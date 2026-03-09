Endesa adapta 11.000 apoyos de la red eléctrica para proteger la avifauna

La filial de redes de Endesa, e-distribución, ha adaptado en los dos últimos años 11.000 apoyos de tendidos aéreos de la red de distribución eléctrica para minimizar los riesgos para la avifauna. Las medidas de diseño y adaptación buscan compatibilizar la operación y el desarrollo de la red de distribución, esencial para avanzar en la transición energética, con la conservación de la biodiversidad en el entorno de las líneas eléctricas, reduciendo el riesgo de electrocución y colisión de las aves.

Endesa sitúa la protección y la regeneración de la biodiversidad y del capital natural en el centro de su estrategia ambiental, reconociendo su papel fundamental para el bienestar de las comunidades y para una transición energética justa e inclusiva. En coherencia con su Plan de Conservación de la Biodiversidad, la compañía se ha comprometido a garantizar la ausencia de pérdida neta de biodiversidad en los proyectos de alta relevancia a partir de 2025, extendiendo progresivamente este enfoque al 40% de los nuevos proyectos en 2027, hasta alcanzar el 100% en 2030.

Endesa trabaja de forma coordinada con las administraciones para adecuar de forma progresiva las líneas ya existentes priorizando las zonas de mayor sensibilidad ambiental. Además, la filial de redes de la compañía ha dado un paso más y se ha comprometido públicamente a inicios de este año, ante la administración central y organizaciones conservacionistas, a que los nuevos apoyos que instale en la red estén ya diseñados para reducir al máximo estos riesgos.

Estos avances necesitan de un impulso normativo de forma que sea posible avanzar de manera decidida y efectiva en la protección de la avifauna. Para ello, es imprescindible que el nuevo marco regulatorio que sustituya al Real Decreto de 2008 aún vigente retribuya y priorice las medidas de adaptación de la red para evitar riesgos para las aves, lo que permitirá acelerar la transición energética garantizando la protección de la biodiversidad.

La filial de redes de Endesa desarrolla desde hace años diversas medidas para proteger la avifauna. Por un lado, los nuevos trazados de líneas se diseñan teniendo en cuenta la normativa y los corredores de vuelo de las aves, con nuevos componentes y diseños que minimizan el riesgo de colisión y electrocución.

Por lo que respecta a la red ya existente, cada año se analizan las líneas en las que es prioritario realizar correcciones teniendo en cuenta las actuaciones preferentes marcadas por cada Comunidad Autónoma. Dichas actuaciones se ejecutan siguiendo un orden de prioridad técnico basado en criterios de conservación de especies, de modo que se prioriza la adaptación de aquellos apoyos con un mayor impacto para la avifauna.

Estas adecuaciones consisten, por un lado, en la instalación de balizas anticolisión que se colocan en las líneas para que sean más visibles y permitan a las aves modificar la trayectoria de su vuelo para evitar el choque con los tendidos. Por otro lado, se adaptan los apoyos de las líneas eléctricas para que haya una distancia segura entre el ave y los elementos en tensión.

Además de las medidas tradicionales,balizas anticolisión, aislamiento de elementos en tensión, elementos antiposada, adecuación de crucetas y cambios de apoyos, Endesa está incorporando nuevas soluciones tecnológicas para reforzar la protección de la avifauna.

Entre estas iniciativas destaca un proyecto piloto en marcha en Cataluña, en dos ubicaciones de Lérida y Barcelona, basado en la generación controlada de campos electromagnéticos (EMF) como método para disuadir a las aves de acercase a las instalaciones. El objetivo: evitar que se posen o aniden en activos críticos de la red de distribución, minimizando tanto el riesgo para la avifauna como las incidencias en la continuidad del suministro.

Al margen de las medidas de prevención y corrección, Endesa promueve y participa desde hace años en diferentes iniciativas voluntarias de protección de la biodiversidad y de especies emblemáticas de avifauna en los territorios en los que gestiona la red de distribución (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña y Extremadura) como Programas LIFE de la Comisión Europea y otros proyectos de conservación de especies emblemáticas: el proyecto Coracias de protección de la carraca europea, programas de protección del urogallo, el buitre negro, el quebrantahuesos, el águila pescadora o el milano real.

Durante el pasado año, continuaron las labores de conservación del águila pescadora en las provincias de Cádiz y Huelva, con tareas de anillamiento de pollos, colocación de emisores GPS en ejemplares adultos y monitorización de nidos a través de cámaras de fototrampeo. Además, se avanzó en la adecuación de estructuras anti‑escalo en apoyos situados dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que sirven también de refugio para quirópteros y pequeñas aves rapaces nocturnas.

Dentro del proyecto “LIFE Eurokite” para la conservación del milano real, se liberaron 32 pollos destinados a reforzar la población de esta especie amenazada.

En Aragón, e-distribución firmó el pasado año el acuerdo con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, en el marco del proyecto LIFE Pro-BV Quebrantahuesos para desarrollar actuaciones de adecuación en la zona del Maestrazgo en Teruel.

En Baleares, Endesa ha colaborado con la Universitat de las Islas Baleares (UIB), en el análisis de la infraestructura eléctrica para minimizar el riesgo sobre la avifauna en apoyos de líneas. Se está utilizando la inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes y el análisis de datos históricos para proponer a la Administración criterios para priorizar las acciones de protección de la avifauna más eficaces.

En Cataluña, destacan las realizadas el año pasado en el proyecto sobre el Ibis Eremita en el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Girona con un total de 42 soportes adaptados, dentro del Plan de Conservación de la Biodiversidad de Endesa.