Moeve lidera por tercer año consecutivo el ranking sectorial europeo de sostenibilidad de S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), consolidando su posición como primera empresa energética del continente y tercera a nivel mundial en esta evaluación ESG de referencia internacional.

La compañía ha obtenido 76 puntos sobre 100 en el rating de S&P, su segunda mejor puntuación histórica, destacando especialmente en gestión climática, cadena de suministros, ética empresarial y estrategia fiscal.

Plan Positive Motion

La calificación respalda la hoja de ruta estratégica de la energética, el plan Positive Motion con horizonte a 2030, a través del cual la empresa aspira a convertirse en un referente europeo de la transición energética mediante las moléculas verdes, la movilidad y la química sostenibles.

La transparencia corporativa ha jugado también un papel clave: el Informe de Gestión Integrada (IGI) de la compañía recoge anualmente el desempeño detallado de todos sus objetivos en materia de sostenibilidad, incluyendo avances en economía circular y captación responsable de agua.

Liderazgo europeo y mundial

Más allá del ranking de S&P, Moeve acumula reconocimientos que confirman su posición privilegiada en el panorama ESG global. Por cuarto año consecutivo, la energética mantiene el liderazgo mundial en su sector dentro del ranking de la plataforma Clarity AI, una de las evaluaciones más influyentes a nivel internacional en materia de criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

La empresa también ha logrado la máxima calificación de su sector en dos clasificaciones de la agencia CDP: tanto en CDP Climate como en CDP Water ha obtenido una nota A-, reconociendo su estrategia en gestión de clima y de agua, respectivamente.

A estas distinciones se suma la Medalla de Platino de EcoVadis, que sitúa tanto a la compañía como a su división Moeve Chemicals entre el 1% de las 50.000 entidades con mejores resultados mundiales en sostenibilidad.

Moeve Chemicals ha recibido además el Premio Nacional de Industria al Impacto Ambiental, Social y de Gobernanza por su proyecto Track and Trace, reforzando el reconocimiento institucional a su modelo de gestión responsable. El conjunto de estas distinciones dibuja un perfil ESG de primer nivel que pocas energéticas europeas pueden igualar, y que consolida la reputación sostenible de la compañía ante inversores e instituciones.

Agua y talento, ejes del cambio

Los resultados cuantitativos respaldan los galardones. En materia hídrica, la empresa ha superado ya su propio objetivo al reducir un 21% su captación de agua en zonas de estrés hídrico respecto al año 2019, un avance que supone uno de los hitos más destacados de su agenda ambiental.

La siguiente meta, fijada para 2028, apunta a recortar ese indicador hasta el 25% con respecto al mismo año de referencia, ampliando el alcance del compromiso a toda la organización a nivel global.

En el ámbito del talento, la empresa también ha rebasado su compromiso inicial de que al menos el 30% de las posiciones de liderazgo estuvieran ocupadas por mujeres, y ahora eleva la ambición hasta el 40% en 2030.

Compromiso con la sostenibilidad

Carmen de Pablo, CFO y directora de Estrategia y Sostenibilidad de Moeve, ha señalado que el reconocimiento del ranking de S&P «confirma el compromiso de la compañía con la sostenibilidad» y que estas evaluaciones les dan «más energía si cabe para seguir avanzando con rigor, mejorando al mismo tiempo nuestra competitividad y acompañando a nuestros clientes en su descarbonización».

Con más de 11.000 empleados, la compañía desarrolla actualmente una amplia red de carga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal, además de impulsar la producción de hidrógeno verde y biocombustibles de segunda generación. Su objetivo es consolidar el liderazgo que ya le reconocen ratings como el de S&P y acelerar la descarbonización de sus clientes y de la economía europea en su conjunto.