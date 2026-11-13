Shein, Temu y Aliexpress también adelantan el Black Friday: las fechas que debes tener en cuenta para comprar más barato

El Black Friday se celebra este año el 27 de noviembre, pero lo cierto es que las ofertas de noviembre llevan días apareciendo en las grandes plataformas de compras por Internet. Shein, Temu y AliExpress son tres de las tiendas que muchos tienen en mente para adelantar regalos navideños o comprar ropa, tecnología y artículos para el hogar y más ahora que se acerca esta famosa jornada de descuentos. Aunque eso sí, sus calendarios no son iguales ni todas las promociones actuales pertenecen al Black Friday.

Por ejemplo, la celebración del Día del Soltero, el pasado 11 de noviembre, ha impulsado las rebajas del mes. De hecho, AliExpress mantiene activa su campaña del 11.11 hasta el día 18 y enlazará después directamente con las ofertas del Black Friday. En Shein y Temu también se pueden encontrar promociones y cupones, aunque no hay fechas oficiales de inicio confirmadas para España en sus campañas. De este modo, es importante distinguir lo anunciado de las ofertas disponibles para cada usuario.

AliExpress adelanta el Black Friday al 19 de noviembre

AliExpress es, de las tres plataformas, la que ha comunicado un calendario más detallado para España. Su campaña de descuentos comenzó el 1 de noviembre y se prolongará hasta el 3 de diciembre, durante 33 días. La primera fase corresponde al 11.11, que continuará hasta el miércoles 18, tras la celebración del Día del Soltero. Y aquellos que no compraron el día 11 aún pueden aprovechar esta fase ya que desde el próximo jueves 19 de noviembre arrancará su campaña del Black Friday, que se extenderá hasta el domingo 29.

Y no terminarán ahí los descuentos, porque AliExpress reservará del 30 de noviembre al 3 de diciembre para su campaña del Cyber Monday. Son fechas anunciadas por la propia compañía para el mercado español, ya que los calendarios varían entre países. Además, entre las novedades anunciadas figuran los llamados Bundle Deals, que permiten conseguir cinco euros adicionales de descuento al comprar tres o más artículos de una misma categoría, en productos participantes. También hay cupones y ofertas de determinadas marcas. La disponibilidad de cada promoción puede cambiar durante la campaña, especialmente cuando se agotan rápidamente los cupones o determinados productos rebajados. La plataforma destaca, además, los envíos desde almacenes europeos de algunos artículos identificados como Fast & Free y entregas al día siguiente de productos seleccionados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Murcia.

Shein ya tiene descuentos anticipados en sus «Black Friday Deals»

En Shein, la situación es distinta. La plataforma ya tiene campañas de descuentos pero estas cambian según el país, el artículo y las condiciones de cada promoción. Y aunque el viernes 27 de noviembre es la fecha oficial del Black Friday, en su caso y consultando desde la web en España podemos ver como ya aparecen muchas ofertas, que nada tienen que ver con la famosa jornada de descuentos y a la vez, tienen un apartado especial de «Black Friday Deals» en el que podemos encontrar descuentos para una selección de artículos que destacan por ser los más vendidos de la plataforma.

Por otro lado, mientras compras esos artículos además, es posible que puedas usar alguno de los cupones que Shein siempre nos muestra mientras estamos haciendo nuestra compra. Eso sí, conviene comprobar el importe descontado antes de pagar, porque algunos códigos no sirven ya que por ejemplo, puede que exijan un importe mínimo.

Temu y las fechas que conviene consultar antes de comprar

En el caso de Temu, no ha confirmado, por ahora, un calendario oficial específico del Black Friday 2026 para España. Su web y su aplicación incluyen ofertas, alertas de bajadas de precio y avisos de cupones, pero eso no significa que exista una fecha general anunciada para el comienzo de la campaña. El 27 de noviembre sigue siendo la referencia del Black Friday y el lunes 30 se celebrará el Cyber Monday, con condiciones pendientes de comprobar.

Quienes estén preparando las compras navideñas pueden utilizar las listas de favoritos y las alertas para seguir los artículos que les interesan, revisando los requisitos. Y es que sabemos que en Temu, como en otros mercados online, las promociones pueden depender del producto, del vendedor o de si se trata de una cuenta nueva. Un porcentaje elevado no garantiza el mejor precio.

Por último, antes de cerrar cualquier pedido en estas tres plataformas, merece la pena revisar los gastos de envío, la fecha estimada de entrega y las condiciones de devolución. Si la compra es para Navidad, el plazo de transporte tiene tanta importancia como el descuento. Y si se emplean cupones o puntos, lo que cuenta es el importe final que aparece al confirmar el pago, no únicamente el precio anunciado junto al producto.

Y no olvidemos lo que se paga ahora con las tasas de importación que se aplican por productos que se envían desde países como China. De todos modos, estamos hablando de Shein como Temu y Aliexpress a partir de sus almacenes en España, de modo que algunas compras sí que pueden ser interesantes en jornadas como el Black Friday o de hecho, durante todo este mes de noviembre.

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