La cultura como refugio climático: Madrid activa su verano más fresquito para huir del calor

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado esta mañana en el Museo de Historia de Madrid la tercera edición de la iniciativa Refúgiate en la Cultura. La organiza el Ayuntamiento con la colaboración de SO-LA-NA.

El programa invita al público a disfrutar del arte, el teatro, el flamenco o el cine durante las horas más calurosas del día, entre las 15:00 y las 18:30 horas. La ciudad se convierte así en una red de espacios culturales donde refugiarse del calor mientras se descubre la programación de Madrid.

En palabras de Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte, la iniciativa demuestra que «la cultura puede mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos», convirtiendo museos, bibliotecas y centros culturales en «lugares de encuentro, disfrute y bienestar» durante los meses más calurosos del año.

Un verano con más de sesenta propuestas

Gracias a este programa, según la delegada, los madrileños descubrirán que «la mejor manera de escapar del calor es sumergirse en la extraordinaria oferta cultural de nuestra ciudad». Se trata, añadió, de una programación «diversa y de calidad» que este año incorpora nuevas propuestas para todos los públicos.

La tercera edición suma en total más de sesenta actividades repartidas entre museos, bibliotecas municipales, centros culturales y salas de cine de toda la ciudad. La novedad principal de este año es la incorporación del ciclo de microteatro Clásicos a Refugio.

Junto a él, el flamenco vuelve a ocupar un lugar destacado dentro del programa, con 44 propuestas de música, cante y baile repartidas entre julio y agosto en algunos de los museos más visitados de la capital.

Flamenco entre obras maestras

Durante julio y agosto, el flamenco llegará al Museo Nacional del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza, la Galería de las Colecciones Reales, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Historia de Madrid y CentroCentro.

La primera semana arrancará el 6 de julio con el bailaor Eduardo Guerrero, que actuará en el Reina Sofía y en la Galería de las Colecciones Reales. El 8 de julio, la bailaora La Moneta llevará su arte al Prado y al Thyssen-Bornemisza.

El 10 de julio será el turno de la cantaora Marta Serrano, con actuaciones en el Museo de Historia de Madrid y en el Arqueológico Nacional. La programación se completa con artistas como Raquel Valencia, Daniel Casares, Pilar Díaz o Noelia Ruiz, entre otros.

Las actuaciones se desarrollarán principalmente entre las 15:00 y las 18:30 horas. En el Prado, el Reina Sofía y la Galería de las Colecciones Reales, los espectáculos estarán dirigidos a quienes hayan accedido con su entrada al museo.

Un refugio para los clásicos

El ciclo ‘Clásicos a Refugio’ invita al público a descubrir el Siglo de Oro desde una mirada contemporánea, a través de siete espectáculos breves que combinan teatro, música en directo, poesía e improvisación con participación del público.

Las 21 representaciones tendrán lugar entre el 14 de julio y el 26 de agosto en el Museo de Historia de Madrid y el Museo de San Isidro, dos espacios patrimoniales que se convierten en escenario de literatura, música y teatro en formato cercano.

Con dos pases diarios y una duración aproximada de 20 minutos, el ciclo propone piezas como Amor Místico, En un lugar del Barroco, La trova por Madrid o Cervantes y su paso por… Madrid, algunas dedicadas a recuperar textos escritos por mujeres de la época.

Refugios vegetales

Más allá de los museos, Refúgiate en la Cultura se extiende a bibliotecas municipales, centros culturales y espacios como el Círculo de Bellas Artes, OXO Museo del Videojuego, CentroCentro o Matadero Madrid.

Algunos de estos espacios actuarán como refugios vegetales, con propuestas como el Espacio Cultural Vegetal de CentroCentro o ‘Un cuarto de estar para la ciudad’, en la Nave Una de Matadero Madrid, pensados para leer, aprender y descansar del calor.

Además, más de una veintena de cines de la ciudad ofrecerán tarifas especiales para las sesiones que comiencen antes de las 17:00 horas, ampliando así las opciones para refugiarse del calor durante toda la tarde.

Toda la programación de Refúgiate en la Cultura está disponible en la web de Veranos de la Villa, donde el Ayuntamiento irá actualizando horarios, aforos y condiciones de acceso a cada una de las actividades programadas.