La mayor planta de biogás de España procesará el purín de 350 ganaderos en Lérida

La mayor planta de biogás de España ya tiene luz verde definitiva. Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), a través de su fondo Advanced Bioenergy Fund I (ABF I), ha alcanzado la decisión final de inversión (FID) para Cobirgy, la instalación que se levantará en La Sentiu de Sió, en la provincia de Lérida.

La planta será la quinta inversión del fondo ABF I y la tercera fuera de Dinamarca, en el marco del despliegue de los 727 millones de euros de capital comprometido con los que cuenta el vehículo de inversión.

Récord de biometano

Cobirgy tendrá una producción anual estimada de más de 230 GWh de biometano, lo que la convertirá en la planta de biogás con mayor producción de toda España hasta la fecha. Además, generará cada año unas 150.000 toneladas de mejoradores de suelo y fertilizantes orgánicos.

Según sus impulsores, la instalación empleará tecnología de última generación y contribuirá de forma significativa a reducir tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la contaminación por nitratos en el territorio catalán.

El proyecto ha sido declarado Proyecto Empresarial Estratégico por la Generalitat de Cataluña, que además ha concedido a Cobirgy una subvención de CAPEX, un respaldo que refuerza su relevancia tanto a escala nacional como regional.

Entrada en el mercado español

«Estamos entusiasmados de entrar en el mercado español de bioenergía con Cobirgy, la primera inversión de ABF en España», ha señalado Thomas Dalsgaard, socio de CIP y socio principal de ABF.

Dalsgaard ha añadido que supondrá «una contribución significativa a la seguridad energética y la descarbonización de España», además de generar empleo local e impulsar inversiones en el sector agrícola y en las comunidades rurales del entorno.

El directivo ha subrayado que la compañía espera avanzar en el proyecto y entrar en la fase de construcción «en estrecha colaboración con los ganaderos locales, socios de desarrollo y autoridades».

350 ganaderos implicados

Una vez esté plenamente operativa, Cobirgy procesará hasta 500.000 toneladas de materia prima al año, transformando residuos agrícolas e industriales orgánicos en biometano y reforzando así la independencia energética de España.

Más de 350 ganaderos locales ya se han adherido formalmente al proyecto, una cifra que garantiza que más del 80% del purín utilizado por la planta procederá de granjas situadas en un radio de apenas 15 kilómetros alrededor de la instalación.

Esta cercanía entre productores y planta reduce el transporte de residuos y consolida un modelo de economía circular directamente vinculado al territorio y a las explotaciones ganaderas catalanas.

La construcción de Cobirgy comenzará en la segunda mitad de 2026, según ha confirmado la compañía, mientras que la entrada en operación de la planta está prevista para finales de 2028.

Presencia de CIP en España

Fundada en 2012, CIP es una gestora de fondos global e inversora en infraestructura energética que desarrolla y construye proyectos críticos para la configuración del futuro de la energía. A través de sus fondos invierte en generación solar y eólica, almacenamiento energético, transmisión y distribución, bioenergía avanzada, combustibles bajos en carbono y tecnologías de captura de carbono.

Con 15 fondos actualmente bajo gestión, la compañía cuenta con la confianza de más de 200 de las instituciones más grandes y avanzadas del mundo y ha captado hasta la fecha cerca de 37.000 millones de euros. CIP desarrolla proyectos en más de 30 países y dispone de presencia local gracias a una red de más de 2.300 empleados.

Desde 2019, la firma desarrolla desde su oficina de Madrid una cartera de proyectos de varios gigavatios. En España es propietaria del Parque Eólico Monegros, de 487 MW y ya en operación comercial, y del Parque Eólico Teruel Clúster Maestrazgo, de 744 MW, que iniciará su construcción próximamente.

CIP también es propietaria de Catalina PtX, un proyecto de hidrógeno verde a gran escala que combina generación eólica y fotovoltaica de 1,1 GW con un electrolizador de 500 MW, situado en Andorra (Teruel). A ello se suma ahora Cobirgy, el proyecto de generación de biogás en Lérida que iniciará su construcción en la segunda mitad de 2026.