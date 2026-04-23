El Día Mundial de la Tierra, protagonista en ExpoMeloneras durante el Global Sustainable Islands Summit 

El Global Sustainable Islands Summit 2026 ha transformado a ExpoMeloneras by Lopesan en el epicentro de la acción climática para territorios insulares, coincidiendo con una fecha tan significativa como el Día Mundial de la Tierra.

Este encuentro de alto nivel ha servido para conectar la simbología de esta fecha con la acción directa, consolidando a Gran Canaria como un foro de referencia en el que se han abordado los desafíos de sostenibilidad, transición energética y resiliencia de los territorios insulares. La cumbre ha logrado reunir a representantes de cerca de 40 islas y expertos procedentes de más de 50 países, generando un espacio de diálogo y cooperación, sin precedentes, entre territorios que comparten retos comunes.

Como parte central de las celebraciones por el Día de la Tierra, se llevó a cabo la plantación simbólica de un árbol en la entrada del Palacio de Congresos, un gesto que representa el compromiso colectivo de los asistentes con la protección del entorno y la acción climática desde el ámbito insular. El evento ha contado con la participación de destacadas autoridades internacionales, como el ministro de Energía de Saint Kitts y Nevis, Konris Maynard, el consejero de Medio Ambiente y Energía del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, y el deputy premier de las Islas Vírgenes Británicas, Julian Fraser, quienes coincidieron en la importancia de reforzar la cooperación interinsular en un marco tan significativo para el planeta.

Durante sus intervenciones, pusieron de relieve la sofisticación de los espacios de Lopesan Hotel Group, cuya solvencia ha resultado clave para amplificar el mensaje de sostenibilidad de la cumbre. El ministro Konris Maynard hizo especial mención a la calurosa hospitalidad recibida en la isla, así como a la exquisitez de la propuesta alojativa del Grupo y la modernidad de sus recintos, los cuales «han contribuido decisivamente al éxito del encuentro».

Por su parte, Raúl García Brink remarcó la versatilidad de ExpoMeloneras para albergar foros internacionales de máxima exigencia, resaltando la profesionalidad de un equipo humano que ha garantizado que la conmemoración del Día de la Tierra alcance los más elevados parámetros de distinción.

En esta misma línea el técnico del Convention Bureau de Turismo de Gran Canaria, Sergio Maccanti, reafirmó el potencial del destino y sus infraestructuras para liderar el sector MICE vinculado a la sostenibilidad. Uno de los hitos más destacados de la cumbre fue la presentación de la Estrategia de Acción Climática de Turismo de Gran Canaria, un paso fundamental para asegurar la gestión responsable del negocio turístico en la isla.

«Los encuentros profesionales actuales demandan una simbiosis perfecta entre eficiencia operativa y una experiencia de usuario de primer nivel», señaló Abraham Martínez, Corporate Head of MICE de Lopesan Hotel Group, que vinculó el éxito de la cumbre al modelo de concentraciones integrales que define al núcleo de Meloneras, donde la proximidad entre la planta hotelera y el palacio de congresos permite desarrollar todo el programa bajo el concepto walking distance. Según Martínez, este esquema no solo garantiza un mayor retorno de la inversión al simplificar la logística y reducir costes, sino que mejora significativamente la huella de carbono del evento, al prescindir de traslados internos; una fórmula de éxito que la compañía ya está exportando a sus nuevos proyectos en Punta Cana, con el objetivo de replicar este estándar de optimización de recursos.

Tras la clausura de esta exitosa edición, el Global Sustainable Islands Summit ratifica la posición de Gran Canaria y de las exclusivas infraestructuras de Lopesan Hotel Group como nodos estratégicos imprescindibles para el impulso de las políticas verdes a escala internacional. Este encuentro no sólo consolida el liderazgo de la compañía en el ámbito de la sostenibilidad, sino que pone de relieve la trascendencia del sello Lopesan for Good, el marco bajo el cual el Grupo articula su compromiso activo con la regeneración del entorno y el desarrollo de un modelo turístico ético, consciente y plenamente alineado con el futuro del planeta.