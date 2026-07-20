Doce crías de águila pescadora se reintroducirán en España tras volar 2.700 kilómetros desde Escocia

Doce nuevas crías de águila pescadora (Pandion haliaetus) han llegado al Parque Natural Marjal de Pego-Oliva procedentes de Inverness, Escocia, tras un viaje en avión de casi 2.700 kilómetros bajo la supervisión de técnicos especializados.

La llegada a este entorno natural entre las provincias de Alicante y Valencia se enmarca en el proyecto de reintroducción de esta especie en peligro de extinción, impulsado por la Generalitat Valenciana junto a la Fundación Migres, la Roy Dennis Wildlife Foundation y la Fundación Iberdrola España.

Cría campestre

Los pollos ya se encuentran instalados en los jaulones de hacking o cría campestre del parque natural, donde permanecerán bajo vigilancia hasta alcanzar el tamaño y el peso necesarios para su liberación.

El objetivo final del programa es recuperar en la Comunidad Valenciana una población reproductora autosuficiente de águila pescadora, una rapaz piscívora que desapareció como especie nidificante en España hace décadas.

Una vez liberadas, las crías iniciarán su primera migración hacia el continente africano, donde permanecerán aproximadamente dos años antes de emprender el regreso hacia territorio español.

Rumbo a África

En el mejor de los casos, según los técnicos del proyecto, las aves volverán al propio Marjal de Pego-Oliva, aunque también pueden asentarse en otras zonas húmedas del país.

La Fundación Iberdrola España colabora en la iniciativa desde 2022 mediante un acuerdo con la Generalitat Valenciana, la Fundación Migres y la Fundación Roy Dennis, y este año ha duplicado su aportación económica.

La entidad ha destinado 100.000 euros a esta edición del proyecto, el doble que en años anteriores, un incremento que refuerza su compromiso con la conservación de especies protegidas y la biodiversidad.

Hito para el proyecto

Ramón Castresana, director de la Fundación Iberdrola España, ha asegurado que la llegada de las doce nuevas crías supone un nuevo hito para el proyecto de reintroducción.

«La llegada de estas doce nuevas crías de águila pescadora desde Escocia supone un nuevo hito en una iniciativa de gran valor ambiental», ha explicado Castresana, quien ha añadido que la colaboración entre administraciones, entidades científicas y organizaciones «puede generar resultados tangibles y duraderos».

La llegada de estos doce pollos coincide además con los primeros resultados consolidados del programa, después de que varios ejemplares liberados en años anteriores hayan completado ya su primera migración con éxito.

5 ejemplares localizados

Esta temporada se han identificado cinco ejemplares distintos, cuatro de ellos liberados en 2024: una hembra avistada en el Parque Natural de Ses Salines, en Ibiza, y tres machos localizados en otros puntos de la Comunidad Valenciana.

El primero de los tres machos fue localizado en el Espai Natural dels Estanys d’Almenara, el segundo en el propio Marjal de Pego-Oliva y el tercero en la Marjal d’Almenara, también en territorio valenciano.

A ellos se suma un macho liberado en 2023 que ha sido localizado de nuevo en las inmediaciones de Pego-Oliva y, más tarde, en uno de los nuevos nidos instalados en el Parque Natural de l’Albufera.

Presencia institucional en Pego

Desde el inicio del programa, los resultados se han ido consolidando progresivamente, con un número creciente de ejemplares que regresan a territorio español tras completar su periplo migratorio hacia África.

Al acto de recepción de los nuevos ejemplares, celebrado en el municipio de Pego, ha asistido el director general de Medio Natural y Animal de la Generalitat, Luis Gomis, junto a miembros del departamento de Medio Ambiente.

También han participado representantes de Pego y de los municipios del entorno, el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana, y el delegado institucional de Iberdrola en la Comunidad Valenciana, Ibán Molina.

100 pollos en 5 años

A ellos se han sumado representantes de la Fundación Migres, entre ellos Itziar Colodro, y de la Roy Dennis Wildlife Foundation, entidades que supervisan técnicamente el traslado y la adaptación de las crías.

El programa contempla la liberación de alrededor de un centenar de pollos de águila pescadora a lo largo de cinco años, con el apoyo de países donantes como Escocia.

En próximas fases del proyecto está previsto que se sumen otros países donantes como Suecia y Noruega. Con esta nueva llegada, el Marjal de Pego-Oliva refuerza su papel como enclave estratégico para la recuperación del águila pescadora en la Comunidad Valenciana y como referente en la conservación de la biodiversidad.