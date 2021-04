Smart food: iniciativas para no desperdiciar comida

Recetas, compras online, sostenibilidad y no malgastar comida. Todas estas tendencias se imponen en el ámbito alimentario porque llega el Smart food. Este concepto quiere decir comer únicamente lo necesario para no tirar comida, y además con alimentos de calidad y saludables.

Veamos algunas de las iniciativas que han surgido en torno a este concepto que sirven para cuidarnos, comer mejor y hacer recetas a nuestro gusto. ¿Te unes?

Comida o nutrición inteligente

Aproximadamente 88 toneladas de alimentos son desperdiciados cada año en la Unión Europea por un valor de 143 mil millones de euros. Entonces algo debemos hacer para ser más sostenibles.

Según Satislent, una de estas iniciativas, el Smart food no está relacionado con los llamados batidos dietéticos, ni con la comida sustitutiva. Ayuda a mantener una alimentación saludable porque no se ingiere más de lo que el cuerpo necesita pero no está orientado a la dieta.

Los creadores de Satislent idearon una bebida de nutrición inteligente denominada Soylent dirigida a los trabajadores. Los dos jóvenes emprendedores decidieron trasladar este concepto de “smartfood” y “complete food” a España. Y han dado con un producto globalmente sostenible, producido íntegramente en España. Cuenta con ingredientes naturales y locales como el aceite de oliva virgen, el gofío de maíz canario, la proteína de guisante, la avena, las semillas de lino o la harina de soja.

Compra online por recetas

Aunque ya existe en Madrid, ahora foodStories, otro de los proyectos englobados en el Smart food se amplía y llega a Barcelona. Se trata un nuevo concepto de alimentación de elaboración casera que permite hacer la compra online por recetas y recibir en casa los ingredientes exactos para prepararlas.

Recetas basadas en productos de temporada, diseñadas bajo la premisa de una dieta saludable, que buscan la innovación en la cocina desde la sencillez.

Todo ello con propuestas atractivas creadas por nutricionistas y reconocidos chefs e influencers de la alimentación saludable. Alimentos de calidad comprados esa misma mañana en que los clientes reciben los productos, en Mercabarna a productores de proximidad.

El usuario realiza menús eligiendo entre un total de 35 recetas diferentes que cambian cada semana y seleccionando el número de raciones que desea cocinar de cada plato.

Contra el desperdicio de alimentos

Ya está presente en las de 15 país. Too Good To Go es una aplicación que une a establecimientos, productores y distribuidores que tienen excedente diario de comida con miles de usuarios que compran a precio reducido packs sorpresa con esos alimentos de calidad de última hora. Así hacen de intermediario entre restaurantes o tiendas que ponen a la venta productos o alimentos que no han vendido al servicio de los consumidores para no malgastar la comida.