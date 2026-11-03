Sostenibilidad e innovación para mejorar la salud y la competitividad

Las decisiones y el trabajo de las empresas también tienen un impacto importante sobre el progreso de la sociedad. Por eso, muchas de ellas desarrollan su actividad poniendo el foco en lo que hacen y, sobre todo, en cómo lo hacen, siendo conscientes de la huella positiva que dejan en el mundo. Este es el caso de MSD, una de las mayores empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas a nivel internacional, especializada en investigar, desarrollar y comercializar medicamentos y vacunas para prevenir y tratar enfermedades oncológicas, infecciosas o cardiometabólicas, entre otras.

MSD, por tanto, tiene el propósito de salvar y mejorar la vida de las personas y los animales en todo el mundo y, para ello, parte esencial de su estrategia se apoya en la ciencia y la innovación, investigando y desarrollando medicamentos y vacunas que respondan a las necesidades de salud de personas y animales.

Sin embargo, cabe señalar que MSD no sólo desarrolla soluciones apegadas a la innovación, sino que observa su negocio como parte de un todo. Es decir, desde un enfoque One Health, que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y medioambiental, integra la responsabilidad y la ética en su manera de innovar y operar, y trabaja para reducir el impacto ambiental de sus actividades mediante medidas concretas.

Así reducen su huella ambiental

Por ejemplo, en 2025, a escala global, el 100% de la electricidad que han comprado quedó cubierta con energía renovable mediante una combinación de instalaciones solares, acuerdos virtuales de compraventa de energía y certificados de energía renovable. Cumplen, en este sentido, su objetivo de consumo de agua al mantenerlo en niveles iguales o inferiores a los de 2015, y han reducido las emisiones operativas de gases de efecto invernadero (GEI) de los alcances 1 y 2 en un 31% respecto a los niveles de referencia de 2019.

Por su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, MSD ha sido reconocida como la empresa n.º 1 del sector sanitario en el ranking America’s Most Responsible Companies de Newsweek en 2025.

Y es que MSD basa sus acciones en los principios de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que brindan a la compañía una hoja de ruta común para avanzar hacia un desarrollo más sostenible.

Concretamente, MSD tiene una estrecha relación con los ODS de la ONU ligados a la salud y el bienestar (ODS 3), la igualdad de género (ODS 5), la energía asequible y no contaminante (ODS 7), el trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8), la producción y el consumo responsables (ODS 12), la acción por el clima (ODS 13) y las alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).

Los desafíos del sector sanitario y el poder de la colaboración

Esta visión se traduce en medidas concretas para reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Por ello, y a escala global, MSD trabaja para mejorar la eficiencia energética, optimizar el uso de los recursos rediseñando procesos de fabricación y determinados envases para reducir los residuos; así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de sus operaciones.

Para caminar por esa senda de la descarbonización, desde MSD defienden el poder y la necesidad de la colaboración, sumar capacidades y entrelazar nuevas perspectivas, tanto entre las empresas y sus proveedores como mediante alianzas con organizaciones sociales y administraciones públicas.

La colaboración público-privada puede desempeñar un papel especialmente relevante para integrar criterios de sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad en las decisiones que afectan al conjunto del sistema sanitario.

En España, un ejemplo de esta colaboración es el documento Compra Pública Sanitaria Responsable, impulsado por MSD junto con Danone Nutricia y el Observatorio de Contratación Pública, y presentado en el Ministerio de Sanidad. Se trata de una iniciativa concreta que, entre otros aspectos, busca promover modelos de contratación que tengan en cuenta, además de los aspectos económicos, criterios relacionados con los resultados en salud, el impacto medioambiental, la responsabilidad social y la transparencia.

Se trata, en definitiva, de avanzar hacia decisiones de compra que valoren de forma más amplia la contribución de los bienes y servicios al sistema sanitario y a la sociedad.

Hacia una sanidad más sostenible

Este compromiso con la acción conjunta de MSD se refleja también en la colaboración con ECODES en el proyecto Sanidad por el Clima, orientado a ayudar al sistema sanitario en la descarbonización progresiva de su actividad.

En este sentido, desde la compañía han implementado medidas en la gestión de residuos, como el proyecto WISE en España, dirigido a reducir la cantidad de productos desechados por caducidad y las emisiones asociadas a nuestra cadena de distribución en España. Todas estas iniciativas muestran que avanzar hacia una sanidad más sostenible exige actuar desde distintos ámbitos: reducir el impacto ambiental de las operaciones, promover prácticas responsables en la cadena de valor y fomentar modelos de gestión que integren la sostenibilidad de forma transversal.

Hacer posible esta transformación exige, además, visión a largo plazo y mejora continua. En el sistema sanitario, y alineado con la gestión basada en el valor, la implantación de soluciones más eficientes y de sistemas de gestión ambiental permite integrar criterios de sostenibilidad en las operaciones, circuitos asistenciales y compras para avanzar hacia una utilización más responsable de los recursos.

Establecer objetivos, evaluar los resultados e identificar nuevas oportunidades de mejora son pasos necesarios para convertir las prioridades ambientales en avances concretos. Este enfoque también permite reconocer los ámbitos en los que es necesario seguir progresando y orientar los esfuerzos hacia resultados medibles.

La sostenibilidad, en el caso de MSD, no es una herramienta pasajera, es un elemento esencial y cohesionador de la actividad de su compañía. Es una oportunidad para fortalecer la competitividad y contribuir al futuro de la industria farmacéutica y de la sociedad en su conjunto, dejando una huella importante sobre ella.

Equilibrio real entre la actividad empresarial y el impacto positivo sobre las personas

En definitiva, avanzar hacia un sector biofarmacéutico más innovador y competitivo donde poder integrar la responsabilidad medioambiental, la economía circular y la gestión responsable en la estrategia empresarial, al tiempo que se refuerza la capacidad de innovación y producción de medicamentos en España. En este contexto, la colaboración y la inversión en soluciones que reduzcan el impacto ambiental pueden contribuir a afrontar los desafíos del sector y generar valor a largo plazo.

Por ello, para MSD, avanzar en esta dirección supone conectar su propósito de mejorar vidas con una forma responsable de desarrollar su actividad, contribuyendo a la salud de las personas y a la reducción del impacto ambiental de sus operaciones.