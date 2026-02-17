Hoy comienza la Semana Europea de la Pobreza Energética, iniciativa surgida desde la sociedad civil que hasta el 23 de febrero pondrá el foco en los hogares que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente. Una realidad que, en muchos casos, se agrava cuando la vivienda es ineficiente energéticamente.

España es, en estos momentos, el cuarto país de la UE más afectado por esta problemática. Así lo indica Eurostat, la oficina de estadística de la Comisión Europea, que señala que, en 2024, último año con cifras consolidadas, el 17,5% de la población española (8,5 millones de habitantes) tuvo dificultades para mantener el confort térmico en su domicilio.

Este porcentaje tan sólo es superado en Europa por Bulgaria y Grecia (ambos con un 19%) y Lituania (18%). En cambio, Finlandia (2,7%), Polonia y Eslovenia (ambos 3,3%), y Estonia y Luxemburgo (ambos 3,6%) son los países cuya población se ve menos afectada por situaciones de pobreza energética. En el conjunto de la UE, el 9,2% de los ciudadanos europeos tuvo dificultades en 2024 para mantener caliente su hogar.

Consumidores vulnerables

En términos interanuales, se observa una mejora del panorama en nuestro país desde el 20,8% de pobreza energética del año 2023, porcentaje que se redujo hasta ese 17,5% un año después. A pesar de esta tendencia positiva, casi una quinta parte de los ciudadanos de la que es actualmente la cuarta economía de la UE pueden ser definidos como consumidores vulnerables.

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) explica que un consumidor vulnerable es aquel que se encuentra en situación de pobreza energética, circunstancia que le permite ser beneficiario de las medidas de apoyo establecidas por las diferentes administraciones.

Estrategia desactualizada

Hasta el año 2019, España no contaba con ninguna estrategia contra la pobreza energética. Ahora existe, pero está desactualizada. La primera ENPE fue diseñada como una hoja de ruta quinquenal para cubrir el periodo 2019-2024. Para el siguiente lustro (2025 a 2030) debería haberse aprobado ya una segunda estrategia, cuestión que todavía sigue pendiente.

También ha suscitado muchas críticas la falta de implementación de buena parte de las actuaciones previstas en dicho plan. La Fundación Ecología y Desarrollo, más conocida como ECODES, realizó un exhaustivo análisis de la ENPE 2019-2024 que confirma que más del 40% de sus medidas no llegaron a aplicarse.

«A pesar de que la ENPE recogía 19 medidas bien orientadas, no se ha logrado el objetivo mínimo de una reducción del 25% de los indicadores de pobreza energética en 2025. Por el contrario, el indicador que mide la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno se ha multiplicado por 2,5, llegando a afectar a un 20,7% de la población española y el de retraso en el pago de facturas ha aumentado 1,3 veces», lamenta ECODES.

Bono social

«Los datos de Ni un hogar sin energía —informe realizado por ECODES— muestran que un 75% de los hogares con derecho al bono social no lo están percibiendo, un 70% según Cruz Roja. Cifras similares arroja el estudio de EsadeEcPol que indica que la tasa de cobertura del bono en 2022 fue del 24,5%», insiste la citada fundación.

Este bono social permite obtener a los consumidores vulnerables precios más reducidos en los suministros de luz y gas. ECODES espera que cuando entre en vigor la nueva ENPE, la estrategia incluya la automatización en la concesión de dicha ayuda.

«Es una de las medidas prioritarias para aumentar el número de beneficiarios venciendo las barreras que supone el desconocimiento y la dificultad de tramitación», remarca la fundación, que también demanda que la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética incluya la prohibición de los cortes de suministro para los consumidores vulnerables.

Peor en verano

A diferencia de los países del centro y del norte de Europa, caracterizados por sus rigurosos inviernos, en España la pobreza energética golpea más duramente sobre las familias vulnerables cuando llega el verano y tienen que decidir si poner, o no, el costoso aire acondicionado.

Según Greenpeace, en nuestro país casi el doble de las familias afirman no poder mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante la época estival, en comparación con lo que sucede en invierno. «Un 33,6% frente a un 17,6%; cifra que alcanza el 53,3% en el caso de las familias vulnerables», insiste la ONG.

Comunidades afectadas

Murcia, Madrid, Andalucía y Cataluña son las cuatro comunidades con mayor incidencia de pobreza energética en verano en términos generales, pero Melilla y las regiones de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha lo son para aquellas familias que ya viven en situación de vulnerabilidad, añade la misma fuente.

Greenpeace pide al Gobierno central una actuación más decidida en materia de rehabilitación y eficiencia energética de las viviendas para corregir el problema.

«La mejor forma de luchar contra este empobrecimiento generalizado es exigir la mejora del aislamiento de nuestras casas e introducir soluciones renovables y eficientes que ahorran dinero y nos ayudan a luchar contra el cambio climático», recomienda María Prado, responsable de campañas del Área de Clima, Energía y Movilidad de la ONG.

Acompañamiento a familias

Acompañar a las familias vulnerables se ha mostrado eficaz frente a la pobreza energética. Así lo prueban iniciativas como la Escuela de Energía de Fundación Naturgy, cuyas recomendaciones han permitido a los hogares vulnerables asesorados lograr ahorros medios de 467 euros anuales.

La Fundación Naturgy también destaca que este trabajo de acompañamiento ha conseguido que el uso del bono social pase del 12% al 55% en los hogares con los que se ha trabajado.

Consejos

Desde Agremia, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía, recomiendan actuar sobre dos frentes para conseguir un ahorro, como son la reducción del consumo energético y pagar la energía al mejor precio posible. Estos son algunos de los principales consejos de los instaladores: