 años de cárcel.

Si el apuñalamiento causa la pérdida o inutilidad de un órgano, miembro principal o sentido, o una deformidad grave, la pena se encontraría entre los 6 y los 12 años; si se considera como tentativa de homicidio o asesinato, las penas podrían superar los 5 o 10 años. El menos probable es, ahora mismo, el 153, que supondría prisión de entre 6 meses y 1 año, ya que se aplica en caso de que la agresión haya sido un maltrato de obra sin lesión grave.