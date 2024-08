Imagina la Barceloneta, la playa de las Catedrales, la Concha o Gulpiyuri, en Asturias, convertidas en vertederos de ropa usada, basura textil que, al igual que sucede en las costas de Ghana o en el desierto de Atacama en Chile, contaminan el medioambiente.

Es el ejercicio que propone Ecodicta a través de una impactante campaña de concienciación en la que se simula cómo aparecen las arenas de estas playas llenas de camisetas, pantalones, zapatillas y otros complementos textiles.

Raúl González, CEO de esta compañía, ha compartido en sus redes sociales las imágenes dando un toque de atención social y ambiental, expresando su preocupación por el triste fenómeno de la contaminación textil en el planeta.

Basura textil

Una situación que daña el medioambiente, convirtiendo a Ghana y muchas playas del golfo de Guinea en un auténtico vertedero de los países más ricos que sucumben al fenómeno fast fashion.

Industria de la moda

Desde The Or Foundation se alerta que «la industria de la moda mundial produce más de 100.000 millones de prendas, aunque se desconoce el número exacto porque las marcas no revelan los volúmenes de producción».

«Las estimaciones sugieren que actualmente hay suficiente ropa en circulación para satisfacer las necesidades de las próximas seis generaciones, y, sin embargo, la moda rápida, un modelo de negocio definido por los volúmenes sobre el valor, continúa abasteciendo al mundo con un exceso de ropa», señala la entidad.

Desastre ambiental

Las fotos difundidas por Ecodicta muestran el paisaje que nos podríamos encontrar en estas playas españolas para dar un toque de atención a consumidores. Los montajes muestran ropa amontonada casi cuidadosamente colocada para que identifiquemos las prendas.

Sin embargo, las imágenes reales de esta basura textil que se pueden ver en las playas de Acra muestran un verdadero desastre, una mezcla casi imposible de digerir en la que se entrelazan telas y agua de mar.

El CEO de Ecodicta reflexiona sobre este fenómeno al hilo de su campaña expresando que «al final la libertad de uno termina cuando empieza la del otro, y cuando contaminamos masivamente limitamos la libertad de otras personas y el derecho a un medioambiente sano. Y tener el armario de ropa barata que casi ni usamos, no es un derecho».

Fenómeno fast fashion