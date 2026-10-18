Feijóo, tolerancia cero frente a la okupación

Frente a las propuestas intervencionistas en materia de vivienda de la izquierda, incapaz en ocho años de dar soluciones a un problema que es ya el primero para los españoles, el PP de Núñez Feijóo apuesta por reafirmar la seguridad jurídica para devolver la confianza a un mercado en que los propietarios se han convertido para el Gobierno en potenciales especuladores.

El PP ha entendido con buen criterio que hay que preservar el derecho a la propiedad privada ante la delirante deriva de un Gobierno que legisla a favor de okupas e inquiokupas, los grandes beneficiados de las políticas de la izquierda en vivienda. El asalto a la propiedad privada está semilegalizado en España, donde cualquiera que demuestre una supuesta vulnerabilidad social está blindado para vivir en un inmueble ajeno sin que el propietario reciba compensación alguna.

La okupacion es una realidad creciente, porque los trámites para desalojar a quien toma literalmente al asalto una vivienda son eternos. Feijóo propone el desalojo del okupa en 48 horas, una medida que es común en la mayoría de naciones, pero que aquí es vista por la izquierda como un atentado social.

El PP acierta al abordar un problema que no es anecdótico, como sostiene la izquierda, sino que se ha convertido en estructural. Que sea el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, quien se encargue de redactar la ponencia en la materia, es otro acierto, porque el cabeza de lista del PP por Barcelona el 29-N ya ha demostrado capacidad probada de gestión para hacer frente al problema. El PP conecta en este asunto con la mayoría social, por lo que solo cabe aplaudir las medidas anunciadas por su presidente.