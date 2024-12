La XXV edición de los Premios Ecovidrio ha hecho entrega hoy del premio Personalidad Ambiental al explorador Ramón Larramendi, considerado uno de los grandes exploradores polares de nuestro tiempo y que, durante su intervención, ha alertado de cómo el cambio climático está afectando dramáticamente a las regiones polares.

Los galardones impulsados por Ecovidrio reconocen a aquellos profesionales, instituciones, entidades y proyectos cuya labor en favor del desarrollo sostenible, el medioambiente, la economía circular y la lucha contra el cambio climático ha sido especialmente destacable.

25ª edición de los premios Ecovidrio

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán ha sido quien ha entregado este reconocimiento al explorador polar que, en la presentación, ha destacado que «estos premios, que hoy cumplen su 25ª edición, han tenido un recorrido histórico solvente».

Morán ha reconocido a Ecovidrio por su «inteligencia de encontrar en distintos puntos del planeta a personas que, con su labor, han contribuido de forma relevante a la investigación científica y a avanzar en el compromiso de una problemática de alcance mundial».

«En un mundo de desinformación, la ciencia nos arroja luz y nos abre el camino a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Por eso, no cabe otra que política, economía y ciencia vayan de la mano si queremos tener éxito en esta tarea de luchar contra el cambio climático», ha afirmado el representante del Gobierno.

Sostenibilidad de los envases

Por su parte, José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio, ha señalado que «quiero dar la enhorabuena a todas las personas extraordinarias que hemos premiado y reconocido en estos XXV Premios Ecovidrio. Vivimos tiempos que piden conocimiento, dedicación y resultados».

«Eso es lo que Ecovidrio va a poner sobre la mesa con nuestro nuevo Plan Estratégico, para poner a nuestro país y todas las Comunidades Autónomas a la altura que les corresponde en materia de circularidad y también para ser el mejor aliado de la industria que envasa en vidrio en su apuesta por la sostenibilidad de los envases», ha señalado Núñez-Lagos.

Larramendi, promotor del Trineo del Viento

Ramón Larramendi, testigo directo y privilegiado de la emergencia climática, con sus doce expediciones a la Antártida, al Ártico y a las regiones polares de nuestro planeta, le han convertido en una voz autorizada para visibilizar su impacto y los cambios irreversibles que está experimentando nuestro planeta.

Además, con sus expediciones, está dotando a la ciencia de datos de gran valor para conocer y evaluar el impacto del cambio climático en los círculos polares y contribuye a la búsqueda de soluciones efectivas que permitan mitigar sus efectos.

Larramendi es también promotor del Trineo del Viento, considerado por los científicos una herramienta esencial para la investigación sostenible. Este laboratorio móvil, el único cero emisiones destinado a la investigación de los efectos del cambio climático en la Antártida y Groenlandia.

Reconocimiento a las regiones polares

Con este medio de transporte, construido con los conocimientos y las técnicas ancestrales de los inuits, ha recorrido más de 40.000 kilómetros. El trineo ha sido considerado por la prestigiosa revista Nature, como un ejemplo de «plataforma científica de baja emisión de carbono» que se puede convertir en una «excelente oportunidad» para evitar emisiones.

En palabras de Ramon Larramendi, «gracias a Ecovidrio por este premio, que recibo como un reconocimiento a las regiones polares; unas regiones tremendamente olvidadas que son una parte esencial del mundo, ya que son el termostato del planeta y todo lo que sucede allí tiene una importancia dramática para todos».

«Llevo cuarenta años viajando a las regiones polares y siendo testigo del cambio climático. Cuando uno escucha lo que sucede, tiende a pensar qué se puede hacer realmente. Por eso es especialmente importante la labor de Ecovidrio, que cuenta con ese ideal de alcanzar la economía circular, un ideal para el que todos podemos aportar nuestro grano de arena», ha señalado el premiado.

Premio para Valencia

Por otro lado, el premio Mayor Impacto Ciudadano ha sido otorgado al Ayuntamiento de Valencia por su firme compromiso en la lucha contra el cambio climático. La ciudad, que ostenta este año el título de Capital Verde Europea 2024, es la única ciudad costera del Mediterráneo en recibir este reconocimiento.

Además, sus esfuerzos en la implantación de acciones para avanzar en la descarbonización la han llevado a ser una de las primeras ciudades europeas en recibir el distintivo Misión de la Unión Europea, un título que la sitúa a la vanguardia mundial en políticas de innovación e inversiones destinadas a conseguir la neutralidad climática en 2030.

En línea con su apuesta por la economía circular y en su afán por lograr el residuo cero, la ciudad ha puesto en marcha un ambicioso plan de gestión de residuos para avanzar hacia un modelo más ecológico, tecnológico y accesible.

Una ciudad más verde

Así, Valencia ha incorporado nuevas tecnologías para optimizar el servicio de recogida y ha incrementado en un 50% el uso de agua reutilizada para la limpieza urbana. En materia de reciclaje de envases de vidrio, Valencia ha logrado incrementar la recogida selectiva en un 20% en los cinco últimos.

Valencia sigue avanzando en su transformación hacia un modelo urbano más verde e inclusivo. Así, mediante el Pla Verd i de la Biodiversitat y diversos proyectos de renaturalización como el de Renaturalización Valencia, la ciudad centra sus esfuerzos en recuperar los servicios ecosistémicos y la biodiversidad local con el Jardín Mediterráneo alrededor del Turia y la creación de 120 nuevos espacios destinados a la siembra de flora nativa, nidos para aves insectívoras y estanques permanente y temporales, entre otras iniciativas.

Capital verde europea

En esta ocasión, el encargado de recoger el galardón ha sido Julio Aguado, Director General de Participación Ciudadana y Acción Vecinal en el Ayuntamiento de Valencia, quien ha indicado que «este premio va dedicado a cada uno de los valencianos y valencianas. Valencia sigue recuperándose de las desastrosas consecuencias de la riada por la DANA y los esfuerzos están en volver a la normalidad».

«Valencia este año es capital verde europea, siendo la única ciudad costera del Mediterráneo en lograrlo, gracias al compromiso de los ciudadanos. Valencia ha crecido en la recogida de envases de vidrio y es también un ejemplo en la Comunidad Valenciana. Gracias a Ecovidrio, con esa colaboración público-privada, podremos seguir consiguiendo buenos resultados. Quiero también poner en valor vuestro Plan Estratégico, que es un ejemplo para todos los Ayuntamientos», ha añadido Aguado.

Premio Especial #Ecólatras

Por último, el premio Especial #Ecólatras ha recaído en la medallista olímpica Ona Carbonell, quien se ha valido de su reconocimiento público para convertirse en un altavoz en la lucha contra el cambio climático y para generar conciencia y abogar por un futuro más sostenible.

Su compromiso con el medioambiente, en especial con la protección de los océanos, con los que siente especial conexión, le ha llevado a participar en diversas campañas y jornadas de limpieza en las playas de nuestro país.

Además, como defensora de una moda sostenible y circular, se ha involucrado en diversas iniciativas para promover el consumo responsable y en 2023 lanzó su propia línea de trajes de baño sostenibles, confeccionados completamente con plásticos reciclados recuperados del mar.

Protección de los mares

Su relevancia pública y su incansable labor de concienciación han contribuido a situar el cambio climático y la protección de los mares en el centro de la conversación pública.

Ona Carbonell ha reconocido que «en mi pequeño mundo me he pasado más tiempo dentro del agua que fuera de ella. Desde pequeña he entendido que los mares y océanos eran muy importantes; es mi mundo, donde me inspiro y reflexiono. Por eso, entendía que no íbamos por buen camino y que tenía que poner mi pequeña gotita en la lucha contra el cambio climático».

Comunicación y protección del medioambiente

En esta vigesimoquinta edición, Ecovidrio ha celebrado también el 25º aniversario de los Premios Periodísticos de Ecovidrio, pioneros en reconocer la labor medioambiental y de divulgación de los periodistas y medios de comunicación de España.

Durante el acto, también se ha hecho entrega de los premios a los ganadores de 2024 para las categorías de Prensa y Audiovisual. En esta ocasión, Miguel Ángel Medina de El País se ha hecho con el galardón de la categoría Prensa con el reportaje El pueblo que se calienta con los residuos de su bosque: así funciona una de las primeras redes de calor comunitarias de España.

Los finalistas han sido Teresa Guerrero de El Mundo por el artículo La sequía asfixia al campo en Tenerife y Laura G. de Rivera con el reportaje La Antártida, fértil campo de estudio para los científicos españoles, publicado en la agencia SINC.

Por otro lado, en la categoría de Audiovisual, el premio ha ido a parar a Marcos Barrios por el reportaje Curiosity. La naturaleza se abre paso emitido en La 2. Los finalistas en esta categoría han sido Xiana Albor de A Galega por el reportaje Incalculable. O carballo y Sergio García Saseta de la 7 Castilla y León por el reportaje Refosetas. La reforestación de la Sierra de la Culebra con setas.