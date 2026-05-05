Este fin de semana las redes sociales pertenecientes al Parque Nacional de Guadarrama han puesto el foco en los corcinos y en el comportamiento hacia ellos de los visitantes que acuden a este espacio natural distribuido entre Madrid y Segovia.

Las cuentas de esta entidad nacional ha explicado que los corcinos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama protagonizan cada primavera uno de los episodios más repetidos en este espacio natural protegido: visitantes y senderistas los encuentran solos e inmóviles entre la hierba y los recogen convencidos de que están heridos o han sido abandonados.

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha renovado su aviso ante la llegada de la temporada de nacimientos, que se concentra en los primeros días de mayo. Es entonces cuando casi todos los corcinos nacen de forma sincronizada en la sierra madrileña, lo que convierte estas semanas en un periodo especialmente sensible para la especie.

Estrategia de supervivencia

El corzo (Capreolus capreolus) es un cérvido de pequeño tamaño con una estrategia de cría muy particular. La hembra deposita a su cría en un lugar resguardado —entre arbustos, en zonas de matorral bajo o en la hierba alta— y se aleja para pastar o para no atraer a posibles depredadores con su presencia.

Los corcinos permanecen absolutamente inmóviles durante esas ausencias, acurrucados y sin emitir ningún sonido. Este comportamiento no es señal de enfermedad ni de abandono: es exactamente lo que la evolución les ha enseñado a hacer para pasar inadvertidos.

Pelaje de camuflaje

Su pelaje moteado —manchas blancas sobre fondo pardo— los hace casi invisibles entre la vegetación. Al quedarse paralizados, engañan a los depredadores que los buscan guiándose por el movimiento.

El problema surge cuando un visitante los descubre en esa posición y, al no ver a la madre por ningún lado, concluye que la cría necesita ayuda. Con la mejor intención, el corcino es recogido, sacado de su entorno y llevado a un domicilio o a un centro no especializado.

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Una recogida que acaba mal

Los corcinos recogidos rara vez sobreviven en cautividad. Son animales muy difíciles de criar fuera de su medio natural, con necesidades nutricionales y de comportamiento que no se pueden replicar en un hogar ni en la mayoría de instalaciones.

El parque advierte, además, de un riesgo adicional: los machos criados en cautividad pierden el miedo al ser humano y pueden desarrollar comportamientos agresivos que los hacen peligrosos una vez alcanzada la madurez.

Qué hacer si encuentras uno

La recomendación del Parque Nacional es clara: no tocar al corcino, no permanecer cerca de él más tiempo del estrictamente necesario y alejarse con discreción. La madre no está lejos: está pastando o esperando a distancia prudencial, pendiente de la cría, y regresará en cuanto el área quede libre de presencia humana.

Permanecer demasiado tiempo junto al animal o manipularlo puede hacer que la hembra no regrese. Eso sí condenaría al corcino a un abandono real, el único que nadie puede remediar.

Especie protegida

El corzo es uno de los ungulados más característicos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Su población se distribuye por los bosques de roble y pino de la vertiente madrileña y segoviana, y la época de partos —entre finales de abril y mediados de mayo— es uno de los momentos más delicados del ciclo anual de la especie.

El parque pide la colaboración de todos los visitantes para que esta primavera el número de recogidas innecesarias sea el menor posible. La sierra, como espacio natural protegido, necesita que quienes la recorren respeten sus ciclos y se resistan al impulso de intervenir cuando la naturaleza está siguiendo exactamente su curso.