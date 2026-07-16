Más de 3.000 cazadores repetirán el mayor recuento de codorniz de España este mes de agosto

Los cazadores españoles vuelven a la carga con la ciencia por bandera. El sector cinegético repetirá este verano el primer recuento nacional y simultáneo de codorniz que estrenó en 2025, una iniciativa pionera que permitió monitorizar la especie de forma estandarizada en todo el territorio.

Las jornadas se celebrarán los días 15 y 23 de agosto, coincidiendo con la media veda. En la convocatoria inaugural se recogió la información de 2.011 jornadas de caza, con 3.011 cazadores repartidos en 1.045 municipios que avistaron 34.532 codornices.

Durante esos dos días, participantes de toda España enviarán sus avistamientos en tiempo real mediante un formulario digital. Es un ejercicio de ciencia ciudadana que refleja la implicación del colectivo con la conservación y con el conocimiento del estado real de las poblaciones.

Un ave escurridiza

El recuento se hace simultáneo por un motivo científico de peso. La codorniz común es una especie migratoria de gran movilidad, capaz de recorrer decenas de kilómetros en pocos días siguiendo el avance de las cosechas de cereal.

Ese comportamiento la vuelve casi invisible para cualquier método convencional. Si el censo no se realiza a la vez en todo el país, los mismos ejemplares pueden contarse por duplicado en territorios distintos, distorsionando por completo la estimación final.

Solo con miles de observadores sobre el terreno el mismo día es posible aproximarse al tamaño real de la población, un dato que la Unión Europea exige a cada Estado miembro y que resulta enormemente difícil de obtener por otras vías.

La ciencia de la caza

El recuento se enmarca en el proyecto Coturnix, promovido por Mutuasport con la dirección científica de Fundación Artemisan y la colaboración de la Real Federación Española de Caza y sus federaciones autonómicas. Desde 2020 colaboran en él más de 5.000 cazadores.

Se trata del mayor estudio sobre la codorniz de España y de Europa, y ha supuesto una auténtica revolución en la introducción de la ciencia en la caza. Sus datos han logrado frenar hasta en dos ocasiones el intento de prohibir la caza de la especie.

Bruselas planteó esos vetos apoyándose en métodos pasivos que infravaloran la presencia real del ave. La información aportada por los cazadores ha permitido demostrar, con evidencia empírica, que la población se mantiene estable e incluso al alza en los últimos años.

Un método propio

La clave está en el Método SEC, un sistema de seguimiento específico de codorniz diseñado por la Universidad de Barcelona y puesto en marcha dentro del proyecto desde 2023. Supera las limitaciones de los censos tradicionales aplicados hasta entonces.

Ese enfoque activo ya ha dado el salto a Europa. El pasado mes de junio se celebró el primer censo simultáneo internacional durante el periodo reproductor, que logró reunir información de seis países en dos jornadas que marcaron un hito para la caza y la conservación.

Las entidades impulsoras agradecen la implicación de los colaboradores y animan a sumarse un año más a un desafío que, en apenas dos ediciones, se ha convertido en un ejemplo a seguir a escala internacional, posible únicamente gracias al esfuerzo de los cazadores españoles.

Proyecto Coturnix

El Proyecto Coturnix nació hace seis años de una certeza y de una urgencia. Para los cazadores, los grupos ecologistas habían puesto la especie en el punto de mira y el sector cinegético comprendió que la mejor defensa era la ciencia.

Más de 300.000 euros invertidos —con otros 300.000 ya comprometidos hasta alcanzar los ocho años de seguimiento— han financiado el estudio más exhaustivo sobre la codorniz que se ha realizado en Europa y que cuenta con un método específico de seguimiento para la especie (SEC) ideado por la Universidad de Barcelona (UAB) que supera las limitaciones de los métodos utilizados hasta el momento.