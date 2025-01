El herpetólogo Frank Cuesta ha dado su opinión acerca del fallecimiento de la turista que fue atacada por un elefante en Tailandia y ha aprovechado para volver mandar un mensaje a las organizaciones animalistas diciendo en un vídeo que está harto de repetir la misma argumentación.

El mensaje y su visión acerca de los accidentes con elefantes se difundió en el mismo vídeo en el que se ve a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugurando una plaza con su nombre en mitad de la selva durante su reciente visita al santuario tailandés de Frank Cuesta.

Cuesta describe que «esta chica que falleció por un golpe con un elefante, un ataque con un elefante» lo califica como «un accidente, un accidente que puede pasar» mientras bañaba al animal.

«Son animales domésticos»

Cuesta comenta en el vídeo que en estos lugares con elefantes «hay miles y miles y miles de turistas diariamente». El conocimiento de la situación de estos animales en Tailandia por parte de Frank de la Jungla es bastante profundo, ya que colabora con dos de estos centros «donando dinero, donando material para los elefantes».

Frank Cuesta puntualiza la situación de estos paquidermos diciendo que «seguramente mucha gente está ahora opinando sobre los elefantes, sobre el tema de que los elefantes en Tailandia son usados».

A estos mensajes apostilla Cuesta que «yo estoy harto de repetirlo. Los elefantes en Tailandia son animales domésticos». Recuerda que son animales que se han utilizado durante muchísimos años para carga de madera entrando en la jungla», recordando un episodio emitido hace años.

Vida en libertad

«En ese episodio pusimos cómo esos elefantes trabajaban» entonces, y que en la actualidad los elefantes que se encuentran en los campamentos son elefantes que han sido liberados de ese trabajo y pueden vivir en libertad, esos campamentos son como una especie de lugar de retiro».

Explica Frank Cuesta que al elefante y a estos «sitios hay que mantenerlos y cuesta mucho dinero. ¿Cómo se mantienen? Pues con turistas que van y les dan de comer. Obviamente, eso genera dinero. Y con ese dinero ellos pueden vivir felices por el resto de su vida. No son usados o mal usados, no son abusados, no son pegados».

El dueño del santuario tailandés recuerda que «hemos explicado en diferentes programas cómo esos elefantes han pasado una vida de infierno a una vida de retiro donde están acostumbrados a la gente y viven con su mahout» (persona que maneja y conoce a un elefante).

Críticas a esta atracción

En el vídeo lanza una recomendación importante recalcando que «si venís a Tailandia, os recomiendo que vayáis a sitios donde sepáis que se les cuida bien, porque obviamente habrá sitios que se les cuide mal».

En un momento dado, el herpetólogo apunta a las asociaciones «que hay asociaciones ahora por ahí, por Europa, sobre todo en España», que están criticando esta atracción turística.

«Pero señores, señoras y señoros, eso es algo normal. Aquí es un animal doméstico, el europeo o el americano no lo entiende, pero esos animales o están ahí o están muertos porque ya no tienen otra función. Han tenido una función durante muchos años que ha sido trabajo, trabajo duro y ahora mismo los animales están haciendo una vida muy tranquila», explica Cuesta.

«Viven del bla bla bla»

Advierte que este mensaje lo lanza «porque va a haber asociaciones que van a salir… Fíjate, los turistas se lo merecen…». El duro mensaje de Cuesta sube de tono comentando que «esas asociaciones animalistas viven de subvenciones, esas asociaciones animalistas viven del bla, bla, bla».

Frank de la Jungla, vuelve al ataque repitiendo que «la gente que está ahí con los elefantes cuida de los elefantes». «Y si esas asociaciones que están protestando en Europa quieren ayudar, que empiecen a donar dinero. Pero cada uno resuelve sus problemas como puede. Y aquí se está resolviendo el problema de todos esos elefantes, que trabajaban con la madera, de esa manera» concluye en el vídeo.

Precisamente, la animalista Fundación Franz Weber, a raíz de la muerte de la turista española se dirigió por carta a los ministerios de Industria y Turismo y al de Agricultura españoles para pedir el fin de actividades en los zoológicos que fomentan la interacción con los animales como el toca-toca.