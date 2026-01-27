Moeve ha conseguido reducir un 21% la captación de agua dulce en sus parques industriales ubicados en zonas de estrés hídrico de España, superando el objetivo del 20% que se marcó hace más de tres años. La energética ha cumplido con éxito su compromiso en distintas plantas, utilizando 3.300.000 metros cúbicos menos de este recurso respecto a 2019.

En concreto, la energética ha logrado reducir el empleo de agua en sus tres plantas de Palos de la Frontera (Huelva), San Roque (Cádiz) y Tenerife, utilizando 3.300.000 metros cúbicos menos de este recurso respecto a 2019. Esta cantidad equivale a la capacidad de unas 1.300 piscinas olímpicas.

Este logro forma parte de la estrategia Positive Motion de la compañía, que sitúa el agua como uno de los tres pilares fundamentales de su modelo de Economía Circular, junto a la biodiversidad y la valorización de residuos. Tras alcanzar esta meta, Moeve ha fijado un nuevo objetivo más ambicioso para 2028: reducir un 25% la captación anual de agua dulce a nivel global.

Nueva meta global

El nuevo compromiso de Moeve amplía su alcance geográfico e incluye ahora a todos sus centros industriales en Brasil, Canadá y China, además de España. También involucra los futuros proyectos vinculados a las moléculas verdes integrados en su estrategia de descarbonización. La energética busca así extender su impacto positivo en la gestión hídrica a escala internacional.

Mar Perrote, directora de Seguridad, Medioambiente y Calidad de Moeve, ha destacado que «la compañía logra este importante hito de reducir la captación de agua en línea con su estrategia Positive Motion de aportar valor positivo a las comunidades en las que está presente». Perrote ha subrayado que no sólo minimizan su huella ambiental, sino que dan una segunda vida a los residuos ajenos integrándolos en su producción.

Proyectos clave

Moeve ha alcanzado su compromiso mediante inversiones específicas, iniciativas de excelencia operacional y campañas de concienciación que han generado un ahorro significativo. La energética destaca dos proyectos industriales fundamentales: su nueva planta de reutilización en San Roque y el proyecto de mejora de la planta de tratamiento de efluentes líquidos en La Rábida. Estas instalaciones han maximizado la reutilización del agua dulce y optimizado su consumo.

Para impulsar su estrategia, la compañía ha creado el Comité de Gestión del Agua, formado por un equipo de profesionales multidisciplinar y transversal que promueve la innovación y la excelencia en la gestión hídrica. Este órgano coordina las acciones en todos los centros industriales de Moeve para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Reconocimiento internacional

En 2023, Moeve se convirtió en una de las primeras compañías en certificar a través de AENOR su estrategia de Economía Circular, que sitúa el agua como pilar fundamental. La energética acaba de revalidar por sexto año consecutivo la calificación de Liderazgo (A-) en la gestión del agua otorgada por la agencia independiente CDP. Esta puntuación posiciona a Moeve a la cabeza entre las 62 empresas evaluadas del sector energético a nivel global.

Economía circular

El agua representa uno de los ejes centrales del modelo de negocio circular que impulsa Moeve, junto a la biodiversidad y la valorización de residuos. La compañía integra residuos ajenos en su producción, dándoles una segunda vida y minimizando su huella ambiental. Este enfoque permite avanzar hacia un modelo empresarial más sostenible y responsable con los recursos naturales.

Moeve es una compañía internacional formada por más de 11.000 empleados, comprometida con la energía y la movilidad sostenibles. Su ambición es ser uno de los motores de la transición energética en Europa y acelerar su descarbonización.

A través de su plan estratégico Positive Motion para 2030, trabaja para transformar la movilidad y la energía garantizando el suministro actual mientras facilita la energía sostenible del futuro.