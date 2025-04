Un nuevo libro clarifica la tipología actual de los consumidores en relación con los nuevos hábitos más sostenibles relacionados con la protección del planeta y de los recursos naturales, clasificándolos en ocho tipos, desde los más convencidos hasta los más escépticos.

La obra, titulada The Demand Revolution: Cómo los consumidores están redefiniendo la sostenibilidad y transformando el futuro de las empresas, publicada por la consultora Simon-Kucher, ha sido coescrita por los expertos de la compañía Dr. Andreas von der Gathen, Nicolai Broby Eckert y Caroline Kastbjerg.

En el libro podrás descubrid los ocho tipos de consumidores que existen en la actualidad y ofrece a las empresas ideas prácticas para alinear las estrategias con diversos valores de sostenibilidad.

Distintas actitudes hacia la sostenibilidad

«No existe un único consumidor sostenible», explica Nicolai Broby Eckert, socio principal de Simon-Kucher. «Nuestra investigación revela ocho perfiles únicos, que reflejan la amplia variedad de actitudes hacia la sostenibilidad. Estos arquetipos dan a las empresas las herramientas para crear conexiones más fuertes y significativas con los clientes».

En The Demand Revolution, los autores revelan cómo 60 años de conocimientos y exposición a la sostenibilidad han transformado el comportamiento del consumidor y han redefinido sus expectativas.

Los autores destacan como una de las conclusiones que «la mayoría de los consumidores ahora están dispuestos a comprar soluciones sostenibles» y sostiene que «este poderoso cambio instala las prácticas medioambientales al mismo nivel que el precio, la calidad y la marca».

Accesibles, asequibles y auténticos

El libro ofrece un marco estratégico para que las empresas aprovechen esta oportunidad, creando ventajas competitivas duraderas y una lealtad inigualable de los clientes a través de modelos de negocios innovadores.

«Nuestro estudio muestra que el 85% de los consumidores están abiertos a opciones sostenibles, pero quieren que sean accesibles, asequibles y auténticas», afirma el Dr. Andreas von der Gathen, socio principal y co-CEO de Simon-Kucher. «Las empresas deben dejar atrás las estrategias únicas y adaptar su enfoque para satisfacer los diversos valores de estos ocho arquetipos» concluye von der Gathen.

La revolución de la demanda proporciona a los directivos de empresas ideas prácticas para aprovechar la demanda sostenible mediante la comprensión de la diversidad de los consumidores. Publicado por The MIT Press, el libro ya está disponible y forma parte de la serie Management on the Cutting Edge.

Ocho perfiles únicos

Leyendo este trabajo podrás descubrir los ocho tipos de consumidores sostenibles. Te resumimos aquí estas tipologías para que te entre la curiosidad de saber más con una lectura más en profundidad: