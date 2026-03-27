Este próximo sábado, entre las 20:30 y las 21:30 horas, volverán a apagarse las luces de edificios icónicos como la Torre Eiffel, el Empire State o la Ópera de Sídney. Será con motivo de La Hora del Planeta, la iniciativa que cada año moviliza a millones de personas y entidades de todo el mundo para llamar la atención sobre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

Más de 350 municipios españoles se han sumado a la vigésima edición de una campaña cuya principal entidad impulsora es WWF. En nuestro país, podremos ver a oscuras monumentos tan emblemáticos como la Torre del Oro (Sevilla), la Sagrada Familia (Barcelona), la Puerta de Alcalá (Madrid), la Basílica del Pilar (Zaragoza) o el Teatro Arriaga (Bilbao), entre otros.

También han confirmado su participación más de 100 empresas e instituciones nacionales. En palabras de Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF en España: «Tras 20 años de La Hora del Planeta, esta campaña demuestra que la acción colectiva es capaz de movilizar a toda la sociedad».

Socio principal

Este año, el partner (socio) principal volverá a ser Inditex, empresa que ha apoyado La Hora del Planeta desde sus inicios en España. Además de sumarse al apagón global, la compañía ha producido las camisetas oficiales de la iniciativa, elaboradas en algodón orgánico. También está colaborando en la difusión de la campaña a través de todas sus marcas.

Este mismo compromiso con la difusión del mensaje de La Hora del Planeta es el que asumen las empresas colaboradoras, entre las que figuran marcas como Sanitas, MAPFRE, Lidl España, El Corte Inglés, Tetra Pak, Coca-Cola y Mahou San Miguel.

Todas ellas deben establecer además un objetivo público y medible de reducción de emisiones de CO₂, así como aprobar planes de actuación para alcanzar dichas metas. «El hecho de que haya empresas que estén elaborando planes y acciones de este tipo es muy positivo y contribuye a que alcancemos los objetivos climáticos y de protección a la naturaleza», recalca Sergio Bonati, responsable del Área de Emergencia Climática de WWF.

Sectores de actividad

Para Bonati, cada sector empresarial debe aportar a la consecución de dichos objetivos climáticos de manera diferente y acorde a cada tipo de actividad. «En el sector energético, todo pasa por un reemplazo de los combustibles fósiles, que son los principales emisores y causantes del cambio climático, por energías renovables».

En el caso de las empresas del transporte, el responsable de WWF les pide que sustituyan los vehículos de combustión por vehículos eléctricos, mientras que al sector industrial le demanda una «mayor electrificación de sus sistemas de producción, al mismo tiempo que elimina de forma progresiva el gas fósil».

«Las acciones que deben realizarse dependen mucho del sector y de la actividad de cada empresa, pero lo importante es que se comprometan de alguna manera a contar con un plan de descarbonización en línea con el Acuerdo de París y con las exigencias ambientales que tenemos hoy en día», añade.

Medioambiente y economía

El experto también recuerda una cuestión esencial: «para poder sostener la economía y el modo de vida que hemos construido, necesitamos un planeta habitable y saludable. Al fin y al cabo, el sector privado depende de los recursos naturales. Cuando esos recursos naturales se ven dañados, la sostenibilidad de los negocios a largo plazo se ve en jaque».

La protección del medioambiente es, para Bonati, una cuestión económica de primer orden. Otro ejemplo que pone sobre la mesa es el de las energías renovables, que pueden ser la clave para superar situaciones de escasez y subida de precios provocadas por conflictos geopolíticos como los actuales.

Seguridad y soberanía energética

«Las energías renovables son beneficiosas no sólo porque no producen emisiones de gases de efecto invernadero, sino también porque aseguran nuestra seguridad y soberanía energética. En España tenemos la gran suerte de contar con muy buenos recursos renovables, tanto por su abundancia como por su dispersión geográfica», destaca Bonati.

«Sin duda que para una empresa energética es una ventana no tener que depender de un recurso que hay que importar de otro país y que puede estar sujeto a posibles conflictos comerciales, geopolíticos o de cualquier otro tipo», insiste el experto en cambio climático.

Veinte logros

En el marco de este vigésimo aniversario de La Hora del Planeta, WWF ha puesto el foco en los 20 logros más relevantes para la naturaleza y el clima alcanzados en estas dos décadas.

Entre estos avances se encuentran hitos internacionales como el impulso a acuerdos climáticos globales, el crecimiento de las energías renovables o el retroceso del uso del carbón en diversas regiones. También se destacan progresos en conservación de la biodiversidad, como la recuperación de especies amenazadas o la ampliación de áreas protegidas.

Esperanza y optimismo

«Hemos decidido echar la mirada atrás para repasar algunos de los logros conseguidos en estos años, con respecto a la lucha climática y la protección de la naturaleza, porque nunca está de más un poco de esperanza y de optimismo, especialmente en estos tiempos», recalca Bonati.

«Ello no significa que no seamos conscientes de que todavía tenemos grandísimos retos por delante, por ello animamos un año más a sumarse a La Hora del Planeta y también a que pongamos en marcha medidas que, en el día a día y de forma colectiva, tengan un impacto positivo en la naturaleza», concluye el responsable del Área de Emergencia Climática de WWF.