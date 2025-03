El desperdicio alimentario sólo se entiende cuando salen a la luz datos que muestran, de manera muy gráfica, cómo impacta en el medioambiente la importancia del uso de un valioso recurso natural como el agua a la hora de producir comida.

Tirar comida a la basura por bien no haber sido consumida, porque no se ha calculado bien las cantidades, porque sobra en los platos o, simplemente, porque no se vende, es uno de los grandes caballos de batalla de una sociedad que debe de ser consciente de que cada kilo de alimentos producido y no consumido supone una huella ambiental y un derroche de recursos.

Día Mundial del Agua

En este contexto, con la próxima celebración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo, Too Good To Go, la app dedicada a salvar el excedente de comida de miles de establecimientos, alerta de que el desperdicio de alimentos no sólo afecta a la economía y al medioambiente, sino que también supone un consumo masivo de agua que podría haberse aprovechado en un país cada vez más afectado por la sequía.

En España se desperdician más de 250 kilos de comida cada segundo, unos 7,7 millones de toneladas acaban en la basura, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2023 se desperdiciaron más de 11,8 millones de kilos de arroz en los hogares españoles.

2.500 litros de agua

La compañía impulsora de la aplicación líder contra el desperdicio calcula que producir un solo kilo de arroz requiere 2.500 litros de agua, «el impacto es gigantesco: 29.550 millones de litros de agua malgastados, una cantidad de agua que podría haber servido para abastecer a más de 632.000 personas durante un año, lo que prácticamente se corresponde a la población de, por ejemplo, Málaga (591.637 habitantes) o Murcia (467.501), dos ciudades perjudicadas por la sequía que asola a nuestro país».

«En el Día Mundial del Agua nos gustaría que fuéramos conscientes de que desperdiciar alimentos no sólo influye a la población a nivel económico, también se evita la emisión de gases de CO₂ equivalente a la atmósfera que se producen cuando el alimento se tira a la basura», alerta afirma Marie Lindström, directora general de Too Good To Go en España.

Además, afirma Lindström, que «supone un relevante impacto medioambiental que se puede evitar si decidimos no tirar alimentos que se encuentran en buen estado. Queremos concienciar sobre el elevado volumen de agua de incalculable valor que se estaría desperdiciando sin sentido».

Huella hídrica alimentaria

Aunque muchas personas asocian el consumo de agua con el acto de beber, la mayor parte del agua que utilizamos está oculta en los alimentos. De hecho, según We Are Water Foundation, «casi el 92% de la huella hídrica planetaria pertenece a la producción de alimentos».

Y si hablamos de España, la alimentación representa el 80% del agua que consumimos diariamente (6.700 litros por persona y día), según las investigaciones de Arjen Hoekstra, creador del concepto de la huella hídrica.

Para tener una idea del consumo de agua en la producción de alimentos, To Good To Go ha publicado una breve lista de cuánta agua consume la producción de productos que habitualmente llegan a nuestras mesas para que seamos conscientes de su huella hídrica

Hacer una baguette requiere 155 litros de agua.

Cultivar un tomate necesita 50 litros de agua.

La carne de ternera es el alimento con mayor huella hídrica: 15.415 litros por kilo.

Una sola rebanada de pan equivale a 233 vasos de agua o 6 minutos de un grifo abierto.

Producir 210 g de patatas consume tanta agua como 1,5 lavadoras llenas.

Elaborar una pizza margarita (725 g) equivale a 1 mes de duchas o 2 horas de un grifo abierto.

100 g de chocolate requieren 2.125 litros de agua, lo mismo que 1 año de agua potable para una persona.

«Si nos paráramos a pensar en la cantidad de agua que requiere cada alimento antes de tirarlo, estoy segura de que nunca tiraríamos a la basura ni un solo pedazo de ese pan. Pero la realidad es que el 40% de los alimentos acaban desperdiciándose», explica la CEO de la compañía.

Salvar comida

«Por ello, desde Too Good To Go continuamos luchando contra el desperdicio de alimentos, convencidos de que se trata del camino más rápido para tener un impacto positivo en la desaceleración del calentamiento global», concluye Lindström.

Tras conocer estos datos de lo que supone para el planeta y un recurso tan valioso como el agua, desde Too Good To Go animan a la población a sumarse a la lucha contra el desperdicio de alimentos.

De esta forma se quiere concienciar y dar la visibilidad debida para que cada pequeño gesto cuenta con hábitos tan sencillos como planificar las compras, aprovechar las sobras y utilizar apps que luchan contra el desperdicio alimentario para salvar comida en buen estado y reducir el impacto ambiental.