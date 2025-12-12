Repsol ha sido reconocida con el Premio Platts Global Energy Award por el despliegue de combustibles NEXA de origen 100% renovable en España y Portugal.

El galardón, entregado en una ceremonia celebrada en Nueva York, consolida el liderazgo de la compañía española en la transición hacia energías más sostenibles. Este reconocimiento internacional subraya el compromiso de Repsol con la descarbonización del sector energético.

La multinacional española recibió el premio en la categoría de Excelencia en Energía – Downstream. El jurado valoró especialmente la capacidad de Repsol para superar el doble desafío de suministrar energía asequible y fiable mientras impulsa la descarbonización en sus operaciones y productos. La compañía destacó frente a otras grandes energéticas globales por su eficaz implementación y producción a gran escala.

Galardón más prestigioso

Los Premios Platts Global Energy Awards son considerados los galardones más prestigiosos del sector energético a nivel mundial. Estos reconocimientos, que celebran este año su 27ª edición, son entregados por la agencia de información y análisis S&P Global. La ceremonia reunió a los principales líderes y ejecutivos de la industria energética internacional en la ciudad estadounidense.

El jurado independiente que otorgó este Premio Platts a Repsol está compuesto por expertos internacionales del sector energético. Sus trayectorias y experiencias abarcan la regulación, la formulación de políticas, la alta dirección empresarial, el comercio y la consultoría estratégica. Este panel de especialistas evaluó a 211 empresas y particulares de 37 países seleccionados como finalistas para el Premio Platts en 21 categorías diferentes.

Mayor red europea

Repsol actualmente comercializa diésel NEXA en casi 1.500 estaciones de servicio distribuidas en España y Portugal. Esta cifra convierte a la compañía española en una de las mayores redes de distribución de combustibles 100% renovables de toda Europa. El despliegue masivo de estos combustibles sostenibles representa un hito en la industria y demuestra la viabilidad comercial de las alternativas renovables.

La energética española cuenta ya con la primera planta de la Península Ibérica que produce combustibles 100% renovables a gran escala. Ubicada en Cartagena, esta instalación tiene capacidad para producir anualmente 250.000 toneladas de diésel renovable y combustible sostenible para aviación (SAF). Esta planta pionera ha sido clave para que Repsol pueda abastecer su extensa red de estaciones de servicio.

Segunda planta en 2026

En 2026 se sumará una segunda planta de producción en Puertollano con capacidad anual de unas 200.000 toneladas de diésel renovable. Esta nueva instalación estará destinada a movilidad por carretera y marítima, ampliando así el alcance de los combustibles sostenibles de Repsol. La puesta en marcha de esta segunda planta duplicará la capacidad productiva de la compañía en combustibles renovables.

Recientemente, Repsol logró un hito tecnológico al producir gasolina de origen 100% renovable a escala industrial en su complejo de Tarragona. Este avance posiciona a la compañía a la vanguardia en innovación energética dentro del sector. La Gasolina 95 NEXA ya está disponible en más de 20 estaciones de servicio en España, con previsión de alcanzar 30 puntos de venta antes de fin de año.

Compatibles con vehículos actuales

Los combustibles NEXA de origen 100% renovable de Repsol tienen formulaciones similares a los combustibles premium convencionales. Tanto el diésel como la gasolina aprovechan al máximo el rendimiento del motor y lo mantienen en condiciones óptimas. Ofrecen mayor protección, limpieza y optimización del rendimiento, siendo compatibles con los vehículos actuales sin necesidad de modificaciones técnicas.

Los motores de combustión representan actualmente más del 98% del parque móvil europeo y un 87% de las ventas en España durante 2025. Por esta razón, para alcanzar los objetivos climáticos marcados por España y Europa, resulta imprescindible reconocer la contribución de los combustibles 100% renovables. Repsol aboga por revisar el reglamento europeo sobre los estándares de emisiones de CO₂ que propone prohibir el motor de combustión en 2035.

Historial de reconocimientos

Repsol ha mantenido una presencia destacada en ediciones anteriores de los Premios Platts. En 2012, su presidente, Antonio Brufau fue reconocido como CEO del Año. Tres años después, en 2015, la compañía recibió tres galardones, incluyendo el de Compañía Energética del Año. El año pasado, Repsol volvió a obtener tres premios, destacando nuevamente como Compañía Energética del Año.

El organizador de estos galardones es S&P Global Commodity Insights, proveedor independiente líder de información y análisis. Esta agencia proporciona datos, análisis y precios de referencia para los mercados de energía, petroquímica, metales, transporte marítimo, materias primas y transición energética. Su papel como organizador del Premio Platts refuerza la credibilidad y el prestigio internacional de estos reconocimientos en el sector energético global.

El premio recibido por Repsol reconoce los avances significativos de la compañía en su compromiso de alcanzar cero emisiones netas para 2050. La producción a gran escala de combustibles renovables y su eficaz implementación comercial demuestran que la transición energética es posible sin renunciar a la viabilidad económica. Este galardón consolida a Repsol como referente europeo en la comercialización de combustibles sostenibles.