El corzo ha registrado una expansión sin precedentes en España: su distribución se ha incrementado un 62% entre 2007 y 2023, lo que ha llevado la población a rozar los 900.000 ejemplares.

El ungulado más pequeño de los ibéricos, que llegó al borde de la desaparición en el siglo XIX, ha consolidado su presencia en prácticamente todo el territorio nacional.

De la extinción a la recuperación

Así lo recoge el documental El corzo en España, resultado de un estudio de casi tres años impulsado por la Asociación del Corzo Español y la Fundación Artemisan. El trabajo analiza la evolución histórica de la especie, su situación actual, las problemáticas que enfrenta y los retos que marcarán su futuro.

Presente en la Península Ibérica desde el Holoceno, el corzo sufrió una fuerte regresión a mediados del siglo XIX. Las talas forestales masivas de la revolución industrial y la abolición de los privilegios cinegéticos de la alta sociedad —que desembocó en una caza escasamente regulada— estuvieron a punto de borrar a la especie del mapa.

66,8% más de capturas

A finales del siglo XX llegó la recuperación. Una intensa fase de expansión llevó al corzo a distribuirse ampliamente por España, aunque con situaciones dispares según las zonas del territorio.

Entre 2013 y 2020, las capturas de corzo en España aumentaron un 66,8%, con la mayoría correspondientes a machos. Un dato que refleja el éxito poblacional de la especie, pero que también revela los grandes desafíos de gestión que plantea su crecimiento.

Parasitismo y desequilibrios

El estudio señala como principales amenazas internas el parasitismo —con especial incidencia de Hipoderma actaeon y Cephenemyia stimulator—, las desviaciones de la razón de sexo hacia las hembras y los desajustes en la pirámide de edad. A esto se suma la ausencia de un sistema común de monitorización a escala nacional.

Los investigadores proponen, entre otras medidas, un registro de capturas efectivo, la flexibilización de cupos en zonas problemáticas, incentivos para la caza de hembras, batidas invernales y un mayor control sanitario de las piezas cobradas.

60% más de accidentes de tráfico

Uno de los frentes más preocupantes es el de la seguridad vial. Los accidentes de tráfico causados por el corzo en España se han incrementado un 60% entre 2018 y 2022, con mayor incidencia entre los meses de abril y agosto, al amanecer y en las primeras horas de la noche, especialmente los viernes y domingos.

Este patrón temporal responde a los ciclos biológicos y de movimiento de la especie, lo que permite anticipar medidas de prevención focalizadas tanto en el tiempo como en el espacio.

Ahogamientos en canales

Otra amenaza poco difundida para el corzo son los canales de transporte de agua. La especie registra la mayor tasa de ahogamientos entre los ungulados ibéricos, con una incidencia especialmente elevada de abril a junio, cuando los animales más jóvenes y las hembras con crías son más vulnerables.

La mortalidad asociada a estas infraestructuras afecta de forma significativa a las poblaciones locales y representa un problema con soluciones técnicas viables que aún no se han extendido de forma generalizada.

Caza sostenible como herramienta

La caza del corzo practicada de forma sostenible contribuye al control poblacional y al mantenimiento del equilibrio ecológico. Requiere, no obstante, planificación, criterios técnicos rigurosos y la implicación activa de cazadores y administraciones en su gestión.

Los autores del estudio reclaman, en este sentido, la implantación de un sistema nacional de monitorización que permita el seguimiento continuado y comparable de las poblaciones, con cupos diferenciados por clases de edad y periodos de caza más homogéneos en todo el territorio.

Coordinación para el futuro

La Asociación del Corzo Español y la Fundación Artemisan concluyen que ha llegado el momento de coordinar administraciones, gestores, cazadores, investigadores y aficionados para orientar el futuro de la especie hacia una gestión racional. El objetivo es garantizar la conservación del corzo en España a largo plazo, sin renunciar al aprovechamiento cinegético como palanca de control y financiación.

El estudio completo, titulado El corzo en España, situación actual y prospectiva de futuro, está disponible en formato vídeo y en libro a través de la web de la Asociación del Corzo Español.