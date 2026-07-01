Coca-Cola recorta un 24,4% sus emisiones en España y ya devuelve más agua de la que embotella

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha convertido la sostenibilidad en una palanca de competitividad y resiliencia para su negocio en España. La compañía concentra su actuación en cuatro frentes: descarbonización, gestión del agua, envases e impacto en las comunidades.

El balance de 2025 deja avances medibles en sus cuatro ejes ambientales y sociales. Entre ellos, una reducción del 24,4% de sus emisiones desde 2019 y la devolución a la naturaleza de 4,6 millones de metros cúbicos de agua.

Esfuerzos en descarbonización

A nivel global, CCEP se ha fijado alcanzar las cero emisiones netas en 2040 en toda su cadena de valor y reducir un 30% sus emisiones absolutas de alcance 1, 2 y 3 en 2030 respecto a 2019. Para ello invirtió más de 420 millones de euros entre 2022 y 2024.

La compañía prevé destinar alrededor de 385 millones de euros adicionales entre 2025 y 2027 a iniciativas de reducción de emisiones. Es la hoja de ruta con la que aspira a descarbonizar progresivamente toda su cadena de valor.

En España, sus emisiones de alcance 1, 2 y 3 cayeron un 24,4% desde 2019, al pasar de 1.026.911 toneladas de CO₂e a 776.815 toneladas en 2025, unas 250.000 toneladas menos. Detrás están la electricidad renovable, la eficiencia energética y la logística sostenible.

Una chispa 100% renovable

El 100% de la electricidad que adquirió la compañía en España en 2025 procedió de fuentes renovables. CCEP mantiene además el foco en la eficiencia de sus procesos, con una ratio de uso energético en fabricación de 0,35 MJ por litro de producto terminado.

El agua es otro de los ejes centrales de su estrategia. Su programa global This is Forward fija devolver a la naturaleza y a las comunidades al menos el 100% del agua utilizada en sus bebidas terminadas para 2030, y reforzar la restitución en zonas de alto riesgo hídrico.

En España, la compañía participó en proyectos de restauración que permitieron recuperar 4.644.450 metros cúbicos de agua en 2025, el equivalente al 162,2% del agua contenida en sus bebidas. Las iniciativas contribuyen a recargar acuíferos y proteger cuencas clave.

En sus tres ubicaciones de alto riesgo hídrico en España devolvió 1.820.650 metros cúbicos, el 68,1% del agua utilizada en esos emplazamientos. La ratio de uso de agua en fabricación bajó hasta 1,74 litros por litro de bebida, frente a los 1,76 del año anterior.

Envases circulares

En envases, los objetivos globales de This is Forward marcan recoger y reciclar en 2030 el equivalente a al menos el 85% de las botellas y latas que la compañía pone en el mercado, y que el 30% del PET de sus botellas sea reciclado.

En España, el 100% de los envases de CCEP fueron reciclables o reutilizables en 2025 y el 58,5% del PET de sus botellas fue plástico reciclado, excluyendo tapón y etiqueta. El 92,9% del vidrio comercializado se distribuyó, además, en formatos rellenables.

Impacto local

La compañía reforzó en 2025 su contribución al desarrollo social y económico de las comunidades. A través de iniciativas de empleabilidad, emprendimiento e inclusión, apoyó a 16.200 personas y destinó 3.583.900 euros a proyectos sociales y ambientales.

A ello se sumó la implicación de su plantilla, que dedicó 7.200 horas remuneradas a voluntariado corporativo. Todos estos resultados se recogen en el nuevo Informe de Sostenibilidad 2025 para España, que traduce el compromiso de CCEP en avances medibles en clima, agua, envases y comunidades.