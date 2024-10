La ciudad de Alicante ha vivido uno de los grandes anuncios de GDV Mobility que marca un hito histórico y pionero en la industria del vehículo eléctrico con el anuncio de la primera gigafactoría de reciclaje circular de baterías de Europa que se levantará en este municipio valenciano.

Ha sido la gran novedad, entre otras muchas, que se ha desvelado en la I Cumbre Euromediterránea de la Batería celebrada en Alicante, en un evento organizado por la empresa española arropada por la Generalitat de Valencia y el ayuntamiento de la ciudad.

GDV Mobility, la que fue una start-up en 2021, inicia una nueva etapa con la apertura de la primera gigafactoría circular de Europa, marcando un avance clave hacia la producción sostenible de baterías. En este escenario han puesto en marcha en el puerto de Alicante la primera megabatería, la G-One, y el anuncio del inicio de la GDV Academy.

Circular Factory

El evento, llevado a cabo en la Casa Mediterráneo, donde GDV presentó su nuevo concepto calificado como «revolucionario», el Circular Factory, un modelo que representa una adaptación de la teoría de las 3R, (reducir, reutilizar, reciclar), al que habría que añadir la erre de refabricar.

Conocer los detalles de todo el proyecto y de sus avances, ha sido posible recabarlos visitando sus instalaciones, viviendo en directo el lanzamiento de la megabatería más grande y sostenible del mundo que se fabrica en España con elementos reciclados, y el anuncio de la gigafactoría de ciclo completo.

La primera del mundo

Datos y pormenores que iremos avanzando a lo largo de esta noticia, hablando con los tres CEO y confundadores de GDV, Germán Agulló, Héctor Arana y Óscar Bárcenas

Germán Agulló anunció en el evento que «hemos ganado la carrera, hemos sido la primera empresa en el mundo en integrar en una sola compañía el proceso completo».

Hasta ahora, los tres fundadores han conseguido hacer crecer la star-up que nació en un pequeño local de Alicante sin agua ni luz, a tener ya casi medio centenar de empleados en tres años, con una media de edad en torno a los 26.

Ahora tiene repartidos sus centros de trabajo en tres puntos: la fábrica de reciclaje de baterías, el espacio de I+D y el proyecto piloto de trituración de baterías y separación de metales.

Black mass

El gran avance consiste en hacer realidad lo que otras empresas han intentado con miles de millones de inversión y que han fracasado en el intento, tal y como expuso Agulló en la presentación.

El hito consiste en saber explotar la mina que ya circula y está presente en las calles: separar y recuperar los metales que componen las baterías que hacen moverse a patinetes, motor y vehículos eléctricos.

Estamos hablando de la black mass, es decir, el compuesto resultante de triturar las baterías, un producto por el que China compra y puja al máximo a nivel mundial para sacarle rendimiento extrayendo los metales, volver a integrarlos y sacarles rendimiento comercial.

La primera megabatería del mundo

El proyecto lo sintetiza Agulló explicando que «primero recibimos la batería, si la podemos reparar lo hacemos, y si no la reutilizamos fabricando megabaterías como la G-One, y si no la mandamos a nuestra nueva planta en la que trituramos y separamos los metales».

Algo que nadie hace ahora mismo en Europa, que compite directamente con el gigante asiático y que será vital para cortar la dependencia con China. Sin embargo, el parque de vehículos eléctricos crece en el mundo y llegará el momento en que las baterías empezarán, o comienzan a serlo ya, a un problema serio en su gestión segura, trazable, sostenible y controlable.

Ahora el futuro está en sus manos, anticipándose a él, y visionando que hay que reunir en un único punto los tres procesos que tienen separados. De ahí la importancia de este anuncio, el levantar la primera gigafactoría de Europa en cerrar al completo el ciclo de vida de las baterías en un auténtico proceso de la cuna a la tumba, resucitando los materiales para una nueva existencia.

Tres emprendedores natos

La compañía, cofundada por Germán Agulló, es un proyecto que nació y se ha desarrollado junto con Héctor Arana y Óscar Bárcenas en Alicante, son los emprendedores que montaron la empresa.

Lograron ver cómo convertir un problema, el de las baterías de patinetes, bicis y motos, en una oportunidad de negocio sostenible y circular. Todo ello con una ilusión innata por una aventura que les va a llevar a crecer más en los próximos años, con un reto increíble por delante.

En una jornada y media acompañando al equipo de GDV Mobility, conociendo su febril actividad, momentos antes de la presentación de la megabatería y de los anuncios ha sido imposible habla con ellos tres a la vez.

Por separado conocemos más sobre muchas de las inquietudes y del futuro de la empresa, nos confiesan que no podemos quedarnos atrás en Europa en este tema y hay que despertar para no estar atados a China.

Cerrar el círculo de la sostenibilidad

Preguntamos por la megafactoría, su futuro, cómo va a ser, cuándo se empezará a levantar, cuántos empleados y dónde… Muchas incógnitas cuya respuestas están en las cabezas de los tres por separado. De ahí que la oportunidad salta al encontrarte con ellos en la fábrica, en la presentación o cenando con los ponentes de la cumbre.

Como decimos, el auténtico tesoro está en las baterías que les llega, en el cobalto y el níquel que ahora se va a Asia en formato black mass. Y la llave del tesoro es saber separarlos de forma sostenible, rentable y en casa, en Europa.

De momento, la planta piloto de I+D de tratamiento de la black mass consigue valorizar 300 kilos a la hora separando cobre, aluminio, níquel y cobalto.

Y todos los procesos se harán en la gigafactoría proyectada de 30.000 metros cuadrados, que pretende quedarse en Alicante, y que podría empezar a construirse dentro de dos años para «conseguir cerrar el círculo de la sostenibilidad en el reciclaje de las baterías», tal y cómo explica Agulló, la figura visible y mediática de la empresa, que además leva las cuentas, las finanzas y las relaciones con los inversores de esta empresa 100% española.

Normativa europea

El reto está en saber crecer, y pasar de 3 emprendedores a los 400 empleados que se necesitarían en tan sólo 5 años y hacer realidad un espacio único en Europa, anunciado hoy en Alicante y que llega en un momento clave para la industria europea.

En julio de 2023, la UE impuso una nueva normativa que exige que, a partir de 2027, todas las baterías incluyan materiales reciclados y sean gestionados por operadores europeos de residuos, monitorizando su trazabilidad e instaurando el pasaporte digital.

El objetivo es reducir la dependencia de materias primas procedentes de Asia y aumentar la sostenibilidad en el continente. GDV Mobility ha respondido a este reto con un año de desarrollo de un proceso industrializado y rentable, que les ha permitido cerrar el ciclo completo de reciclaje de baterías, siendo la primera empresa en lograrlo.

Actor estratégico

Tal y como indica Agulló “esto ha sido un gran reto, hemos conseguido posicionar a GDV Mobility como un actor estratégico, al ser a día de hoy una de las únicas dos empresas en el mundo que no sean asiáticas capaces de separar los materiales con un producto posible para incorporar en nuevas baterías fabricadas en Europa”.

La presentación oficial, en la I Cumbre Euromediterránea de la Batería, bajo el lema Rompiendo mitos, contó con la participación de líderes y expertos en el sector, quienes abordaron temas cruciales como la normativa, el reciclaje y la proyección futura de la movilidad eléctrica.

La cumbre ha contado con empresas y entidades como AEDIVE, Gescrap, Balearia, Recyclia, Ford, PowerCo, Mutua Madrileña, Bomberos de Valencia e instituciones presentes como la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia.