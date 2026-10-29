Detenida una mujer por conducir sin carné, abandonar su coche en plena A-8 y amenazar a su amiga para que no la denunciara

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 22 años tras abandonar su vehículo en el carril izquierdo de la autovía A-8 a la altura de Solares (Cantabria). La joven conducía sin carné de conducir, ya que había perdido todos los puntos, y amenazó a su compañera de viaje para que no denunciara los hechos.

Tras la investigación, la Guardia Civil de Cantabria ha determinado que ella era la conductora del coche y que «no tenía permiso para conducir». Además, se ha confirmado que intimidó a su compañera para que no revelara su identidad.

Estos hechos se produjeron el pasado 6 de septiembre por la tarde en la autovía A-8 a la altura de la localidad de Solares, un día de lluvia que aún hizo peligrar más la circulación por esa carretera, lo que llevó a que más de una veintena de conductores denunciaran al 112 la presencia del vehículo abandonado en el arcén izquierdo, con un total de más de 20 llamadas.

El turismo salió de la vía por el margen derecho y chocó contra la barrera de protección. Posteriormente, el vehículo se desplazó hacia el margen izquierdo, donde colisionó contra la mediana y quedó detenido, ocupando el carril izquierdo y el arcén de ese lado.

Tras el siniestro, tanto la conductora como la ocupante del vehículo abandonaron el lugar sin señalizar la presencia del turismo accidentado, que quedó convertido en un «peligroso obstáculo» para el resto de los usuarios de la vía, según afirma la Guardia Civil en un comunicado.

La situación provocó retenciones de tráfico, al quedar únicamente practicable el carril derecho, y como consecuencia se produjo un segundo siniestro vital.

Penas del delito

La conductora ha sido detenida por su presunta implicación en dos delitos contra la seguridad vial y otro contra la administración de justicia; las diligencias se han remitido a la autoridad judicial.

Las penas que llevan aparejadas estos delitos van de prisión de 6 meses a 2 años, o multa de 12 a 24 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días y, contra la administración de justicia, de 1 a 4 años de prisión y multa de 6 a 24 meses.