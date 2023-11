Los españoles también somos responsables del desperdicio alimentario, con más de 1 millón de kilos de alimentos anuales tirados a la basura, lo que da una media de unos 30 kilos por persona, de los cuales el 40% se pierde en los negocios y en los hogares y el 20% en la cadena de la industria alimentaria.

Para evitar este despilfarro existen propuestas tecnológicas para evitar que la comida elaborada, que ha generado muchos esfuerzos en transporte, consumo de energía y emisión de CO2, acabe en el cubo de basura.

El último Informe del desperdicio alimentario en España 2022 desvela que tiramos a la basura más de 1.245 millones de kilos/litros de alimentos sin consumir en 2021, lo que supone un volumen semanal de 23,1 millones.

Desperdiciamos menos

El dato revela que «cada español tiró de media a la basura 28,21 kilos/litros de alimentos, lo que supone la cifra más baja de los últimos cinco años y 2,72 kilos/litros menos que 2020», según el ministerio.

En casa y en el sector hostelero se desecharon menos alimentos, un 6,2% menos, con una tasa ligeramente menor en los hogares (4,2%), muy similar a la del 2021.

Después de la pandemia los hábitos de consumo alimentario han cambiado ya que se cocina menos en casa y, de hecho, ha descendido el volumen de alimentos comprados para consumir en el hogar en un 7,2 %. Por el contrario, a lo largo de 2021 se recuperó el consumo de alimentos fuera del hogar, con un aumento del 10,4 %.

La tasa de desperdicio en los hogares, sin embargo, es similar a la del año anterior, ya que se tiraron sin consumir el 4,2 % de los alimentos comprados, una décima menos que en 2020.

Fuera del hogar

El informe muestra que 12,66 millones de hogares siguen desperdiciando alimentos, lo que supone que hay un 12,3% de domicilios más que no tiran los alimentos a la basura.

En este ámbito entran las variables del desperdicio de alimentos fuera del hogar que disminuyeron un 11,3% situándose en 31 millones de kilos, produciéndose las mayores bajadas a la hora de comer o de cenar.

El propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reconoce que el cambio de hábitos respecto al mejor aprovechamiento de los alimentos se explica también «por el encarecimiento de éstos como consecuencia de la subida de precios de las materias primas y costes de producción, que hacen que se valoren mejor».

Apps contra el desperdicio

Y la mejor manera de evitar el desperdicio alimentario en los restaurantes y empresas productoras, antes de que caduquen y se pierdan alimentos elaborados para siempre son las opciones que se ofrecen desde tu móvil.

La tecnología, el móvil y las aplicaciones han entrado en el juego del aquí no se tira nada o del hay que comérselo todo, como dirían nuestras madres o abuelas.

Las apps que luchan contra el desperdicio alimentario ayudan a los comercios de alimentación a dar salida al género que probablemente al final de la jornada, antes del cierre o del cambio de ciclo, no lleguen a venderse.

Para los consumidores sería como una última oportunidad, una rebajas gastronómicas en las tiendas o restaurantes cercanas que ponen a buen precio su producto.

Entre las más conocidas y valoradas en España están Too Good to go, Phenix, Olio o Encantado de comerte. Son formas fáciles de colaborar, de no tirar la comida, de consumir de forma más barata y de colaborar con el planeta, principalmente si te encuentras en una gran ciudad.

Too Good To Go es la mayor app contra el desperdicio de alimentos del mundo de rigen francés y Encantado de Comerte es la propuesta y alternativa española de la anterior con la diferencia de que en esta app se puede filtrar por tipo de local y tipo de plato o alimentos.

Otra opción para salvar el planeta evitando desperdicios innecesarios es adherirse a Bene Bono que vende productos rechazados en las tiendas por razones estéticas pero con la misma calidad. Con esta alternativa puedes confeccionar cestas a domicilio con frutas y verduras ecológicas y de temporada de origen español.

Salvar alimentos

Para tener una idea de la importancia de estos sistema de recuperación de alimentos en el Informe de Impacto 2022 de Too Good To Go se destaca que a esta plataforma se incorporaron 52.671 negocios de alimentación independientes y 395 nuevas marcas alimentarias a nivel global.

Todos ellos se unieron a algunos de los mayores actores de la industria alimentaria, como Carrefour, Aldi, Starbucks, Morrisons, Costa Coffee, Casino Group, M&B, PAUL Group y Biedronka.

En lo que respecta a España, la compañía registró en 2022 un incremento del 37% en el número de usuarios de la app, llegando a salvar más de 5 millones de packs de comida en sólo un año.

En resumen Too Good To Go salvó un 50% más de comida en 2022 respecto al año anterior y avanza en su lucha contra el desperdicio alimentario.

Esto supuso un aumento del 43% de packs salvados respecto al 2021, más de 5.100 toneladas de alimentos no desperdiciados y más de 12.750 toneladas de CO2 evitadas.