Rodeados por las llamas al volante: qué hacer si circulas por un incendio forestal como el de Almería

Al menos 11 personas han fallecido en el incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, y algunas de las víctimas fueron halladas en el interior de sus vehículos mientras trataban de huir de las llamas. Una tragedia que reabre una pregunta tan incómoda como urgente: qué se debe hacer si el fuego nos sorprende al volante.

El suceso llega en el peor momento posible. España afronta la segunda ola de calor del verano, con máximas de hasta 43 grados y un riesgo de incendio calificado de muy alto o extremo en buena parte del país. El fuego ya ha arrasado más de 43.000 hectáreas en 2026, más del doble que en el mismo periodo del año pasado.

Ante este escenario, hemos recopilado una guía para reaccionar ante una de las situaciones más peligrosas y estresantes al volante. Como recuerdan la DGT, Protección Civil, los bomberos y los expertos de Alquiber, la prioridad es conocer las vías de evacuación recomendadas por las autoridades y no tomar alternativas que creemos que podrían ser mejores.

El humo manda

La otra recomendación principal que apuntan los conocedores de este tipo de situaciones es no perder la visibilidad e identificar los posibles puntos de huida, analizando el no caer en una vía de evacuación sin salida.

Nunca se debe intentar atravesar una cortina de fuego o de humo denso, por estrecha y rápida de cruzar que parezca. El humo desorienta de inmediato, bloquea la visibilidad y provoca colisiones en cadena con coches que no se ven. Además, el motor necesita oxígeno: saturado de humo, puede ahogarse y dejarnos tirados entre las llamas.

Si se ve humo a lo lejos, lo primero es controlar faros y velocidad. Las luces de cruce y los antiniebla deben encenderse de inmediato, y activar las de emergencia si hay que frenar del todo, mientras se reduce la marcha poco a poco. Si resulta seguro, la mejor opción siempre es dar la vuelta y alejarse del peligro.

Conviene no dar por hecho que alguien ya ha avisado a los servicios de emergencia. Hay que llamar al 112 y facilitar la ubicación exacta, con el punto kilométrico y la carretera, porque los focos nuevos se multiplican con rapidez y muchos no están todavía localizados por las autoridades.

Bloqueados por las llamas

Si es imposible dar la vuelta y las llamas cortan el paso, hay que detener el coche del modo más seguro. Lo recomendable es buscar una zona limpia y asfaltada, como un arcén ancho o un espacio despejado. Jamás se debe parar sobre hierba seca o matorrales: el calor de los bajos y del tubo de escape puede prenderlos.

En ese caso, además, hay que permanecer dentro del coche, salvo que los servicios de emergencia indiquen lo contrario o que el vehículo empiece a arder. Hasta entonces, la carrocería y los cristales funcionan como el mejor escudo frente a la radiación térmica extrema del incendio.

A continuación, toca aislar el habitáculo: cerrar las ventanillas, bloquear las entradas de aire y poner la climatización en modo recirculación para evitar que entren gases tóxicos. También hay que apagar el motor, pero dejando el contacto puesto y las luces encendidas para que los equipos de rescate puedan localizarnos.

Cuándo salir del coche

En el peor escenario, cuando el fuego rodea el coche y no hay salida, hay que abandonarlo antes de que las llamas lo alcancen de forma crítica. Una vez fuera, se debe correr en dirección opuesta al avance del incendio: basta con mirar hacia dónde empuja el viento el humo y elegir el sentido contrario.

También es fundamental cubrirse al máximo, sin dejar piel expuesta, y taparse boca y nariz con un paño, a ser posible humedecido con agua. Para alejarse, siempre es mejor hacerlo por zonas ya quemadas: el suelo estará caliente, pero no habrá llamas directas ni vegetación que el fuego pueda aprovechar.

Como último recurso digital, resulta muy útil descargar la aplicación oficial My112. Al pedir ayuda desde ella, los servicios de rescate reciben las coordenadas GPS exactas del usuario, algo vital cuando se está en una carretera secundaria, rodeado de humo y completamente desorientado.

La prevención salva

La mejor defensa, en cualquier caso, empieza antes de arrancar. La DGT aconseja viajar siempre con agua y el móvil cargado, consultar el estado de las vías y las alertas meteorológicas, y valorar llevar un extintor homologado: no es obligatorio en los turismos, pero puede marcar la diferencia.

Ninguna de estas medidas garantiza esquivar el fuego, pero conocerlas puede resultar decisivo. Como ha demostrado la tragedia de Almería, la diferencia entre una evacuación a tiempo y un desenlace fatal se juega, muchas veces, en los primeros segundos y en saber exactamente qué hacer.

Los consejos clave, de un vistazo