El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha presentado oficialmente el proyecto Noronha Verde, una iniciativa pionera que transformará el archipiélago brasileño de Fernando de Noronha en la primera isla oceánica habitada de América Latina con un modelo energético altamente sostenible.El anuncio se realizó durante la Cumbre del Clima COP30 que se celebra en Belém, en el Estado de Pará, y contó con la presencia del ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, la gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra, el ministro de Defensa, José Múrcio, y el CEO de Neoenergia, Eduardo Capelastegui.

El proyecto Noronha Verde representa uno de los hitos más destacados por el Gobierno de Brasil en el marco de la cumbre climática internacional. Esta isla, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, será descarbonizada mediante la integración de energía solar y sistemas avanzados de almacenamiento con baterías.

Importante inversión

Con una inversión de 350 millones de reales, equivalentes a más de 50 millones de euros, la iniciativa busca convertir a Fernando de Noronha en un referente internacional de sostenibilidad energética.

Una apuesta por la descarbonización insular

El proyecto Noronha Verde se enmarca dentro del programa Mais por Noronha, desarrollado por Neoenergia, la filial brasileña del Grupo Iberdrola. La iniciativa cuenta con la colaboración estratégica del Ministerio de Minas y Energía de Brasil y el gobierno estatal de Pernambuco. Neoenergia es actualmente la mayor eléctrica de Brasil por número de clientes, con presencia en 18 Estados del país.

La finalidad de este ambicioso proyecto insular va más allá de la simple generación de energía renovable. El programa impulsa la sostenibilidad integral mediante la implementación de redes inteligentes, movilidad eléctrica, innovación tecnológica y microgeneración distribuida. La primera fase del proyecto estará operativa en abril de 2026, mientras que la segunda fase entrará en funcionamiento durante 2027.

Primera planta solar flotante

Durante la ceremonia de lanzamiento del proyecto, también se inauguró la primera planta solar flotante del archipiélago. Esta instalación innovadora se encuentra ubicada en el embalse de Xaréu y cuenta con una potencia de 622 kWp. La planta generará aproximadamente 1.083 MWh al año, lo que permitirá evitar la emisión de 717 toneladas de CO₂ a la atmósfera anualmente.

Ignacio Galán destacó durante su intervención que el proyecto Noronha Verde es el mejor ejemplo del compromiso de Neoenergia e Iberdrola con el futuro de Brasil.

El presidente de la compañía subrayó que a lo largo de los casi 30 años de presencia en el país, Brasil se ha convertido en una parte cada vez más esencial del grupo. El plan inversor contempla más de 7.000 millones de euros para los próximos cinco años.

Compromiso histórico con Brasil

Esta nueva inversión se suma a los más de 16 millones de euros que Iberdrola ha destinado a infraestructuras de generación, transporte y distribución en Brasil durante los últimos casi 30 años. El presidente de Iberdrola afirmó que la iniciativa marca un antes y un después en la vida de los habitantes de esta isla que forma parte del archipiélago declarado patrimonio natural de la humanidad.

Galán destacó que el proyecto convierte a Fernando de Noronha en un referente internacional en materia de autosuficiencia, seguridad, eficiencia energética y cuidado del medioambiente. Esta iniciativa ejemplifica el liderazgo del grupo en el impulso de la electrificación con energías limpias, que permite avanzar en la descarbonización mientras se promueve la seguridad de suministro y la competitividad.

Sostenibilidad económica y medioambiental

El proyecto Noronha Verde ha sido presentado como uno de los logros más significativos en el marco de la Cumbre del Clima COP30, que se desarrolla en Brasil bajo el lema Menos promesas, más acción.

En este contexto, el presidente de Iberdrola intervino en el panel sobre transición energética junto a líderes internacionales como el secretario general de Naciones Unidas, el presidente de Brasil y la presidenta de la Comisión Europea.

Durante su participación, Ignacio Galán destacó que aunque las inversiones en renovables están avanzando significativamente, también se necesita más almacenamiento energético y redes eléctricas para electrificar la economía. Las previsiones indican que el consumo energético aumentará un 50% en todo el mundo en los próximos 10 años, lo que hace imperativo acelerar la transición energética.

Compatibilidad entre economía y medioambiente

El presidente de Iberdrola defendió que la sostenibilidad económica y la medioambiental son plenamente compatibles, y la trayectoria del Grupo lo demuestra. Iberdrola ha invertido en los últimos 25 años cerca de 175.000 millones de euros para avanzar en la electrificación a través de energías renovables, redes eléctricas y almacenamiento.

Estas inversiones han permitido aumentar la autonomía estratégica y la seguridad del suministro, mejorar la competitividad y promover el desarrollo social.

Galán señaló que para alcanzar estos objetivos es fundamental una colaboración estrecha entre empresas y administraciones. Esta alianza debe permitir encontrar soluciones innovadoras para avanzar en el cuidado del medioambiente y la acción climática.

El modelo de desarrollo sostenible impulsado por Iberdrola en Brasil representa un ejemplo claro de cómo la inversión privada puede alinearse con los objetivos de descarbonización establecidos en los acuerdos internacionales.