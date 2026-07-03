Vender vasos reutilizables en los festivales resulta un fracaso: «Sólo sirve para cobrar más»

Con la llegada del verano, los festivales, conciertos y eventos al aire libre son un lugar clave para los jóvenes que buscan dejar atrás la rutina y divertirse con sus amigos. Aunque, en estas celebraciones, hay factores importantes como los vasos de plástico reutilizables que siguen siendo un problema, ya que diversas organizaciones ecologistas denuncian que muchos de estos objetos siguen utilizándose sólo una vez.

La popularidad del vaso

Las organizaciones afirman que se trata de un vaso reutilizable fabricado con un plástico más grueso y que además incorpora mensajes relacionados con el evento o la sostenibilidad. Además, este pequeño recipiente se suele proporcionar al espectador con la primera consumición en la barra, pagando hasta 2 y 3 euros extra por el recipiente. A su vez, el vaso se convierte en un recuerdo del evento para algunos, aunque para otros termina en una papelera tras su uso. Por eso, deja de cumplirse la función ambiental que posee.

Las posibles alternativas

La ley obliga a ofrecer otras alternativas a estos vasos reutilizables. Por ello, el Real Decreto 1055/2022 (1 de julio de 2023) declara que los organizadores de eventos culturales, deportivos y festivos deben reducir el uso de envases desechables y facilitar el acceso a agua potable no envasada. Además, la normativa prevé la posibilidad de cobrar un depósito por vaso reutilizable que deberá devolverse cuando el consumidor entregue el recipiente. El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en la adaptación de la legislación española al reglamento europeo 2025/40 sobre envases y residuos de envases, cuya aplicación general comenzará el 12 de agosto de 2026.

Las organizaciones opinan

Las organizaciones, como Alianza Residuo Cero, proponen que la futura normativa incorpore requisitos más claros para que se produzca una buena reutilización del envase. Por otro lado, los especialistas reclaman la obligación de instalar puntos de devolución de vasos accesibles durante todo el evento y la necesidad de informar de manera clara si el importe que paga el consumidor va a un depósito recuperable o a la compra del vaso. Además, piden que se aporten datos verificables sobre el número de vasos recuperados, lavados y reutilizados, implantación de mecanismos de inspección y un régimen sancionador para quienes no cumplan la normativa.

«Un vaso no es reutilizable porque sea más grueso o porque lleve un mensaje sostenible. Lo es si se retorna, se lava y vuelve a circular», expresa Rosa García, portavoz de Alianza Residuo Cero. Por lo tanto, su objetivo no es eliminar los vasos reutilizables, sino garantizar que se recojan, se laven y vuelvan a utilizarse.