El Black Friday 2026 está a la vuelta de la esquina, aunque Dyson se ha propuesto hacernos la espera mucho más amena con sus Singles Day. Una de las marcas líderes en electrodomésticos de altas prestaciones celebra el 11/11 con descuentos de hasta 300€ en los imprescindibles para el hogar: robots aspiradores, aspiradoras sin cable, aspiradoras fregonas… Y se suman muchas más ofertas en otras categorías.

La tecnología que nos facilita la vida en casa baja de precio, y solo es un adelanto de las ofertas que podremos encontrar este mes de Black Friday. Además, los imprescindibles de Dyson para el hogar —igual que muchos otros productos de su catálogo— tienen envíos gratis, devoluciones en hasta 60 días y pago en plazos flexibles hasta 10 meses. Las ofertas de los Singles Day de Dyson terminan el 11 de noviembre a medianoche, pero todavía puedes aprovecharlas con esta selección de descuentos en tecnología para el hogar. ¡Toma nota!

Descubre todas las ofertas de los Singles Day de Dyson

Nuestro primer ‘fichaje’ es la aspiradora Dyson V16 Piston Animal Submarine, un electrodoméstico sin cable que aspira alfombras y suelos duros, friega las superficies con un cepillo húmedo Submarine 2.0 y se convierte en una aspiradora de mano cuando lo necesitas para las estanterías altas o para limpiar la tapicería del coche. Y si tienes mascotas en casa, incluye un minicepillo motorizado antienredos que acaba con el pelo de cualquier superficie.

Uno de sus puntos fuertes es el motor Dyson Hyperdymium de 900 W, con una potencia de succión de 315 AW. Se suman 70 minutos de autonomía y el cepillo All Floor Cones Sense, con dos rodillos cónicos que desenredan el pelo largo de hasta 60 cm y ajustan automáticamente la limpieza según el tipo de suelo. Esta aspiradora sin cable Dyson baja de precio 200€ solo durante los Singles Day.

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Otro chollo de los Singles Day de Dyson es esta aspiradora sin cable Dyson V12 Detect Slim Submarine, considerada una de las más ligeras de su catálogo (y del mercado). En este caso, tiene un descuento de 270€ solo hasta el 11 de noviembre. Es muy buena en suelos duros gracias a un cepillo motorizado Submarine, que utiliza un rodillo de microfibra para eliminar derrames, manchas secas y restos de comida.

También monta un motor Dyson Hyperdymium, que alcanza las 125.000 rpm, con 150 AW de potencia de succión y una autonomía de 60 minutos, suficiente para limpiar toda la casa. Entre sus funciones más top: un cepillo Motorbar incluido que desenreda automáticamente el pelo mientras aspira y un sensor que detecta y cuenta las partículas de polvo hasta 15.000 veces por segundo (y ajusta la potencia si es necesario).

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Dyson Cyclone V10 Submarine también es una aspiradora fregona, aunque algo más sencilla en comparación con otros modelos más avanzados de la gama Dyson. Si quieres ahorrar y no necesitas la última tecnología del mercado, es para ti. Incorpora un cepillo Submarine con un rodillo motorizado de microfibra que recoge derrames y manchas de suelos duros (restos de comida, barro, salpicaduras…).

Y para limpiar las alfombras, moquetas o tapicerías, es tan fácil como cambiar el cabezal y utilizarla como una aspiradora convencional o de mano. El motor Dyson V10 proporciona una succión de hasta 150 AW, con autonomía de 60 minutos y tecnología antienredos que elimina el pelo y la suciedad de distintos tipos de suelo.

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¿Ya tienes una aspiradora sin cable y quieres únicamente una fregona eléctrica? También le hemos echado el ojo a la Dyson Clean+Wash Hygiene, rebajada 120€ solo durante los Singles Day de Dyson. Es una fregona eléctrica que recoge suciedad seca y húmeda en una sola pasada. Su principal diferencia con otros modelos es el sistema sin filtro, que evita que los residuos circulen por el interior del aparato y se acumulen en los conductos.

Funciona con un rodillo motorizado de microfibra con 84.000 filamentos que absorben líquidos y manchas, y también atrapa polvo, migas y pelos, incluso mojados. Además, con hasta 70 minutos de autonomía, cuatro modos de limpieza y depósitos de 0,75 litros para agua limpia y 0,52 litros para agua sucia.

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Y si lo que buscas es automatizar por completo la limpieza en casa, necesitas este robot aspirador y fregona Dyson que se encarga de todo y encima cuesta 300€ menos de lo habitual en la tienda online de Dyson. Mapea tu casa con un sistema de navegación avanzado y utiliza inteligencia artificial para detectar manchas escondidas. Además, incluye una luz verde de alto contraste que ilumina el suelo y una cámara HD que identifica más de 100 tipos de objetos, sustancias y restos de suciedad.

No es un robot aspirador al uso, sino que también cuenta con un cepillo húmedo con un mecanismo de hidratación de 12 puntos que retira la suciedad sin extenderla de un lado a otro de la casa. Además, la navegación LiDAR y los sensores del robot Dyson analizan el entorno hasta 7 veces por segundo para evitar obstáculos y caídas por las escaleras. La mejor inversión para no preocuparte más por la limpieza del suelo en casa.

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No es ningún aspirador, pero es otro imprescindible de Dyson para el hogar. Esta lámpara de mesa Dyson Solarcycle Morph adapta la iluminación a la actividad y al momento del día con una tecnología capaz de ajustar automáticamente el brillo y la temperatura del color para ‘acompañar’ a los cambios de luz natural. Cuenta con varios modos de uso: Estudio, Relajación, Despertador —aumenta poco a poco la intensidad de la luz para simular el amanecer— y Boost —20 minutos de luz brillante para una concentración extra.

Además, desde la app MyDyson se pueden personalizar hasta 20 configuraciones diferentes. También incluye sensores de movimiento —detectan si te acercas o no estás frente a la lámpara— y de brillo —compensa los cambios de iluminación del entorno—. Y todo en un diseño versátil que pueden instalar en cualquier rincón en casa, ahora con 150€ de descuento en los Singles Day de Dyson.

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Por último, el dispositivo anterior en una versión de pie. La lámpara Dyson Solarcycle Morph incorpora la misma tecnología de iluminación inteligente, solo que en un dispositivo de pie que puedes colocar en cualquier rincón, como junto al sofá o en un recibidor. Funciona como luz de apoyo para leer o hacer cualquier otra actividad en casa.

Igual que su versión de sobremesa, adapta automáticamente el brillo y la temperatura de color a la luz natural, la hora del día e incluso a la edad del usuario. En todo momento puedes dirigir la luz, con una altura total de 125 cm y una potencia lumínica de 850 lúmenes. Si la quieres este mes de noviembre, baja de precio 150€ en los Singles Day de Dyson.

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¿Con cuál de estos dispositivos te quedas? Los Singles Day de Dyson tienen chollos en aparatos para el hogar, aunque los descuentos de hasta 300€ llegan también a los mejores dispositivos de cuidado capilar o al cuidado del aire, solo hasta el 11 de noviembre a medianoche. ¡Aprovéchalos ahora!

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