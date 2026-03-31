El vehículo privado sigue siendo el rey de la movilidad en España. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 53,5% de las personas de 16 o más años eligió el uso del coche como medio de desplazamiento más frecuente en 2025, frente al 25,4% que optó por el transporte público.

La encuesta, que incorpora por primera vez un módulo sobre energía y medioambiente, radiografía con precisión cómo se mueven los españoles en su vida cotidiana.

Radiografía de la movilidad

Tras el vehículo privado y el transporte público se situaron los desplazamientos a pie (16,3%), la motocicleta (2,1%) y la bicicleta (1,8%). Estos datos ponen de manifiesto que la movilidad activa y sostenible todavía representa una fracción menor del total, aunque la distribución varía de forma llamativa según el entorno geográfico y la edad del ciudadano.

La brecha entre entornos urbanos y rurales resulta notable. El uso del coche alcanzó el 73,5% entre los residentes en ciudades de menos de 10.000 habitantes, mientras que en las más pobladas ese porcentaje descendió hasta el 29,6%. La tendencia se invirtió con el transporte público: el 48,8% de quienes viven en los municipios más grandes lo eligieron como medio principal, frente a tan solo el 10,9% en los más pequeños.

El contraste revela que el acceso efectivo a la red colectiva condiciona de forma directa los hábitos de movilidad. En los entornos donde el metro, el autobús o las cercanías son frecuentes, el coche pierde protagonismo de manera significativa.

Los jóvenes, a contracorriente

Los datos arrojan una excepción llamativa por tramos de edad. Los jóvenes de 16 a 29 años son el único grupo en el que el transporte público supera al uso del coche: un 43,4% lo eligió como medio habitual, frente al 34,3% que optó por el vehículo privado. En el resto de franjas etarias, el coche es el medio dominante, especialmente entre las personas de 30 a 64 años, donde roza o supera el 60%.

La tendencia juvenil hacia el transporte colectivo podría responder a la menor tasa de carnet de conducir en este grupo, a su mayor concentración en ciudades universitarias y, en parte, a una mayor sensibilidad hacia la movilidad sostenible.

Acceso al trabajo y al estudio

Otro indicador clave mide la accesibilidad sin vehículo privado: el 68,3% de las personas de 16 a 65 años que trabajaban o estudiaban en 2025 podía llegar a su destino en menos de una hora utilizando transporte público, bicicleta o desplazamientos a pie. La cifra refleja la cobertura global de la red de movilidad sostenible, aunque oculta diferencias estructurales importantes.

En ciudades de menos de 10.000 habitantes, esa proporción bajó al 60,3%. En las de más de 500.000, subió al 74,8%, lo que confirma que la movilidad sin coche sigue siendo un privilegio ligado al tamaño de la ciudad.

Renta y vehículo

La capacidad económica del hogar también marca diferencias profundas en el acceso al transporte privado. Casi cuatro de cada diez hogares del quintil de menor renta no disponían de ningún vehículo en 2025, frente a uno de cada diez en el quintil de mayor renta. El 22,8% del total de hogares españoles carecía de vehículo propio.

Las diferencias se acentuaban y enlazaban, además, con la antigüedad del parque móvil. Los hogares con menores ingresos contaban en mayor medida con vehículos de más de 10 años, mientras que los de mayor renta disponían de coches más recientes y, con mayor frecuencia, de más de uno.

Un parque muy envejecido

Con los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), la edad media de los turismos ha escalado hasta los 14,6 años. Una de las cifras más elevadas de Europa que compromete la seguridad de los conductores en las carreteras españolas.

El volumen total de vehículos en España ha aumentado un 1,3% hasta alcanzar las 31.706.927 unidades, siendo los automóviles a partir de 10 años de antigüedad los que mayor representación tienen con el 62% del parque.

Desigualdad sobre ruedas

Los datos del INE dibujan un mapa de la movilidad en España cruzado por la renta, la edad y el entorno geográfico. El transporte público y el uso del coche no son elecciones neutrales: responden a condiciones estructurales que determinan qué tipo de desplazamiento es posible para cada ciudadano.

La inversión en transporte colectivo en entornos rurales y semiurbanos se perfila como una de las asignaturas pendientes de la política de movilidad en España.