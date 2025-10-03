¿Por qué el Papa León XIV ha bendecido un bloque de hielo?

Cada vez está más claro que el Papa León XIV va a dar continuidad al legado ecologista de su predecesor al frente de la Iglesia Católica. Y es que una de las grandes señas de identidad del papado de Francisco fue su defensa del medioambiente, plasmada en multitud de documentos oficiales, especialmente en su encíclica Laudato Si’.

A través de la misma, Jorge Mario Bergoglio hacía un llamamiento a la humanidad para que afronte el «desafío urgente de proteger nuestra casa común», es decir, para cuidar del planeta frente a todas las amenazas, entre las que destaca el cambio climático provocado por los gases de efecto invernadero «emitidos sobre todo a causa de la actividad humana».

Para conmemorar el décimo aniversario de la encíclica—promulgada el 24 de mayo de 2015— el movimiento Laudato Si’, corriente católica ecologista nacida a partir de dicho texto, ha convocado la conferencia internacional Raising Hope (Brindando Esperanza), que se está desarrollando —hoy viernes es la tercera y última jornada— en Castel Gandolfo con la presencia del propio León XIV.

Proteger la casa

Como explican desde el propio movimiento Laudato Si’, «nuestro mundo enfrenta una policrisis. La Conferencia Brindando Esperanza reúne a representantes de la familia humana —líderes globales, comunidades de fe, líderes empresariales y voces en primera línea— para evaluar dónde estamos y construir una visión compartida de nuestro futuro».

«Una década después de que el Papa Francisco publicara Laudato Si’, su carta seminal a todos los que habitan este planeta, que despertó al mundo a la urgencia moral de la crisis climática, nos unimos para reflexionar sobre su impacto, celebrar lo que se ha logrado y trazar caminos audaces de acción», añaden desde el movimiento.

Dicho colectivo espera que esta conferencia se convierta «en un signo profético de unidad y cuidado. Inspirados por San Francisco, buscamos caminos de conversión ecológica para el presente y el futuro».

Bloque de hielo

Ha sido en el marco de este evento en el que se ha producido una imagen que se ha vuelto viral en las últimas horas. En la misma se puede ver al Papa León XIV bendiciendo un bloque de hielo de más de 20.000 años de antigüedad procedente de un glaciar de Groenlandia.

El fragmento de agua helada fue llevado a Roma por el artista Olafur Eliasson y el geólogo Minik Rosing. Ambos participan en Ice Watch, iniciativa que promueve la exhibición de grandes bloques de hielo en espacios públicos de las ciudades europeas para denunciar los efectos del cambio climático.

«Señor de la vida, bendice esta agua: que despierte nuestros corazones, purifique nuestra indiferencia, calme nuestro dolor y renueve nuestra esperanza». Estas fueron las palabras con las que León XIV bendijo el trozo de hielo, lanzando además un potente mensaje a la comunidad internacional.

Derretimiento de glaciares

El bloque de hielo bendecido por el Papa León XIV sirve para poner el foco en una de las crisis más alarmantes de este siglo XXI: el derretimiento acelerado de los glaciares debido al incremento de las temperaturas. Al mismo tiempo, el sumo pontífice ha realizado este gesto precisamente en 2025, declarado Año Internacional de Conservación de los Glaciares por Naciones Unidas.

«Junto con las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, los glaciares albergan cerca del 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Son indicadores sorprendentes del cambio climático, ya que suelen permanecer del mismo tamaño en un clima estable», explican desde La ONU.

«Pero, con el aumento de las temperaturas y el calentamiento global provocado por el cambio climático inducido por el hombre, se están derritiendo a una velocidad sin precedentes», insiste Naciones Unidas, que a su vez sostiene esta afirmación en fuentes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Consecuencias

Estas son las principales consecuencias del colapso de los glaciares:

Subida del nivel del mar : El derretimiento de los polos ya está provocando inundaciones en zonas costeras y amenaza con hacer inhabitables regiones enteras.

: El derretimiento de los polos ya está provocando inundaciones en zonas costeras y amenaza con hacer inhabitables regiones enteras. Alteración del clima global : El deshielo modifica la salinidad de los océanos y afecta a las corrientes marinas, lo que puede alterar patrones climáticos en todo el planeta.

: El deshielo modifica la salinidad de los océanos y afecta a las corrientes marinas, lo que puede alterar patrones climáticos en todo el planeta. Pérdida de biodiversidad : Especies como el oso polar, el pingüino emperador o la foca ártica están quedándose sin su hábitat.

: Especies como el oso polar, el pingüino emperador o la foca ártica están quedándose sin su hábitat. Riesgo de crisis hídrica : La desaparición de glaciares amenaza el acceso al agua potable y al riego agrícola. En Asia, más del 40% de la población podría verse afectada por la pérdida de glaciares en los Himalayas.

: La desaparición de glaciares amenaza el acceso al agua potable y al riego agrícola. En Asia, más del 40% de la población podría verse afectada por la pérdida de glaciares en los Himalayas. Impacto geofísico: Estudios recientes revelan que el deshielo está desplazando el eje de rotación de la Tierra. El Polo Norte podría moverse hasta 27 metros antes de 2100, lo que sería perjudicial para las tecnologías de navegación y los satélites.

En resumen, el mensaje del Papa León XIV, al bendecir un fragmento de hielo milenario, no es únicamente espiritual: es una llamada urgente a la acción. Porque si el hielo se derrite, también lo hace nuestra capacidad de sostener la vida tal y como la conocemos.