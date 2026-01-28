Ecoembes, a través de Naturaliza, su programa de educación ambiental, regresa con la Semana Redonda, una iniciativa dirigida al profesorado de toda España para acercar la economía circular al aula y acompañar a los más pequeños en la incorporación de hábitos sostenibles.

La edición de este año se desarrolla del 26 al 30 de enero, coincidiendo con el Día Mundial de la Educación Ambiental, una fecha que tiene su origen en 1975 cuando se celebró el Seminario Internacional de Educación Ambiental en Belgrado.

La sexta Semana Redonda estará centrada en la economía circular y en las 7 Rs, con actividades gratuitas diseñadas para reforzar la creatividad, la conciencia ambiental y la participación activa del alumnado. Los interesados pueden acceder al programa en la web de Naturaliza y compartir los resultados de sus actividades.

Nativos circulares

Naturaliza, el programa de educación ambiental de Ecoembes, celebra entre el 26 y el 30 de enero una nueva edición de la Semana Redonda, invitando al profesorado de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial a integrar la sostenibilidad en su práctica educativa.

A través de Naturaliza, Ecoembes refuerza su compromiso ESG, apostando por la educación como herramienta clave para formar a los niños y niñas como nativos circulares, capaces de comprender, valorar y poner en práctica la economía circular.

A día de hoy, Naturaliza ha consolidado una amplia comunidad educativa formada por más de 3.200 profesores de 1.950 centros escolares. Sólo en el curso 2024/2025 se incorporaron 529 nuevos docentes, permitiendo que más de 19.800 estudiantes accedan a contenidos ambientales adaptados a Ciencias de la Naturaleza, Sociales, Matemáticas o Lengua y Literatura.

Las 7 Rs en las aulas

Bajo el lema Imagina su nueva historia. Nada termina, todo se transforma, Naturaliza pone el foco en las 7 Rs de la economía circular. Durante la sexta edición de la Semana Redonda, el alumnado aprenderá sobre la importancia de reducir, reutilizar, reciclar, reparar, renovar, recuperar y rediseñar para hacer un uso responsable de los recursos naturales y proteger el planeta.

Para ello, se propone un programa de actividades que se desarrollará a lo largo de la semana:

Detectives de las 7 erres : un desafío que utiliza la música para descubrir y aplicar las 7 erres en la vida diaria, animando al alumnado a detectar oportunidades para poner en práctica la economía circular.

: un desafío que utiliza la música para descubrir y aplicar las 7 erres en la vida diaria, animando al alumnado a detectar oportunidades para poner en práctica la economía circular. Entre residuos anda el juego : juegos sostenibles que transforman juegos clásicos para reforzar la importancia del reciclaje y la correcta separación de residuos, mostrando de forma lúdica cómo cada pequeño gesto cuenta.

: juegos sostenibles que transforman juegos clásicos para reforzar la importancia del reciclaje y la correcta separación de residuos, mostrando de forma lúdica cómo cada pequeño gesto cuenta. ¡Que suene la imaginación! : una propuesta creativa para fabricar instrumentos musicales con materiales reutilizados, demostrando el valor de dar una segunda vida a los objetos.

: una propuesta creativa para fabricar instrumentos musicales con materiales reutilizados, demostrando el valor de dar una segunda vida a los objetos. 7 Rs con 7 Cs : una actividad que incentiva la creación de carteles, cómics y cuentos para comunicar y concienciar sobre las 7 erres de una forma creativa, fomentando la expresión escrita y la concienciación ambiental.

: una actividad que incentiva la creación de carteles, cómics y cuentos para comunicar y concienciar sobre las 7 erres de una forma creativa, fomentando la expresión escrita y la concienciación ambiental. ¡Únete a nuestro festival circular!: la Semana Redonda culmina con un Festival Circular en el centro educativo, celebrando y poniendo en práctica los aprendizajes sobre sostenibilidad y ofreciendo un espacio para compartir las creaciones del alumnado en torno a la economía circular.

Educación gratuita y accesible

Con iniciativas como la Semana Redonda, Ecoembes reafirma su apuesta por una educación que forme a generaciones preparadas para afrontar los retos ambientales del futuro. Naturaliza impulsa un aprendizaje que acompaña a los más pequeños en la adquisición de hábitos sostenibles relacionados con la economía circular, como la correcta separación de residuos o la reutilización de materiales.

Esta oportunidad se extiende a todos los educadores del país de educación infantil, primaria y especial independientemente de si forman parte o no de Naturaliza, y es totalmente gratuita. Aquellos interesados podrán seleccionar libremente las actividades de su preferencia y compartir los resultados.

Naturaliza es el proyecto de Ecoembes que impulsa la educación ambiental en el sistema educativo, ofreciendo formación y recursos a los docentes para que introduzcan el medioambiente en las aulas de forma transversal en las asignaturas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza, siempre con la economía circular como eje central.