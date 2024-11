La Cumbre del Clima de la COP29 sigue con las decisiones sobre la financiación en el aire, con las negociaciones estancadas y los plazos de discusión alargándose para saber cuánto dinero se debe movilizar para los países en desarrollo.

El último borrador financiero, que se ha conocido en la madrugada de este viernes, marca el objetivo de movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales en financiación climática para los países en desarrollo para 2035 de todas las fuentes públicas y privadas. Además, indica que los países desarrollados «tomarán la iniciativa» para proporcionar 250.000 millones.

Estos 250.000 millones de dólares que provendrán de países desarrollados. Según el texto, los fondos saldrán de «todas las fuentes públicas y privadas». Por otro lado, invita a los países en desarrollo a hacer contribuciones adicionales.

Este objetivo financiero es el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado, un elemento del Acuerdo de París diseñado para establecer una meta financiera para apoyar a las naciones en desarrollo en sus acciones climáticas entre 2025 y 2035.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha vuelto a insistir en pedir «cooperación internacional, centrada en el Acuerdo de París», durante el último día de la Cumbre del Clima, mientras las negociaciones continúan.

«Entre divisiones geopolíticas, el mundo necesita que los países se unan en la COP29 para lograr justicia climática y acercarnos a garantizar un mundo decente para toda la humanidad», ha señalado a través de la red social ‘X’.

International cooperation – centred on the #ParisAgreement – is indispensable to #ClimateAction.

Amidst geopolitical divisions, the world needs countries to come together at #COP29 to deliver climate justice & move us closer to securing a decent world for all humanity. pic.twitter.com/HM78Hb9r2D

— António Guterres (@antonioguterres) November 22, 2024