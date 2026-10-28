Un motorista brasileño ebrio y sin carné choca de madrugada contra un taxi en el Paseo Marítimo de Palma

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias penales contra un motorista de 23 años, de nacionalidad brasileña, que sufrió un accidente de tráfico en la madrugada del pasado 25 de octubre en la avenida de Gabriel Roca, en el Paseo Marítimo de Palma. El joven circulaba bajo los efectos del alcohol y no disponía de permiso de conducir.

El accidente se produjo alrededor de las 3.00 horas, a la altura del número 3 de la avenida, cuando la moto colisionó violentamente contra la parte trasera de un taxi que se encontraba detenido ante un semáforo en rojo.

Según la inspección ocular y las declaraciones recogidas por la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), el motorista no prestó la atención necesaria a la circulación y no llegó a accionar los frenos antes del impacto.

Como consecuencia del choque, el joven salió despedido hacia delante y golpeó con la cabeza la luna trasera del taxi, que quedó rota. Posteriormente, cayó sobre la calzada y sufrió diversas heridas en el rostro. Según la Policía Local, llevaba abierta la mentonera del casco modular en el momento del accidente.

Una ambulancia acudió al lugar para atender al herido, que fue trasladado al Hospital Universitario Son Espases.

Los agentes detectaron en el conductor síntomas evidentes de haber consumido bebidas alcohólicas. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,89 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, una tasa que supera ampliamente el límite administrativo permitido y el umbral establecido para la vía penal.

Además, las comprobaciones realizadas en las bases de datos policiales confirmaron que el joven nunca había obtenido un permiso de conducción.

Por estos hechos, la Sala de Atestados le atribuye presuntamente dos delitos contra la seguridad vial: conducir bajo la influencia del alcohol, con una tasa superior a la legalmente establecida, y hacerlo sin haber obtenido nunca el permiso correspondiente.

Al margen de las diligencias penales, los agentes formularon denuncias administrativas por no mantener la atención permanente durante la conducción y por carecer la motocicleta del seguro obligatorio de responsabilidad civil. Esta última infracción motivó la inmovilización del vehículo.

Las diligencias policiales han sido remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.