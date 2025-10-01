Las matriculaciones de vehículos eléctricos puros (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) subieron un 60,1% en septiembre, situándose en las 11.913 unidades matriculadas. Sin embargo, El sector urge «a poner en marcha ayudas directas que eviten el estancamiento del mercado».

En lo que llevamos de ejercicio 2025, los eléctricos puros han acumulado un crecimiento del 76,6%, con un total de 88.252 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM).

Alza de los electrificados

Las matriculaciones de vehículos electrificados (100% eléctricos puros + híbridos enchufables) de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) subieron un 96,8% en septiembre, hasta alcanzar las 22.781 unidades. Según ambas entidades, el mercado de la movilidad eléctrica acumula un total de 178.981 unidades, lo que supone un 92,5% más.

En un análisis por tipo de vehículos, las matriculaciones de turismos 100% eléctricos registraron una subida de casi el 63% en septiembre, con un total de 10.394 unidades. Mientras, según las dos entidades, el acumulado crecen un 89,3%, hasta alcanzar las 73.793 unidades.

También suben los ciclomotores

Por su parte, las matriculaciones de ciclomotores eléctricos invierten en septiembre su tendencia a la baja. De esta forma, subieron un 9,2% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 154 unidades. Hasta septiembre moderan su descenso, hasta situarse en las 1.591 unidades matriculadas, lo que supone un 14,6% menos.

En su caso, las matriculaciones de motocicletas cero emisiones cayeron un 16,3% durante el mes pasado, con 370 unidades; si bien, en lo que va de año, acumulan un crecimiento del 20,4%, con un total de 4.763 unidades matriculadas.

Fuerte subida de las furgonetas eléctricas

Continuando con el análisis por tipo de vehículo, las matriculaciones de furgonetas eléctricas suben un 159,9% en septiembre. En concreto, se situaron en las 720 unidades vendidas. En lo que llevamos de ejercicio, sus ventas acumulan un aumento del 79%, con un total de 6.260 unidades.

Por su parte, los datos de AEDIVE y GANVAM muestran que los vehículos híbridos enchufables registraron un incremento del 162,8% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 10.868 unidades. En el acumulado, aumentan un 111%, con un total de 90.729 unidades hasta septiembre.

Casi un cuarto de las matriculaciones totales

De esta forma, el 24,2% de las matriculaciones de turismos registradas durante el mes pasado correspondieron a modelos electrificados (puros + híbridos enchufables).

En este escenario, y con el objetivo de evitar el estancamiento del mercado en la recta final del año, ambas entidades urgen «a dotar de fondos los planes de incentivo y revisar su gestión para convertirlos en ayudas directas que los compradores vean aplicadas directamente en la factura».