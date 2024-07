La pesca ilegal recibe un duro golpe al ser decomisadas cerca de 2,6 toneladas de pescado en las zonas de Tarifa y Castellón en dos operaciones realizadas por los Servicios de Inspección Pesquera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en coordinación con el servicio aéreo y marítimo de la Guardia Civil.

En una nota, el ministerio ha informado de la entrega de los 2.600 kilos de este decomiso al Banco de Alimentos y Cáritas»porque habían sido capturados de forma ilegal».

11 atunes

En concreto, se trata de 11 atunes con un peso superior a 1.600 kilogramos intervenidos en el puerto de Tarifa (Cádiz) y de 991 kilogramos de boquerón interceptados en el puerto de El Grao, en Castellón.

La primera operación, coordinada entre los Servicios de inspección pesquera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el servicio aéreo y marítimo de la Guardia Civil, se enmarca «en las actividades de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada», según explican los responsables de la acción.

Las embarcaciones implicadas han sido denunciadas y se exponen a duras sanciones económicas y a la retirada del permiso de pesca de atún rojo. Los atunes intervenidos ya han sido entregados al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar.

Pesca ilegal

El atún rojo es la especie con la normativa internacional de control más exhaustiva y en el punto de mira de lo que se denomina el control de la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR).

Además de las medidas de control sobre las cuotas asignadas y del etiquetado individual de los ejemplares capturados, los servicios de inspección pesquera del ministerio realizan actuaciones específicas tanto de vigilancia como de inspección sobre la flota pesquera autorizada y la pesca recreativa, para evitar, además, el furtivismo.

Todas estas medidas son una garantía para la sostenibilidad de esta pesquería que, en el caso concreto de Tarifa, depende en gran parte de la pesca legal y responsable de esta valiosa especie.

Sobrepesca de 1.000 kilos

La segunda operación se realizó en el puerto de El Grao, en Castellón, y se enmarca en las actividades de control de los topes de capturas establecidos para el boquerón y la sardina en la pesca con artes de cerco en el Mediterráneo. El plan de gestión vigente fija un tope semanal de 13.500 kilos de captura de boquerón por embarcación, si se sobrepasan estos cupos, el excedente es considerado pesca ilegal.

Los inspectores del ministerio comprobaron que una embarcación superaba en 991 kilos este tope semanal, por lo que decomisaron la cantidad sobrepescada. Estos boquerones también fueron donados al Banco de Alimentos y a Cáritas de Castellón.

Descenso de capturas

El objetivo de este control es asegurar la supervivencia de las poblaciones de especies pelágicas como la sardina y el boquerón, evitar su sobrepesca, a la vez que garantizar unos precios competitivos para el sector al no inundar de pescado el mercado.

En este contexto, tras diez años de cifras que mostraban descensos continuados, la sobrepesca en el Mediterráneo y el mar Negro, el porcentaje de poblaciones sobreexplotadas, ha caído por primera vez por debajo del 60 %.

Así lo refleja el informe The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2023 (El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro 2023 / SoMFi 2023) que sigue mostrando una preocupante situación de la sobrepesca en estos dos puntos del planeta.