«Emergencia climática, ¡Basta de medias tintas! Acabemos ya con los combustibles fósiles», es el título que encabeza la petición de Change.org impulsada por Javier Peña, divulgador científico y activista medioambiental, a través de la cual se pretende reclamar al Gobierno de España que firme el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.

La acción de la plataforma de firmas de apoyo lleva ya recabadas más de 23.000 firmas (hoy miércoles 13 de noviembre), en una petición que está dirigida y que llegará al Gobierno español y al Ministerio para la Transición Ecológica.

«El planeta no espera»

En la petición de Change.org se alerta de que «el reloj corre y el tiempo para frenar la crisis climática no es infinito. Cada día que pasa, el uso de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón destruyen el medioambiente, aumentan las emisiones de gases contaminantes y agravan la crisis climática. El planeta no espera y ya no hay tiempo para medias tintas».

Sin embargo, en el texto de la recogida de firmas, Javier Peña, conocido activista que dedica su vida «comunicando la emergencia climática y cómo resolverla» a través de iniciativas como Hope!, destaca que hay una buena noticia, afirmando que «existe una solución».

La alternativa «está en manos del gobierno: ¡que España firme ya el Tratado Internacional de No Proliferación de Combustibles Fósiles!», refleja Peña en la web, lanzando un mensaje al conocer «de primera mano que la eliminación de los combustibles fósiles es necesaria para garantizar un futuro seguro y próspero para futuras generaciones».

Coincidencia con la COP29

Recuerda el divulgador que en estos días se está celebrando la cumbre del clima COP29 en Bakú, Azerbaiyán y, que, en ella, los líderes mundiales tomarán decisiones que afectarán el futuro de todas las personas del planeta.

«Por eso, en este momento clave, pido tu firma para reclamar al Gobierno de España que dé un paso al frente y se comprometa con un futuro sin combustibles fósiles. ¡El momento es ahora! ¡Necesitamos tu apoyo para hacernos escuchar!», asevera Javier Peña.

Afirma que «el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles no es un acuerdo más. Es una hoja de ruta global para poner fin a uno de los principales elementos que destruyen el planeta».

Más allá de París

«Necesitamos un pacto vinculante que vaya más allá de los Acuerdos de París, los cuales, dada su falta de exigibilidad, han quedado lejos de ser una solución real. El tratado ya ha sido apoyado por cientos de ciudades, algunas de las personas de ciencia más prestigiosas del mundo, múltiples países y millones de signatarios individuales. Es el momento de unirse a ellos», concluye Peña.

Destaca la importancia de firmar «porque dejar atrás los combustibles fósiles es apostar por un futuro limpio y seguro. Porque cada euro destinado a energías sostenibles nos acerca a un planeta más habitable y saludable. Y porque cada vez que apoyamos estas soluciones construimos un legado de innovación, prosperidad y bienestar para las generaciones futuras».

Al final de la petición se anima a firmar la petición, «compartir el mensaje y ser parte de una solución real y significativa».