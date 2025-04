La compañía Iberdrola, a través de su filial ScottishPower, ha instalado su primer monopilote del parque eólico marino East Anglia Three, el tercer proyecto de la compañía dentro su complejo East Anglia Hub, ubicado en el Mar del Norte (Reino Unido) a más de 60 km de la costa.

Se trata del parque eólico marino más grande de Iberdrola y el segundo más grande del mundo, lo que supondrá una inversión de 4.000 millones de libras (más de 4.680 millones de euros al cambio actual).

Con una altura de 84, metros, 1.800 toneladas de peso y 10,6 metros de diámetro, los monopilotes representan un récord en la industria de la eólica marina al convertirse en los más grandes instalados hasta la fecha con un buque autoelevable en Europa. Esta primera pieza ha sido fabricada en el astillero de Seanergies en Fene, construida por Navantia y Windar Renovables, e instalada por Seaway Ventus.

Empresas españolas

East Anglia Three contará con un total de 95 monopilotes que serán construidos por empresas españolas. La UTE Navantia Seanergies Windar Renovables (JVNW) fabricará 45 de ellos, mientras que Haizea fabricará los 50 restantes. Además, Windar Renovables también producirá las 95 piezas de transición del parque.

Cada una de estas piezas cuenta con 20 metros de altura, 8 metros de diámetro y más de 400 toneladas de peso y la primera de ellas también ha sido instalada. Por su parte, las 95 turbinas, de 14,7 MW cada una, serán de Siemens Gamesa.

Energía eólica para millones de familias

Cuando las 95 turbinas de este parque eólico de Iberdrola estén instaladas, previsiblemente a principios de 2026, serán capaces de generar 1.400 MW de energía, suficiente para abastecer de electricidad sostenible, autóctona y competitiva a más de 1,3 millones de familias en Reino Unido.

Este proyecto permite a Reino Unido avanzar en la independencia energética y apoyará el crecimiento económico del país en las próximas décadas. Sólo la construcción de los 45 monopilotes por parte de Navantia – Windar, va a suponer un total de 900.000 horas de trabajo durante un plazo de ejecución de 15 meses.

Un proyecto que ya está generando alrededor de 450 empleos entre las dos empresas e industria auxiliar colaboradora, produciendo un efecto tractor en la industria española. La relación entre Iberdrola y Navantia – Windar suma ya más de 10 años y contratos por un valor superior a los 1.000 millones de euros, con encargos para los parques eólicos marinos de la energética en Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos.

Apoyo a Reino Unido

Iberdrola comenzó a construir East Anglia Hub en 2022. El complejo agrupa tres proyectos con una capacidad instalada total de 2.900 MW: East Anglia One North, East Anglia Two e East Anglia Three.

Esta potencia es suficiente para abastecer energía limpia a 2,7 millones de hogares británicos y supone más del 7,5% del objetivo de 40 GW de energía eólica marina fijado por el Gobierno de Reino Unido para 2030.

East Anglia Hub contribuye notablemente a la meta de recuperación verde a nivel regional y nacional de Reino Unido, ayudando al país a cumplir sus compromisos de neutralidad climática e impulsando su competitividad e independencia energética.

Líder mundial en energía renovable

Iberdrola lleva comprometida con la energía renovable desde hace más de dos décadas como un pilar fundamental sobre el que construir su modelo de negocio seguro, limpio y competitivo. Gracias a esta visión, la energética es líder mundial en energía renovable, alcanzando los 44.478 MW renovables operativos en 2024.

Este compromiso se refleja en su Plan estratégico en el que destinará a renovables 15.500 millones de euros brutos. De este total, más de la mitad está focalizada en eólica marina en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. El reparto por energías quedaría en un 28%, en eólica terrestre y un 18%, en solar.