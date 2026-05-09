¿Y tú qué harías si te instalaran la fotovoltaica de la empresa sin desembolsar ni un euro, ahorrando en tu factura energética y con la garantía de la precisión suiza? Seguramente pensarías que son buenos argumentos. No deberías meditarlo mucho más.

El sol de Suiza tiene el privilegio de gozar de la precisión autóctona para sacar el mayor partido a cada rayo que asoma por su territorio, una energía que es aprovechada al máximo por las placas solares ancladas en los tejados del país alpino.

Lo estamos comprobando en el complejo de Getec en Stein, una localidad helvética fronteriza con Alemania. Acompañados de Manuel Cocera, CEO y cofundador de Y Tú, nuestros pies pisan el tejado de la farmacéutica Novartis donde podemos ver instaladas mil placas fotovoltaicas en varios edificios.

Este campus de producción farmacéutica, con una intensa demanda eléctrica, espera tener en el futuro 8.000 paneles. La apuesta por el sol es clara y la aspiración por tener un precio de energía estable se refleja aquí, en unos tejados alfombrados de vegetación con paneles perfectamente alineados y montados recolectando los fríos rayos.

Aprovechar el sol suizo

Nos preguntamos cómo es posible que un país, donde evidentemente el sol no es precisamente uno de sus atractivos, haya apostado por instalar placas en sus casas e industrias. En España casi que nos sobra, la luz solar es una constante, es el motor de la economía para el turismo y, poco a poco, lo está siendo para los hogares y las empresas.

La respuesta nos la proporciona Manuel durante nuestro viaje a Suiza. Un emprendedor español, de Ávila para más señas, que apostó de forma muy disruptiva por implantar esta tecnología en un país con poco sol, concibiendo un modelo de éxito que muy pocos ojeadores o gurús de emprendedores lograban entender entonces.

El camino no ha sido fácil. Hace once años llegó a Suiza y montó Younergy, el embrión de Youdera. Lo hizo junto con su socio portugués, Pedro Miranda. Parece el inicio de un chiste, nos comenta con su eterna sonrisa Juan Ramón, la persona que lleva el marketing: «Están un español y un portugués en Suiza y…».

En cuatro países

Pero no, más allá de esta chistosa y curiosa casualidad de dos nacionalidades en un país extraño, el proyecto ha crecido, y de qué manera, estando ya en Suiza, Alemania, España y Portugal. Los números dan fe de su éxito: en poco más de una década han implantado 2.500 instalaciones con un buen book de referencias en proyectos de autoconsumo desde 4 hasta 10 MWp de potencia.

Desde 2015 ha llovido mucho, más bien ha salido el sol muchas veces, y Youdera ya tiene sus propias filiales de energía solar B2B en España (Y Tú) y en Suiza (und du).

Precisión suiza

Sí, la energía fotovoltaica funciona en un país que saca rendimiento al astro rey con el mismo celo y filosofía que aplica a sus ya afamados relojes o al inestimable servicio que ofrecen sus navajas multiusos. La precisión, el estándar por el que se conoce a Suiza, está en el ADN de Youdera. Un espíritu que aplica Y Tú en España desde 2025 con Cocera liderando la expansión peninsular.

Lo hemos podido comprobar sobre el terreno y afirmamos que la fotovoltaica funciona en Suiza. La energía verde se fusiona con el paisaje verde… Y sí, es posible que este inesperado milagro para alcanzar la independencia ocurra con un clima que no parece muy propicio.

Soberanía energética

Casualmente, la visita a las instalaciones renovables transcurre el 28 de abril, justo con el aniversario del apagón en España. Un año después, en nuestro país se suceden los análisis y las consecuencias del cero energético y aquí, a miles de kilómetros, también fue noticia.

Al hilo de esto nos comenta que Suiza tiene muy clara su política energética: seguir apostando por las renovables con la hidráulica y la solar como energías que proporcionarán independencia económica y cuidado ambiental.

La soberanía energética está en la agenda del país helvético y en el discurso de Cocera: «la autonomía energética es el nuevo estándar de resiliencia de la industria europea».

Añade que «en Suiza dos tercios del año no son independientes energéticamente. Es un tema que preocupa mucho en un escenario de inestabilidad estructural: la volatilidad de los precios no es una fase, es la nueva norma. En diez años hemos vivido el COVID, Ucrania, Irán-Ormuz y el apagón».

La decisión de ser autosuficientes en energía atañe a todos los países: «en España, lo ideal es que hubiera una política que eligiera las renovables para la independencia energética», sentencia.

Un modelo diferente que funciona

Todo en un país donde la instalación fotovoltaica se amortiza en unos nueve años, prácticamente el doble de lo que cuesta conseguirlo en España, por la falta de radiación solar. Aquí lo ven todo más a largo plazo y, si les ofrece estabilidad y confianza, les tienes ganados.

La vuelta de Manuel a España parece que cierra un círculo vital. El país donde nació, de dónde salió y le entró el interés por la energía solar, le ha ofrecido ahora una oportunidad única de regresar para desarrollar un modelo diferente de instalación de renovables para las empresas. El sol de Suiza, domesticado, aprovechado con minuciosidad, se implanta en su tierra natal.

La apuesta por cubrir de paneles las cubiertas de las empresas choca con varias barreras que Y Tú soluciona con un modelo solvente y sólido. Uno de los principales escollos es el de tener suficiente pulmón económico para afrontar una inversión de este tipo.

Tranquilidad para el empresario

Desde la compañía te ofrecen la instalación del proyecto llave en mano con la financiación ya conseguida, dinero que no tiene que poner la empresa que necesita ajustar y estabilizar sus costes energéticos y su cuenta de resultados.

El sistema es sencillo, el tejado es de la empresa y la instalación solar es de Y Tú… por un tiempo. Simple en su concepto, pero con mucho análisis y herramientas digitales detrás que ayudan a concebir el proyecto y a gestionarlo.

El cliente no se tiene que preocupar de nada, ni de los papeleos ni de los permisos. Uno de los mejores instaladores de proyectos, con respaldo, precisión, profesionalidad y con los plazos pactados, te coloca los paneles y te proporciona la electricidad a un precio cerrado e interesante, sin sobresaltos ni cambios. Sin riesgos. A la instaladora, a Y Tú, le interesa tanto como al cliente que funcione, que no dé problemas y que proporcione energía.

Con la financiación externa cerrada para cada proyecto ganan todos: los financiadores, la instaladora y la empresa receptora. Éste era el sistema que no entendían los que escuchaban hace años el proyecto de Manuel y Pedro cuando emprendían y querían sacar adelante un modelo distinto… en Suiza. Ahora es una realidad y ya está en España.

Energía que da tranquilidad

En el momento en el que la instalación entra en marcha la fotovoltaica da energía a la empresa y también la saca al mercado, la exporta. Al cabo de 25 años, los paneles, ya amortizados y que han generado beneficios a los inversores, pasan a ser propiedad de la empresa que apostó por tener este modelo en su tejado. Seguirá teniendo electricidad barata y renovable.

Y Tú se hace cargo del mantenimiento de las instalaciones durante todo ese tiempo, para que el empresario se dedique a lo que sabe, mientras tiene un gestor energético especializado haciéndose cargo de las placas de su tejado, explica Cocera.

Las posibilidades son múltiples. Existen empresas que sólo quieren un instalador especializado en este sector que dé garantías y que le ponga la fotovoltaica sin más, que sea de su propiedad.

También está la llamativa opción de meter en el paquete la renovación total de la estructura del tejado con la nueva instalación de los paneles, todo con financiación externa gestionada por Y Tú.

Cubiertas de uralita

En este ámbito, el de cambiar completamente el tejado de la empresa, también entra en juego el negocio de la eliminación y sustitución segura de las problemáticas cubiertas de uralita, un escenario al que se tendrán que enfrentar numerosos edificios en España dentro de poco.

Entre las opciones de Y Tú está también el del rescate de instalaciones solares que no rinden adecuadamente o que no funcionan. Incluso está la posibilidad de coger una fotovoltaica que está en el tejado pero que la empresa no quiere ni sabe gestionar.

En estas posibilidades también encajan los paneles solares para dar sombra en aparcamientos, en fachadas o tener la oportunidad de apostar también por el almacenamiento energético.

Comunidades energéticas

Pero no sólo se implanta esta opción de autoconsumo para industrias o grandes empresas. La posibilidad de crear comunidades energéticas para urbanizaciones también está ahí.

En Suiza ya funcionan 12 de estas comunidades solares de autoconsumo, donde se han puesto de acuerdo los vecinos para que sus tejados se pueblen de placas. Allí la prioridad energética para los vecinos se establece en un orden establecido.

La electricidad que se genera va primero para alimentar los hogares. Cuando las necesidades están colmadas en las casas, se surte a los coches eléctricos. Después se daría energía al agua caliente sanitaria y, por último, se exporta para vender en la red eléctrica.

Objetivo: crecer en España

El autoconsumo se está abriendo paso en España con lentitud. Cocera admite que uno de los mayores problemas son las barreras administrativas. Se tiene que ser más ágiles con más apoyo económico a partir de incentivos, «como en Suiza».

En su portfolio de clientes ya están hoteles, empresas metalúrgicas, agropecuarias, farmacéuticas, de alimentación o de logística, entre otras, que ya han comprobado la experiencia suiza bajo el sol de España. El futuro se avecina esperanzador con un horizonte ambicioso: «Nos gustaría crecer este año 286%, es decir, más del doble de lo que hicimos el año pasado», relata nuestro protagonista español.

«Nos convertimos automáticamente en el mejor socio energético de la empresa que confía en nosotros», nos dice Manuel resumiendo la filosofía de negocio de Y Tú. Todo ello diseñando instalaciones, financiándolas, operándolas y distribuyendo energía limpia sin que el empresario se cargue con riesgos añadidos.

El tiempo pasa y la decisión no debe esperar porque «el mejor momento para dar el salto a la energía solar fue ayer, el segundo es ahora», concluye Cocera.