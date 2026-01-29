Iberdrola ha logrado un reconocimiento histórico en Brasil con su filial Neoenergia, que ha sido distinguida con el Premio Iberoamericano de la Calidad en la categoría Oro por sus elevados estándares operativos y el desempeño de sus cinco distribuidoras.

Se trata de la primera ocasión, en las 26 ediciones de este certamen, en la que un grupo empresarial completo resulta galardonado, lo que convierte a Neoenergia en la mayor organización en obtenerlo con más de 16.000 empleados.

Eduardo Capelastegui, consejero delegado de Neoenergia, recogió el galardón en una ceremonia celebrada en el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid. El premio refuerza el compromiso del grupo Iberdrola con una gestión responsable, alineada con el impacto social y la sostenibilidad en toda Iberoamérica. Este distintivo constituye el máximo reconocimiento que se concede en la región a organizaciones públicas y privadas.

Excelencia y evaluación rigurosa

La evaluación de las candidaturas se realiza a través del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, que integra aspectos clave como la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la gestión del riesgo. Desde su creación en 1999, este reconocimiento se ha consolidado como un sello de prestigio internacional en el ámbito iberoamericano. Los evaluadores internacionales utilizan un programa informático de diseño propio que facilita el intercambio de información de manera segura y objetiva.

El Premio Iberoamericano de la Calidad es un proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, coordinado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y gestionado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ).

Al premio pueden acceder organizaciones iberoamericanas que hayan ganado previamente el premio nacional de su país o dispongan de un alto reconocimiento internacional. Hasta 2024, un total de 248 organizaciones han sido galardonadas en sus diferentes categorías.

Fundación que impulsa la calidad regional

La Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) es una organización supranacional sin ánimo de lucro creada en 1998, compuesta por empresas reconocidas internacionalmente y organismos de la Administración Pública del ámbito iberoamericano.

Su objetivo principal es mejorar la competitividad de las empresas y la eficacia de las administraciones públicas de Iberoamérica a través de la calidad y la excelencia en la gestión. La fundación, con sede en Madrid, promueve desde un ámbito internacional la difusión de la cultura de la excelencia en la gestión en todas las organizaciones de la región.

FUNDIBEQ gestiona el Premio Iberoamericano de la Calidad, desarrolla el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión y organiza las Convenciones Iberoamericanas de Excelencia, un punto de encuentro para expertos que analizan las últimas tendencias en calidad y excelencia.

La fundación mantiene una red de evaluadores de 17 países iberoamericanos que participan de forma altruista en los procesos de evaluación. Además, coordina el programa IberQualitas, orientado fundamentalmente a la promoción de la calidad en la pequeña y mediana empresa.

Coordinación de la Cumbre Iberoamericana

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es el organismo internacional de apoyo a los 22 países que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones, entre ellos España, Portugal, Andorra y los 19 países de América Latina.

Creada en 2003 durante la XIII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), su papel central es apoyar en la organización de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. La SEGIB, con sede principal en Madrid y oficinas en Ciudad de México, Lima y Montevideo, da cumplimiento a los mandatos de las Cumbres e impulsa la cooperación iberoamericana en los ámbitos de la educación, la cohesión social y la cultura.

Entre sus funciones principales destacan contribuir al fortalecimiento y la cohesión de la Comunidad Iberoamericana, promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los países iberoamericanos, e implementar y fortalecer la cooperación sur-sur en la región.

La SEGIB supervisa proyectos adscritos a las Cumbres como el Premio Iberoamericano de la Calidad, que busca mejorar la productividad y competitividad del tejido económico y social de la Comunidad Iberoamericana. El actual secretario general iberoamericano, desde febrero de 2022, es Andrés Allamand, antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

DestElla, reconocimiento social en México

En la misma ceremonia celebrada en el CSIC, Iberdrola México recibió también un galardón en la categoría Oro por DestElla, un programa social que promueve el desarrollo y el empoderamiento de niñas y mujeres a través del deporte. Desde su lanzamiento en 2024, el programa ha beneficiado a más de 8.500 participantes en territorio mexicano. Katya Somohano, consejera delegada de Iberdrola México, recogió el reconocimiento que destaca el compromiso social de la compañía.

Este premio se suma a los anteriores reconocimientos obtenidos por el grupo Iberdrola en distintas ediciones del certamen iberoamericano. En 2014 y 2016, la distribuidora Neoenergia Elektro fue galardonada en la categoría Oro, mientras que en 2019 y 2021, Iberdrola México obtuvo la categoría Plata. En 2024, la filial mexicana logró por primera vez la categoría Oro, consolidando así la trayectoria de excelencia del grupo en la región iberoamericana.

Trayectoria de reconocimientos en la región

El grupo Iberdrola ya ha sido distinguido en anteriores ediciones del Premio Iberoamericano de la Calidad, consolidando su posicionamiento como referente en excelencia operativa en Iberoamérica.

Los galardones obtenidos por sus filiales en Brasil y México demuestran el compromiso continuado de la compañía con los más altos estándares de gestión. La evaluación rigurosa basada en el Modelo Iberoamericano de Excelencia garantiza que las organizaciones premiadas cumplen con criterios internacionales de calidad.

El reconocimiento a Neoenergia y sus cinco distribuidoras marca un hito sin precedentes al ser la primera vez que un grupo empresarial completo obtiene el galardón de forma conjunta. Con esta distinción, Iberdrola refuerza su liderazgo en el sector energético iberoamericano y su apuesta por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. El premio supone un estímulo para seguir mejorando la gestión y el servicio ofrecido a millones de clientes en toda la región.