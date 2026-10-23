Indignación en las carreteras de Mallorca: se desplaza de pie en un descapotable imitando un Papamóvil

Una escena de extrema imprudencia en las carreteras de Mallorca ha generado una profunda indignación tras la difusión de unas imágenes en las que se aprecia a un joven turista circulando como pasajero completamente erguido en el interior de un coche descapotable y sin ningún tipo de medida de protección ni sujeción.

En el vídeo grabado desde otro vehículo se observa a un Volkswagen Golf Cabriolet circulando por una carretera secundaria bordeada por los habituales muros de piedra de la zona. En lugar de permanecer sentado y con el cinturón de seguridad abrochado como exige la normativa, el individuo viaja de pie sobre la parte trasera del turismo.

Aprovechando que la capota del coche se encuentra totalmente plegada, el varón emerge por encima del parabrisas en una postura que desafía cualquier norma básica de prudencia.

Lejos de mostrar el más mínimo decoro o conciencia sobre la gravedad de sus acciones, el pasajero actúa en un tono festivo y despreocupado. De hecho, en repetidas ocasiones extienda el brazo y saluda con la mano hacia el exterior, imitando durante el trayecto la clásica e icónica estampa del papamóvil.

La acción se prolonga durante varios metros mientras el coche avanza por la calzada y pasa junto a señalizaciones de tráfico e intersecciones. En el vehículo viajan más ocupantes que observan o participan de la escena, mientras la persona que graba desde el coche posterior capta la secuencia de la infracción.

Esta conducta irresponsable representa un absoluto desprecio por la seguridad en la conducción. Viajar sin cinturón de seguridad y totalmente erguido dentro de un turismo expone al ocupante a salir despedido ante cualquier frenazo brusco, irregularidad del asfalto o maniobra de emergencia del conductor.

Cabe mencionar que la ley castiga severamente este tipo de conductas en las carreteras. Por un lado, viajar en un vehículo sin hacer uso del cinturón de seguridad de la forma reglamentaria constituye una infracción grave que conlleva una multa económica de 200 euros para el pasajero irresponsable.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en quien viaja de pie. El conductor del vehículo se enfrenta a sanciones drásticas por no garantizar la seguridad de los ocupantes y permitir que una persona viaje de manera totalmente inadecuada e inestable, lo que puede ser catalogado como conducción negligente o temeraria. Esta infracción grave o muy grave conlleva multas desde los 200 hasta los 500 euros, además de la retirada de hasta 6 puntos del carné de conducir.