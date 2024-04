Si vas a adoptar un perro abandonado, decídete por uno adulto

El Día Mundial del Animal Sin Hogar se celebra cada año el 4 de abril y es el momento en el que la Fundación Affinity saca su estudio sobre abandono, pérdida y adopción de animales de compañía en España, apuntando la preocupación por la tardanza en adoptar un perro adulto.

En el último estudio Él nunca lo haría se destaca que este año los perros adultos y senior pasan una media de 11,7 meses en las protectoras, mientras que los cachorros son adoptados en 2,8 meses.

Para evitar estas brechas de edad en las adopciones, la fundación solicita desarrollar campañas de información para que los posibles adoptantes conozcan las ventajas de adoptar un perro ya adulto.

Edades de perros abandonados

En el estudio se refleja que de los 170.105 perros recogidos en España en 2022, un 28% de los perros eran cachorros, un 57% tenía una edad de entre uno y siete años y un 15% ya tenían una edad avanzada. Es decir, que de los 170.105 perros recogidos, 25.515 eran perros senior.

Por ello, la Fundación Affinity pide desarrollar campañas de información destinadas a que los posibles adoptantes conozcan también las ventajas que puede suponer para la convivencia la adopción de un perro ya adulto.

Adoptar un perro adulto

Desde la entidad se defiende que las ventajas de adoptar estos perros más adultos estriba en que ya tienen el carácter formado, no crecen más, ya han superado la etapa de destrozos y suelen adaptarse rápido a su nuevo hogar.

Al mismo tiempo, se critica y se pide abandonar «falsos mitos» que limitan la adopción de perros de edad más avanzada. Entre ellos se afirma que es incorrecto que sea «difícil o incluso imposible establecer un vínculo con los animales de mayor edad» e incide en que «la intensidad del vínculo» entre la mascota y su dueño «puede ser la misma con un perro de siete semanas que con uno de siete años».

«Lo importante es crear una buena comunicación basada en entender las necesidades reales del perro o gato. Esto es clave para que esta relación sea satisfactoria y duradera», ha afirmado la directora de Fundación Affinity, Isabel Buil.

Perros jubilados

Algo parecido pasa con los agentes caninos que han trabajado en los Cuerpos de Seguridad hasta alcanzar una edad avanzada, buscan una jubilación tranquila tras prestar numerosos servicios a la sociedad.

La trayectoria profesional de estos perros muy especiales oscila entre los ocho y nueve años de «vida laboral» en los que dedican sus primeros años de juventud a prestar un incalculable servicio.

Desde la asociación Héroes de 4 patas se dedican a dar una tranquila vida a estos compañeros de los policías y también de grupos de salvamento o empresas de servicios privados tras su servicio activo, esencial para el apoyo a los profesionales.

Educación y comportamiento

A su vez, la Fundación también rechaza que los adoptantes no puedan educar igual a un cachorro que a un perro de edad avanzada al desarrollarse este proceso «sólo en los primeros años de vida».

Por esta parte, recalca que la educación de los perros es la misma «independientemente de la edad» y que está conformada por sus «instintos innatos y las influencias del entorno que los rodea», entre las que se incluyen tanto lo que aprenden de su madre desde edad temprana como la manera en la que son educados por sus dueños.

Por último, la Fundación Affinity niega que un perro adulto o senior no interactúe igual con sus adoptantes y manifiesta que el hecho de que los perros sean más relajados y menos reactivos por su edad no quiere decir que sean pasivos o que no jueguen. «De hecho, pueden ser perros ideales por ejemplo para una persona mayor, que es posible que busque un animal más tranquilo», observa.

Adopción contra el abandono

La adopción es «una de las medidas más efectivas» para disminuir el impacto negativo del abandono de animales de compañía a corto y medio plazo, según defiende la Fundación Affinity.

Al respecto, la directora de la Fundación ha pedido tener «expectativas realistas» acerca de la idea de educar a un animal y ha recalcado que la adopción es un proceso «que requiere constancia y la implicación de todos los miembros de la familia» y que «lo más importante es que haya un periodo de adaptación y dedicar tiempo para que el animal y la familia puedan acostumbrarse a la nueva situación».