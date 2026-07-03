Una investigación denuncia que las subvenciones europeas han dañado al océano y a los pescadores

Europa lleva más de treinta años financiando la destrucción de los océanos y el colapso del sector pesquero. Estas son las conclusiones de un demoledor informe presentado recientemente por Bloom, ONG franco-belga especializada en la protección de los ecosistemas marinos y la defensa de una pesca sostenible.

Miles de millones desperdiciados es el elocuente título de este estudio, que trata de responder, según la propia organización, a dos preguntas: ¿cuánto dinero público se ha destinado realmente al sector pesquero desde la creación de las subvenciones europeas específicas en 1994? ¿Qué se ha conseguido con esta enorme inversión de miles de millones de euros?

Para Bloom, el veredicto no deja lugar a dudas: «más de tres décadas de financiación pública europea del sector pesquero han provocado la degradación de los océanos y de los medios de vida de comunidades pesqueras enteras en la Unión Europea, al tiempo que han debilitado la soberanía alimentaria y el rendimiento económico del propio sector».

Subvencionado al 100%

La primera conclusión de Bloom a la luz de este análisis es que el sector pesquero europeo está subvencionado al 100%. «El volumen de subvenciones públicas europeas (aproximadamente 1.600 millones de euros anuales) supera los beneficios obtenidos por el sector pesquero comercial (alrededor de 1.200 millones de euros)», detalla la organización conservacionista.

«En otras palabras, las subvenciones superan ampliamente los escasos beneficios generados por las actividades pesqueras. El sector pesquero europeo no genera beneficios propios: su excedente contable depende enteramente de las ayudas públicas», insiste la misma fuente.

Empeoramiento de la situación

Todo este apoyo financiero no ha servido, sin embargo, para mejorar la situación. Para Frédéric Le Manach, director científico de Bloom, el resultado es el contrario: «la (situación) ha empeorado considerablemente, porque los segmentos más dependientes de las subvenciones son también los más destructivos de la flota europea, en particular los arrastreros industriales de fondo».

«Ante la ausencia de liderazgo en el sector pesquero europeo, necesitamos que el Parlamento Europeo demuestre valentía y afronte esta situación desastrosa cuando vote, el próximo otoño, el presupuesto y los objetivos de la UE para la pesca», señala Le Manach.

Este nuevo marco presupuestario europeo para el período 2028-2034 podría destinar más de 7.000 millones de euros al sector pesquero.

31.000 millones

El informe de la ONG calcula que la UE ha asignado aproximadamente 31.000 millones de euros constantes, equivalentes a 22.000 millones de euros corrientes, procedentes únicamente de los fondos estructurales europeos, al sector pesquero desde 1994.

Únicamente el 2,7% de todas estas subvenciones públicas han ido destinadas a la protección y restauración del océano. Como consecuencia, las aguas de la Unión Europea carecen prácticamente de «verdaderas áreas marinas protegidas», lo que las ha llevado a ser, según Bloom, «las más sometidas al arrastre del mundo, con más del 50% de su superficie explotada regularmente, frente a una media mundial del 14%».

La organización también ha calculado que aproximadamente una cuarta parte (26,7 %) del esfuerzo pesquero de arrastre europeo se realiza dentro de zonas marinas supuestamente protegidas.

Áreas marinas protegidas

La ONG aboga por la prohibición del arrastre de fondo en las áreas marinas protegidas (AMP), argumentando que dicha medida generaría beneficios en las AMP europeas a partir del cuarto año tras su implantación, alcanzando un valor neto máximo de 600 millones de euros.

También recuerda que entre 2014 y 2020, los pescadores artesanales de pequeña escala recibieron únicamente el 1% de las ayudas públicas distribuidas a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

España, gran beneficiada

El informe detalla asimismo que «España es la gran ganadora en la categoría de captación de subvenciones pesqueras en Bruselas». Nuestro país ha recibido unos 9.500 millones de euros. Muy por detrás aparecen Italia (3.100 millones), Francia (2.500 millones) y Polonia (2.500 millones).

La flota pesquera comercial española no es, a pesar de estas abultadas cifras, la más importante de Europa en número de embarcaciones, sino que se queda en tercer lugar, con 8.324 embarcaciones, frente a las 12.321 de Italia y las 11.451 de Grecia.

En cambio, sí que ocupa el primer lugar en términos de tonelaje, con un volumen de 301.000 GT o arqueo bruto —medida del volumen interno de un buque, no de su peso— del total de 1.232.000 GT a escala europea. «Esto demuestra la decisión de las políticas públicas de apoyar a los segmentos industriales de las flotas en lugar del empleo de los pescadores y de las prácticas sostenibles», critica Bloom.

Tribunal de Cuentas Europeo

La conclusión del estudio es que los fondos comunitarios apoyan actividades que contribuyen directa o indirectamente a la degradación de las especies marinas, los ecosistemas marinos y la capacidad de los océanos para secuestrar carbono.

Así lo señaló también el Tribunal de Cuentas Europeo en una evaluación de 2020, donde dejó claro que «las acciones de la UE no han logrado restablecer un buen estado ecológico de los mares ni devolver la pesca a niveles sostenibles en todos los mares».

Miles de millones desperdiciados

En palabras de Flaminia Tacconi, responsable de la campaña sobre subvenciones europeas de Bloom: «se han desperdiciado miles de millones de euros. Ha llegado el momento de dejar de utilizar el dinero público europeo en contra de nuestros propios intereses».

Tacconi considera que los nuevos presupuestos comunitarios ofrecen una oportunidad para darle la vuelta a la situación. «Con la actual reforma presupuestaria de la UE, las instituciones europeas tienen la oportunidad de corregir el rumbo. Si dejan pasar esta oportunidad, otras aguas europeas podrían seguir la trágica trayectoria del mar Báltico, que actualmente experimenta un colapso ecológico y socioeconómico sin precedentes».

Medidas

Por último, Bloom propone una serie de medidas para mejorar la gestión de los fondos públicos destinados al sector pesquero: