Se acerca la Navidad y con ella se inician los preparativos para las comidas y cenas familiares, unas celebraciones en las que el presupuesto en alimentación se dispara para celebrar lo mejor posible estos encuentros, pero que también tiene una vertiente negativa, la del desperdicio.

Una época para disfrutar y una de las principales pasiones de los españoles es la comida, tanto es así, que según un estudio de la Asociación Española de Consumidores, el gasto previsto por consumidor en alimentación esta Navidad será de 286,98 euros.

De esta forma, si tenemos en cuenta que 3 de cada 10 españoles desperdician al menos un 10% de los alimentos que adquieren, según una encuesta llevada a cabo por Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos en el mundo, durante el mes de diciembre muchos «tiran a la basura» más de 28 euros de la cesta de la compra.

En el caso de un hogar con cuatro comensales, por ejemplo, el desperdicio supera los 100 euros, y más de un cuarto de los encuestados asegura que compra más alimentos de los necesarios.

Qué comidas desperdiciamos más

Con respecto al tipo de comida que más desperdiciamos, según este estudio elaborado, los dulces navideños lideran este ranking: el 40% de los encuestados confiesan haber tirado a la basura este tipo de alimento.

Por otro lado, el 39% indica que lo que más se queda sin consumir son otro tipo de dulces, como las galletas o los chocolates, mientras que el 32% señala a la carne. Sólo un 18% identifica el pescado y las salsas como excedente, y un 23% dice que el pan es uno de los alimentos que más tira en esta época.

Desde los responsables de la aplicación se preguntan «por qué tiramos comida (y dinero)». Entre los diferentes motivos, destaca la compra y/o cocinado excesivos, ya que el 34% de los encuestados señala que compra más comida de la necesaria en esta época y el 33% admite que desperdicia más durante Navidad porque cocina demasiada cantidad.

Consejos para no desperdiciar

Sin duda, ya se han dado importantes pasos en la lucha contra el desperdicio. De hecho, la encuesta revela que el 46% de los consumidores cree que la sociedad está cada vez más concienciada y cuenta con más herramientas para dar una segunda vida a los alimentos tanto en casa como fuera de ella.

Too good to go te desvela algunas de las claves para evitar el desperdicio en estas fechas que a continuación te detallamos, desgranando los principales consejos para que los alimentos navideños no lleguen al cubo de la basura.

Diseñar el menú . Es importante tener en cuenta el número de comensales y así calcular los ingredientes y las cantidades necesarias.

. Es importante tener en cuenta el número de comensales y así calcular los ingredientes y las cantidades necesarias. Planifica la compra . Revisa lo que tienes o no en casa y haz una lista de la compra con lo que necesitas. Así evitarás el comprar por comprar.

. Revisa lo que tienes o no en casa y haz una lista de la compra con lo que necesitas. Así evitarás el comprar por comprar. Probar el «Batch Cooking Navideño» : cocinar ciertos elementos navideños con anticipación y en lotes para evitar prisas de último minuto que puedan llevar a errores y desperdicio.

: cocinar ciertos elementos navideños con anticipación y en lotes para evitar prisas de último minuto que puedan llevar a errores y desperdicio. Intercambiar sobras navideñas : si te ha sobrado comida en algún día clave, intercambia excedentes de alimentos preparados con familiares o amigos.

: si te ha sobrado comida en algún día clave, intercambia excedentes de alimentos preparados con familiares o amigos. Creatividad con los dulces navideños sobrantes : utilizar los dulces sobrantes para otras recetas como triturar turrones o panettone para usar como base de postres (por ejemplo, cheesecake o helados), o mezclar con yogur y fruta para desayunos.

: utilizar los dulces sobrantes para otras recetas como triturar turrones o panettone para usar como base de postres (por ejemplo, cheesecake o helados), o mezclar con yogur y fruta para desayunos. Organizar un «día de recetas de sobras» en familia: Proponer un día entre Navidad y Año Nuevo donde se dedique tiempo a transformar las sobras en nuevas recetas para utilizar también en durante otro momento clave durante la época festiva.

Aprovechar las sobras

«La Navidad es un gran momento para disfrutar cocinando y creando suculentos platos. De hecho, el 63% de los encuestados asegura que aprovecha las sobras de las cenas de Navidad para poner a prueba sus dotes culinarias y crear nuevas recetas», afirma Marie Lindström, directora de Too good to go en España.

Desde la empresa invitan a que se apueste por las recetas de aprovechamiento esta Navidad y que se realice una compra consciente de viandas festivas, ya que, de esta forma, no sólo se dejará de gastar un dinero innecesario, sino que también se evitará el desperdicio de alimentos y contribuirá al cuidado del planeta.

Desperdicio alimentario

El desperdicio alimentario no se reduce en España, una conclusión que sale a la luz al conocer las cifras globales de alimentos que no se aprovechan tanto dentro como fuera de casa, es decir, que se tiran, al aumentar un 1,1% en 2023 con respecto al año anterior.

Según los datos del Informe del Desperdicio Alimentario en España 2023 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en nuestro país se desperdiciaron el 3,9 % del total de alimentos y bebidas adquiridos para su consumo dentro y fuera de los hogares.

El desperdicio alimentario alcanzó el pasado año los 1.214,76 millones de kilos/litros, de esa cantidad, 1.183,42 millones de kg/l se derrocharon dentro del hogar.