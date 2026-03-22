SACYR Agua participó en el primer desayuno informativo organizado por OKGREEN con motivo del Día Mundial del Agua, un encuentro en el que su director general, Eduardo Campos, ofreció un diagnóstico sin filtros sobre la reutilización del agua en España y el papel de la compañía en el tablero hídrico global.

El debate reunió también a Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II, y a Belén Gutiérrez, presidenta de AEDyR, en una mesa redonda en la que las declaraciones de Campos destacaron por su análisis y su visión internacional.

Un líder mundial que mira hacia adentro

España presume de ser referente global en reutilización, pero para el director general de SACYR Agua esa medalla tiene una cara incómoda. «Somos los líderes mundiales en reutilización, pero estamos lejos de donde deberíamos estar, señala el director general.

«En el resto de España, especialmente en las zonas de costa, prácticamente no se reutiliza nada, y eso es una pena y un déficit que tenemos», señaló Campos. Sólo en Murcia y Levante, donde la necesidad ha obligado a actuar, se han conseguido tasas de aprovechamiento cercanas al 95%.

El problema, a su juicio, no es tecnológico sino de voluntad. «El gran reto que tiene la reutilización del agua no es tecnológico. Falta gobernanza, faltan decisiones políticas. Cada vez que le vemos las orejas al lobo, llueve, y lamentablemente se nos olvida». Una crítica directa a la cultura reactiva que ha caracterizado históricamente la política hídrica española, donde la urgencia puntual no se ha convertido en planificación estructural.

100.000 toneladas de agua al día

En cuanto al volumen actual de agua reutilizada que maneja SACYR Agua, Campos fue claro: rondan los 100.000 metros cúbicos diarios, equivalentes a dar de beber a unas 400.000 personas.

Reconoció que, dentro del universo de operaciones de la compañía, esa cifra es todavía modesta, pero anticipó un cambio de escala significativo tras ganar el año pasado el mayor proyecto de reutilización de agua para la industria en Chile, «que posicionará a SACYR Agua como referente mundial en volumen».

Water Positive: el agua como los bonos de carbono

Uno de los momentos más destacados de la intervención de Campos fue la presentación de la iniciativa Water Positive, un concepto que busca replicar en el sector hídrico el modelo de los bonos de CO₂. «Queremos trasladar el principio de que el que contamina paga y el que es eficiente se beneficia, pero aplicado al agua», explicó. SACYR Agua lleva desde 2021 certificada como empresa positiva en agua, es decir, genera más agua de la que consume en el cómputo total de su actividad, en parte gracias a su actividad en plantas desaladoras.

El siguiente paso, según Campos, es extender ese modelo a toda la industria. Citó el caso de Amazon, que invertirá en instalaciones de reutilización en Aragón para compensar el alto consumo de agua de sus centros de datos, como ejemplo de hacia dónde debe ir el sector. «Queremos que la industria sea consciente del agua, como lo fue hace años con el CO₂, y que eso se traduzca en inversiones reales en reutilización».

Futuro a dos dígitos

De cara al horizonte, el director general de SACYR Agua se mostró rotundamente optimista. La compañía crece a dos dígitos en todas las geografías donde opera internacionalmente —Golfo Pérsico, Australia, Chile— y tiene marcada una estrategia centrada en zonas con alto estrés hídrico.

«Donde vamos, triunfamos», afirmó Campos, resumiendo en tres palabras el posicionamiento de una empresa cuya actividad, como él mismo recuerda a su equipo, «ya es verde per se». Producir agua, concluyó, no necesita justificación ambiental adicional: es, en sí misma, la respuesta más sostenible al mayor desafío del siglo.