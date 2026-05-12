La bioeconomía forestal del noroeste de Granada cuenta ya con una hoja de ruta concreta y resultados medibles. El proyecto Revierte ha cerrado 18 meses de trabajo demostrando que la recuperación del monte mediterráneo es posible cuando se integran gestión forestal, agua, biodiversidad y participación territorial en una misma estrategia.

El logro más tangible es la certificación forestal de 7.717 hectáreas bajo el sistema PEFC, respaldadas por 38 planes de gestión sostenible. Este avance consolida un modelo que conecta directamente la gestión del monte con la valorización económica de sus recursos, con la madera como eje central.

Certificación PEFC como motor

La certificación PEFC, tal como se ha aplicado en Revierte, no se reduce a un sello ambiental. Funciona como un sistema integral que garantiza la trazabilidad de la madera desde el bosque hasta el producto final, acredita el origen sostenible de los recursos y facilita el acceso a mercados cada vez más exigentes en materia de sostenibilidad.

La bioeconomía forestal también ha tenido expresión industrial. Revierte ha acompañado el recorrido de la madera local desde el monte hasta su transformación en productos estructurales para la construcción industrializada, incluyendo el desarrollo innovador de CLT mixto pino-chopo, un material de alto valor añadido que abre nuevas salidas comerciales para las masas forestales del noroeste de Granada.

Para lograrlo, el proyecto empleó tecnologías de precisión: LiDAR terrestre y aéreo, fotogrametría UAV, ensayos acústicos y análisis dendrocronológicos. Estas herramientas aportaron información detallada sobre la calidad, el crecimiento y el potencial estructural de la madera, orientando una selvicultura más rentable y técnicamente fundamentada.

Cadenas de custodia y divulgación

Además de la certificación forestal del monte, Revierte ha impulsado la implantación de 2 cadenas de custodia certificadas, mecanismos que aseguran la trazabilidad del material a lo largo de toda la cadena de transformación. El mercado puede así verificar el origen responsable de cada pieza de madera utilizada en proyectos constructivos.

El componente formativo ha tenido igual peso. Se celebraron dos webinars especializados sobre madera sostenible con la participación de cerca de 100 profesionales del sector forestal, la transformación y la industria de la madera. La bioeconomía forestal requiere técnicos formados, y Revierte ha puesto el foco también en esa dimensión.

Gobernanza y territorio

El proyecto ha reforzado la organización de propietarios forestales y comunidades tradicionales de regantes, piezas clave para garantizar una gestión activa del territorio a largo plazo. En ese marco, Revierte ha contribuido al fortalecimiento de FORET y al desarrollo de nuevas dinámicas de asociacionismo forestal en el noroeste de Granada.

Como parte de la resiliencia climática del paisaje, la iniciativa ha incorporado también la recuperación de infraestructuras hidráulicas tradicionales, conectando así la gestión del agua con la del monte en una visión territorial integrada.

PEFC: 25 años certificando bosques

Detrás de todo el proceso está PEFC, organización internacional sin ánimo de lucro con 25 años de trayectoria promoviendo la gestión forestal sostenible mediante la certificación. En España, el sistema acumula ya 3 millones de hectáreas certificadas, un respaldo que sitúa a iniciativas como Revierte dentro de una red global de certificación PEFC y gestión responsable del bosque.

El conjunto de materiales del proyecto, incluyendo la memoria final, está disponible para consulta pública, lo que convierte este trabajo en referencia técnica para el sector forestal mediterráneo.