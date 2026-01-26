Moeve y GreenYellow han anunciado una alianza estratégica para impulsar la descarbonización de clientes industriales mediante soluciones energéticas integrales personalizadas.

La colaboración combina la experiencia de Moeve en suministro energético con las capacidades de GreenYellow en desarrollo y financiación de proyectos de eficiencia energética. Ambas compañías ofrecerán servicios que abarcan desde plantas industriales hasta movilidad sostenible.

La energética española, que actualmente avanza en la descarbonización de sus propios Energy Parks y plantas químicas, refuerza así su oferta consolidada para el sector industrial. Moeve provee desde hace años diversas soluciones y servicios en gas y electricidad a la industria española. Ahora amplía su porfolio con las capacidades internacionales de su nuevo socio estratégico.

Soluciones integrales para plantas y movilidad

Gracias a la experiencia internacional de GreenYellow, se facilitará a los clientes la inversión y renovación de activos de generación energética. La alianza permitirá el despliegue de sistemas de almacenamiento y recarga eléctrica de vehículos. Todo ello contribuirá a reducir las emisiones de plantas y procesos industriales e impulsar una movilidad más sostenible.

Moeve reafirma su compromiso para acompañar a clientes industriales en su hoja de ruta hacia la descarbonización, desde la definición hasta la ejecución. La compañía pone a disposición un porfolio completo de energías: electricidad renovable, biometano, HVO y otras alternativas sostenibles. Simultáneamente, proporciona soluciones que optimizan el coste energético para mantener la competitividad empresarial.

Declaraciones de los responsables

Carlos Barrasa, vicepresidente ejecutivo de Commercial & Clean Energies de Moeve, aseguró que «alianzas con socios estratégicos como GreenYellow nos permiten seguir dando lo mejor a nuestros clientes para acompañarlos en su descarbonización». Barrasa destacó que mediante una oferta de servicios integral y personalizada logran avanzar juntos en la transición energética industrial.

Marcelino Oreja, Non-Executive President of GreenYellow Spain, afirmó que esta alianza refuerza su ambición de acompañar a la industria en su transformación energética. «Combinando nuestra experiencia internacional en eficiencia energética, generación renovable y almacenamiento con las capacidades de Moeve, damos un paso decisivo para acelerar la descarbonización sin comprometer la competitividad», declaró.

Expansión europea y objetivos ambiciosos

Anne de Bagneux, Group Chief Commercial Officer of GreenYellow, añadió que este tipo de alianzas estratégicas son clave para impulsar el crecimiento en Europa. Permiten consolidar una propuesta de valor sólida a escala continental y escalar soluciones que ya demuestran su efectividad para clientes industriales.

Moeve avanza en su estrategia Positive Motion con el horizonte 2030, acompañando a clientes en la descarbonización de operaciones mediante soluciones adaptadas. La energética aspira a liderar la producción de moléculas verdes en Europa, concretamente biocombustibles 2G y derivados del hidrógeno verde. Además, despliega una amplia red de recarga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal.

Impacto medioambiental comprobado

GreenYellow, empresa francesa fundada en 2007, se ha consolidado como referente en transición energética durante sus 19 años de trayectoria. La compañía actúa como socio estratégico para empresas y administraciones públicas en su camino hacia la descarbonización y la independencia energética.

En 2024, los proyectos desarrollados por GreenYellow evitaron la emisión de casi 546.000 toneladas de CO₂ equivalente. La empresa se especializa en producción solar fotovoltaica descentralizada, eficiencia energética y almacenamiento de energía. Con presencia en 15 países y cuatro continentes, GreenYellow acompaña a 1.400 clientes en la transición hacia un modelo energético sostenible.