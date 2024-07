Con la llegada del verano y las ganas de bañarse en las playas llega otro efecto perjudicial para los océanos, los protectores solares, unos productos que contienen componentes químicos que pretenden salvaguardar la piel del sol, pero que, desgraciadamente, desprotegen y contaminan las aguas.

La asociación Vida Sana, organizadora de las ferias Biocultura en España, pone el foco en estos productos comerciales nocivos para el medioambiente, su fauna y su flora marina, proporcionando la lista de los protectores solares «inocuos para el medio y para las personas».

Y es que no sólo se trata de un efecto adverso en la biodiversidad de los mares, también afecta a la salud de las personas que aplican directamente en la piel estos productos que absorbe nuestro cuerpo.

Prohibidos en Tailandia

La asociación pone como ejemplo a Tailandia, un punto de gran atracción turística por ser un destino de playas idílicas, que «ha prohibido desde hace tres años el uso de cremas de protección solar que contengan alguno de los cuatro químicos identificados como dañinos para el crecimiento de corales».

Desde Biocultura explican que el departamento de Parques Marítimos de este país del Sudeste Asiático comenzó a aplicar la medida desde 2021 con el objetivo de proteger la conservación de sus costas.

La prohibición de estos productos tiene como objetivo el impedir que lleguen al agua sustancias que «deterioran los arrecifes de coral, destruyen las larvas, obstruyen su sistema reproductivo y provocan el blanqueamiento de los corales». La misma medida ya ha sido instaurada en otros países y lugares del mundo, según añade la entidad.

Daños en los corales

«En los últimos años expertos ecologistas habían expresado su preocupación por el daño causado en los corales por el turismo masivo y algunas de las lociones para protegerse del sol que usaban los visitantes», aclara la organización que promueve productos ecológicos y el consumo responsable.

«Hablando en plata, el punto de mira estaba y está en los protectores solares convencionales. Según la citada orden gubernamental, no se pueden usar protectores que contengan entre sus componentes oxibenzona, octinoxato, 4-metilbencilideno alcanfor o butilparabeno», explican los organizadores de las ferias eco.

Peligro para la salud

Es decir, son componentes químicos detectados en la mayoría de protectores solares convencionales que también dañan a la salud de los consumidores.

Unos filtros químicos que no sólo resultan perjudiciales para el medioambiente, también para nosotros mismos, ya que son disruptores hormonales y suelen ser más susceptibles de producir alergias.

Multas en Tailandia

Volviendo a Tailandia, desde Biocultura reseñan que los que incumplen la ley en el país asiático se tienen que enfrentar a multas de hasta 100.000 bat (3.000 dólares o 2.500 euros).

«Se ofrece a los turistas dejar las lociones en la entrada a los parques nacionales marítimos. En este sentido, el responsable de la conservación de los parques, Jaturathep Kowinthawong, ha pedido reiterativamente la colaboración de los turistas para que no usen los protectores solares citados antes de visitar las playas protegidas», explican desde la asociación.

Pero no sólo Tailandia está preocupada por este factor dañino, desde Biocultura exponen que esta medida de prohibirlos también se aplica en Palau, en la Micronesia, o en el estado estadounidense de Hawái.

Leyes contra los protectores solares

«Hawái definitivamente está en la vanguardia al prohibir estos peligrosos químicos en los protectores solares», señaló Mike Gabbard, senador demócrata por la jurisdicción del archipiélago. «Esto hará una diferencia enorme en cuanto a la protección de nuestros arrecifes de coral, la vida marina y la salud humana».

La ley argumenta que los químicos matan corales en desarrollo, aumentan el blanqueamiento de los corales y causan «daño genético al coral y a otros organismos marinos».

Los legisladores de Florida aprobaron también en 2021 un proyecto de ley que impide a gobiernos locales regular medicamentos o cosméticos de venta libre, una decisión que afecta directamente a la normativa de la ciudad de Cayo Hueso, que prohíbe la venta de ciertos protectores solares.

Efectos en la biodiversidad

En España en 2022, Ecologistas en Acción incluyó el impacto de las cremas de protección solar en sus listados de banderas negras, concretamente en Nerja (Málaga), donde la alta concentración de turismo con miles de bañistas, combinada con unas calas semicerradas producía grandes concentraciones de estos químicos durante días.

Luis Ángel Hernández Lozano, coordinador del Área de Tóxicos de Ecologistas en Acción en Ecologistas explica que «los protectores solares no sólo perjudican las zonas con corales. Son muy nocivos para toda la fauna y la flora marinas. Algunos de ellos son disruptores endocrinos. No sólo enferman a la flora, sino que impiden su reproducción».

«Además, sus consecuencias se manifiestan también en la salud no sólo de los usuarios que se los aplican, sino también de aquellas personas que se bañan en las aguas contaminadas y que, además, accidentalmente, pueden ingerir aguas con estos productos químicos peligrosos» detallan.

Ojo con los filtros solares

Para saber si el protector solar es o no perjudicial para el medioambiente tan sólo debemos fijarnos en su formulación, evitando oxibenzona, cinamatos, el alcanfor, BPA (bisfenol), benzofenonas y demás elementos sintéticos derivados del petróleo.

Este corto listado son algunos de los ingredientes de los que debemos huir y que tenemos que buscar en las etiquetas para desecharlos y hacer una compra y un uso responsable con el planeta.

Ecocertificados

Pero, ¿qué opciones alterativas tenemos? Los protectores solares ecológicos protegen del sol no con filtros químicos, sino con filtros minerales. Algunas empresas ecocertificadas recomiendan que nos aseguremos de comprar cremas con filtros físicos, no químicos, sin tóxicos, para disfrutar del sol sin dañar tu piel ni el planeta.

Los protectores solares ecocertificados crean un manto, una película, que salvaguarda a la piel humana de la exposición excesiva a los rayos solares.

Estos filtros físicos o minerales (óxido de zinc y dióxido de titanio) actúan como pantalla que refleja la radiación y no son absorbidos por la piel.

Los filtros químicos sí son absorbidos y pueden crear intolerancias, alergias y/o disrupciones hormonales.

Cremas ecológicas

Las cremas solares naturales ecológicas con fórmulas fluidas de fácil absorción que protegen frente a las quemaduras del sol, dejando tu piel suave e hidratada. Los filtros ecológicos no contienen perfumes sintéticos, ni parabenos, ni nanopartículas.

Cómo elegir un protector solar seguro

Desde Biocultura advierten de que «si no quieres quemarte, ni física ni emocionalmente, asegúrate de que tu protector solar es como anuncia su publicidad. O sea, que no compres nada que no sea ecocertificado».

Listado de sustancias a evitar en los protectores solares:

Alcanfor 4-metilbencilideno (4-MBC; Enzacamene)

Benzofenonas

BPA (bisfenol)

Butilparabeno

Cinamatos

Octinoxate,

Oxibenzona

Protectores solares inocuos para el medioambiente y la piel recomendados por Biocultura: